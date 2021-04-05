Участок Восточного обхода построят за 3,7 миллиарда — рассказываем, кто выиграл контракт

В НСО 5 апреля выбрали подрядчика на строительство участка Восточного обхода
Сегодня, 5 апреля, стали известны результаты аукциона на строительство участка Восточного обхода в Новосибирской области. Победителем торгов стала компания «Новосибирскавтодор».
Конкурс 11 марта объявило федеральное учреждение «Сибуправтодор». Дорога должна соединить Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Работы планируют начать
На участие в торгах подали заявки две компании — «Новосибирскавтодор» и подмосковный «Хотьковский автомост». После оценки заявок первая фирма набрала
— Комиссия приняла следующие решения: присвоить первый порядковый номер и признать победителем конкурса акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор», — говорится в документе на сайте госзакупок.
В «Сибуправтодоре» НГС сообщили, что подрядчик выполнит работы по максимальной начальной цене в
В марте этого года «Новосибирскавтодор» выиграл контракт на ремонт дороги в Доволенском районе Новосибирской области на
11 февраля «Новосибирскавтодор» выиграл торги на ремонт трассы
В феврале в Новосибирске выбрали подрядчика, который подготовит проектную документацию для капитального ремонта Октябрьского моста. НГС рассказывал, что известно об этой компании.