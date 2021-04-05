Участок Восточного обхода построят за 3,7 миллиарда — рассказываем, кто выиграл контракт

— Комиссия приняла следующие решения: присвоить первый порядковый номер и признать победителем конкурса акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор», — говорится в документе на сайте госзакупок.

В «Сибуправтодоре» НГС сообщили, что подрядчик выполнит работы по максимальной начальной цене в 3 миллиарда 763 миллиона рублей .

В марте этого года «Новосибирскавтодор» выиграл контракт на ремонт дороги в Доволенском районе Новосибирской области на 28 миллионов 702 тысячи рублей , в феврале — на ремонт двух дорог в Северном районе на общую сумму 212 миллионов 644 тысячи рублей. Также компания заключила контракт на выполнение работ на дороге Новосибирск — Кочки — Павлодар за 64 миллиона 470 тысяч рублей и Р-254 «Иртыш» за 103 миллиона рублей.