Сокращенные сотрудники «Сибмоста» с осени ждут обещанных компенсаций — сроки постоянно сдвигают

Сокращенным сотрудникам «Сибмоста» до сих пор не выплатили компенсацию
Конкурсный управляющий по банкротству новосибирской компании «Сибмост» Сергей Богданов обратился в Арбитражный суд с заявлением об изменении очередности выплат сокращенным сотрудникам. Компания сначала хочет выплатить деньги действующим работникам. Тем временем люди, которых сократили еще в прошлом году, по
— Конкурсный управляющий захотел перенести очередность выплат. То есть у нас вторая очередь по задолженности, он просит суд перенести на позже, — рассказывает Юлия Горбатенко, бывшая сотрудница «Сибмоста».
Юлия уволилась в сентябре. При увольнении ей выплатили компенсацию за один месяц и отпускные. За 2-й и 3-й месяц денег еще не было.
Не получил выплат и Евгений Пивнев — его также сократили в сентябре.
— Никому не заплатили денег. Я писал в прокуратуру, генеральную прокуратуру, приемную президента, — перечисляет мужчина. При этом Железнодорожный суд Новосибирска постановил взыскать с «Сибмоста» в пользу Пивнева компенсацию за 2-й и 3-й месяцы после увольнения (копия судебного приказа есть в распоряжении НГС).
Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Новосибирской области, заявление об изменении очередности рассмотрели 19 января.
— Признать законным изменение очередности погашения текущих платежей, установив приоритетное погашение требований второй очереди текущих платежей по оплате труда работников должника, обеспечивающих сохранность и техническую безопасность имущества должника (до момента реализации имущества должника, сохранность и техническую безопасность которого необходимо обеспечить) — перед текущими требованиями иных кредиторов второй очереди, — говорится в одном из пунктов заявления конкурсного управляющего.
Согласно закону о банкротстве, в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами. Во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда людей, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, а также требования о выплате выходных пособий.
Решение по заявлению конкурсного управляющего Сергея Богданова ещё не принято. 15 января он направил в суд дополнительные документы, чтобы аргументировать свою просьбу. Суд перенес рассмотрение дела на 18 февраля.
НГС направил запрос в «Сибмост» с просьбой прокомментировать ситуацию.
В апреле прошлого года субподрядчик Восточного обхода, которому задолжали 6 миллионов рублей, обвинил «Сибмост» в создании фирм-прокладок и написал жалобы президенту и следователям. В мае «Сибмост» признали банкротом. Дело о признании компании несостоятельной открыли в 2016 году, а в мае 2019 года в компании ввели процедуру наблюдения. В сентябре 2020-го начали сокращать сотрудников.