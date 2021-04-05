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Участок Восточного обхода построят за 3,7 миллиарда — рассказываем, кто выиграл контракт

Победитель аукциона должен начать работы уже 1 июня

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Новый участок планируют построить до октября <nobr class="_">2024 года</nobr>

Новый участок планируют построить до октября 2024 года

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В НСО 5 апреля выбрали подрядчика на строительство участка Восточного обхода

Сегодня, 5 апреля, стали известны результаты аукциона на строительство участка Восточного обхода в Новосибирской области. Победителем торгов стала компания «Новосибирскавтодор».

Конкурс 11 марта объявило федеральное учреждение «Сибуправтодор». Дорога должна соединить Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Работы планируют начать 1 июня этого года и закончить до 30 октября 2024 года.

На участие в торгах подали заявки две компании — «Новосибирскавтодор» и подмосковный «Хотьковский автомост». После оценки заявок первая фирма набрала 96,68 баллов из ста, вторая — 80,59 баллов.

— Комиссия приняла следующие решения: присвоить первый порядковый номер и признать победителем конкурса акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор», — говорится в документе на сайте госзакупок.

В «Сибуправтодоре» НГС сообщили, что подрядчик выполнит работы по максимальной начальной цене в 3 миллиарда 763 миллиона рублей.

В марте этого года «Новосибирскавтодор» выиграл контракт на ремонт дороги в Доволенском районе Новосибирской области на 28 миллионов 702 тысячи рублей, в феврале — на ремонт двух дорог в Северном районе на общую сумму 212 миллионов 644 тысячи рублей. Также компания заключила контракт на выполнение работ на дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар за 64 миллиона 470 тысяч рублей и Р-254 «Иртыш» за 103 миллиона рублей.

11 февраля «Новосибирскавтодор» выиграл торги на ремонт трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Цена контракта составила 388 миллионов 279 тысяч рублей. В том же регионе компания подписала договор на ремонт трассы за 538 миллионов рублей. Кроме этого, подрядчик обустроит защитные слои на трассах «Иртыш», «Чуйский тракт» и «Сибирь» за 496 миллионов рублей.

В феврале в Новосибирске выбрали подрядчика, который подготовит проектную документацию для капитального ремонта Октябрьского моста. НГС рассказывал, что известно об этой компании.

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