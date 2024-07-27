Эти вещи выдают ваш возраст: стилист назвала топ-7 антитрендов в одежде

Стилист рассказала, от каких вещей в гардеробе всё же стоит отказаться Источник: Карина Ефиманова / Vk.com











Спокойствие девочкам только снится! В детстве хотят повзрослеть, а, став старше, стараются выглядеть моложе. Кто-то прибегает к услугам косметологов, а кто-то замедляет старение естественными способами — благодаря спорту и правильному питанию. Но иногда забывается немаловажный факт: неправильно подобранная деталь в одежде может сразу накинуть с десяток, если не больше, лет. Стилист Карина Ефиманова привела в пример 76.RU топ-7 вещей, которые старят.

1. Балахонистые вещи

Даже если вам максимально удобно в такой одежде, следует исключить ее из вашего гардероба, так как она способна превратить красивую женственную фигуру в бесформенную и непривлекательную.



Для корректировки фигуры лучше обратить внимание на платья с запахом: они выделяют талию, скрывают пышные бедра и придают образу женственность и игривость.

2. Капри/бриджи

Данный элемент одежды, хоть и вернулся в моду благодаря современным инфлюенсерам и дизайнерам, всё же не является базовым элементом и подходит далеко не каждой, достаточно сложный элемент гардероба с точки зрения стилизации. Капри очень редко комплиментарно садятся на фигуру и в большинстве случаев добавляют возраст и упрощают внешний вид.



3. Пиджаки/жакеты

Несмотря на то что приталенный крой создает и подчеркивает силуэт, эффектнее будут смотреться пиджаки прямого силуэта, которые вытянут фигуру и скроют лишние объемы. Отправляясь на шопинг, обратите внимание на монохромные двубортные или однобортные жакеты в ярких и глубоких оттенках, например бирюзовом, темно-зеленом, насыщенно синем, при этом от землистых, болотных и черных оттенков лучше отказаться.



4. Кардиганы

Еще одна вещь в гардеробе, которая старит и выглядит старомодно, — длинный кардиган. При выборе этого предмета гардероба следует обратить внимание на длину: кардиганов ниже бедер быть не должно, иначе образ получится громоздким и безвкусным. Кроме того, необходимо обратить внимание на форму и материалы, не стоит выбирать обтягивающие кардиганы из тонкого трикотажа.

5. Верхняя одежда / пальто

Многие отдают предпочтение укороченным пальто и полупальто, так как они кажутся практичными и стильными, но в реальной жизни такая модель не выглядит эффектно и дорого.



Обратите внимание на современные варианты — длинное пальто прямого кроя. Оно может быть на пуговицах, с поясом, накладными карманами и с английским воротом — выбирайте тот фасон, в котором будете чувствовать себя свежо и стильно.



6. Украшения

Решительно не подходят все массивные украшения с подвесками, особенно золотые. Стразы, много бисера — тоже не лучший вариант. То же самое можно сказать об украшениях с большими камнями.

Лучше выбрать тонкие украшения благородных оттенков, которые не утяжеляют образ. Кроме того, следует отказаться от ободков на голову и чокеров на шею. Данные аксессуары подойдут, скорее, школьницам, а не девушкам и женщинам.



7. Обувь

Стоит отказаться от старомодных фасонов, а также оттенков. Не следует выбирать обувь на платформе и высоком каблуке, а также в стразах или с дополнительными элементами (шнуровками, аппликациями) — эти детали, помимо возраста, добавляют образу вульгарности.

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