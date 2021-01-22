В НСО заказали ремонт на трех федеральных трассах — карта участков, где сейчас проблемы со сцеплением

В Новосибирской области исправят деформацию на трех трассах
«Сибуправтодор» объявил аукцион на ремонт участков трасс
Согласно аукционной документации, работы проведут на участках с
— Необходимость в выполнении работ по устройству защитных слоев на участках федеральных дорог выявлена по результатам диагностики в связи со снижением на данных участках коэффициента сцепления и началом образования деформаций покрытия проезжей части. Своевременное устройство слоев износа позволяет устранить эти проблемы на начальном этапе и продлить межремонтный срок, — сообщили НГС в пресс-службе «Сибуправтодора».
В управлении объяснили, что защитные слои сделают при помощи щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Срок их выполнения — с
В конце ноября стало известно, что рядом с Новосибирском отремонтируют участки двух федеральных трасс. Работы пройдут с мая по сентябрь, на них готовы потратить около