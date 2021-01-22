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Тема дняПроект нового парка в Новосибирске. Где он будет?

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В НСО заказали ремонт на трех федеральных трассах — карта участков, где сейчас проблемы со сцеплением

Работы оценили почти в полмиллиарда рублей

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Покрытие на дорогах отремонтируют до сентября

Покрытие на дорогах отремонтируют до сентября

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В Новосибирской области исправят деформацию на трех трассах

«Сибуправтодор» объявил аукцион на ремонт участков трасс Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь» и Р-255 «Чуйский тракт» в НСО. Максимальная цена торгов составила 496 172 602 рубля.

Согласно аукционной документации, работы проведут на участках с 1368-го по 1392-й км трассы «Иртыш», с 133-го по 149-й км «Сибири» и с 52-го по 72-й км «Чуйского тракта». На дороги в этих местах нанесут новый слой. Посмотрите на карте, где будет ремонт.

— Необходимость в выполнении работ по устройству защитных слоев на участках федеральных дорог выявлена по результатам диагностики в связи со снижением на данных участках коэффициента сцепления и началом образования деформаций покрытия проезжей части. Своевременное устройство слоев износа позволяет устранить эти проблемы на начальном этапе и продлить межремонтный срок, — сообщили НГС в пресс-службе «Сибуправтодора».

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В управлении объяснили, что защитные слои сделают при помощи щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Срок их выполнения — с 11 мая по 1 сентября.

В конце ноября стало известно, что рядом с Новосибирском отремонтируют участки двух федеральных трасс. Работы пройдут с мая по сентябрь, на них готовы потратить около 1 миллиарда рублей.

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