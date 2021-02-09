Сокращенные сотрудники «Сибмоста» с осени ждут обещанных компенсаций — сроки постоянно сдвигают

Юлия уволилась в сентябре. При увольнении ей выплатили компенсацию за один месяц и отпускные. За 2-й и 3-й месяц денег еще не было.



Не получил выплат и Евгений Пивнев — его также сократили в сентябре.

— Никому не заплатили денег. Я писал в прокуратуру, генеральную прокуратуру, приемную президента, — перечисляет мужчина. При этом Железнодорожный суд Новосибирска постановил взыскать с «Сибмоста» в пользу Пивнева компенсацию за 2-й и 3-й месяцы после увольнения (копия судебного приказа есть в распоряжении НГС).

Как следует из картотеки дел Арбитражного суда Новосибирской области, заявление об изменении очередности рассмотрели 19 января.

— Признать законным изменение очередности погашения текущих платежей, установив приоритетное погашение требований второй очереди текущих платежей по оплате труда работников должника, обеспечивающих сохранность и техническую безопасность имущества должника (до момента реализации имущества должника, сохранность и техническую безопасность которого необходимо обеспечить) — перед текущими требованиями иных кредиторов второй очереди, — говорится в одном из пунктов заявления конкурсного управляющего.