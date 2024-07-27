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Стиль и красота эксперт Эти вещи выдают ваш возраст: стилист назвала топ-7 антитрендов в одежде

Эти вещи выдают ваш возраст: стилист назвала топ-7 антитрендов в одежде

Эксперт Карина Ефиманова рассказала об антитрендах 2024 года

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7 комментариев
Стилист рассказала, от каких вещей в гардеробе всё же стоит отказаться

Спокойствие девочкам только снится! В детстве хотят повзрослеть, а, став старше, стараются выглядеть моложе. Кто-то прибегает к услугам косметологов, а кто-то замедляет старение естественными способами — благодаря спорту и правильному питанию. Но иногда забывается немаловажный факт: неправильно подобранная деталь в одежде может сразу накинуть с десяток, если не больше, лет. Стилист Карина Ефиманова привела в пример 76.RU топ-7 вещей, которые старят.

1. Балахонистые вещи

Даже если вам максимально удобно в такой одежде, следует исключить ее из вашего гардероба, так как она способна превратить красивую женственную фигуру в бесформенную и непривлекательную.

Для корректировки фигуры лучше обратить внимание на платья с запахом: они выделяют талию, скрывают пышные бедра и придают образу женственность и игривость.

2. Капри/бриджи

Данный элемент одежды, хоть и вернулся в моду благодаря современным инфлюенсерам и дизайнерам, всё же не является базовым элементом и подходит далеко не каждой, достаточно сложный элемент гардероба с точки зрения стилизации. Капри очень редко комплиментарно садятся на фигуру и в большинстве случаев добавляют возраст и упрощают внешний вид.

3. Пиджаки/жакеты

Несмотря на то что приталенный крой создает и подчеркивает силуэт, эффектнее будут смотреться пиджаки прямого силуэта, которые вытянут фигуру и скроют лишние объемы. Отправляясь на шопинг, обратите внимание на монохромные двубортные или однобортные жакеты в ярких и глубоких оттенках, например бирюзовом, темно-зеленом, насыщенно синем, при этом от землистых, болотных и черных оттенков лучше отказаться.

4. Кардиганы

Еще одна вещь в гардеробе, которая старит и выглядит старомодно, — длинный кардиган. При выборе этого предмета гардероба следует обратить внимание на длину: кардиганов ниже бедер быть не должно, иначе образ получится громоздким и безвкусным. Кроме того, необходимо обратить внимание на форму и материалы, не стоит выбирать обтягивающие кардиганы из тонкого трикотажа.

5. Верхняя одежда / пальто

Многие отдают предпочтение укороченным пальто и полупальто, так как они кажутся практичными и стильными, но в реальной жизни такая модель не выглядит эффектно и дорого.

Обратите внимание на современные варианты — длинное пальто прямого кроя. Оно может быть на пуговицах, с поясом, накладными карманами и с английским воротом — выбирайте тот фасон, в котором будете чувствовать себя свежо и стильно.

6. Украшения

Решительно не подходят все массивные украшения с подвесками, особенно золотые. Стразы, много бисера — тоже не лучший вариант. То же самое можно сказать об украшениях с большими камнями.

Лучше выбрать тонкие украшения благородных оттенков, которые не утяжеляют образ. Кроме того, следует отказаться от ободков на голову и чокеров на шею. Данные аксессуары подойдут, скорее, школьницам, а не девушкам и женщинам.

7. Обувь

Стоит отказаться от старомодных фасонов, а также оттенков. Не следует выбирать обувь на платформе и высоком каблуке, а также в стразах или с дополнительными элементами (шнуровками, аппликациями) — эти детали, помимо возраста, добавляют образу вульгарности.

Ранее мы публиковали рекомендации стилиста о том, как одеваться стильно и при этом недорого. Подробнее — читайте тут.

А, на ваш взгляд, надо одеваться «по возрасту»?

Конечно! Нечего молодиться!
Мы живем в двадцать первом веке! И уже нет такого понятия «возраст». Все одеваются, как хотят, и это здорово!
Не слежу за модой

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Комментарии
7
Голая правда
27 июля 2024, 17:16
Длинное пальто? На мне, при росте метр в кепке, да и то в прыжке, это будет смотреться очень "мило" ))))
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
27 июля 2024, 17:13
Я седня двое туфлей из Цетробуви повыкадала в печку в бане сожгу, они одёваны были раза три. На них даже набойки новые. А куда я в таких пойду? Там платформа сантимов 5 и клабук 15. По подвалам на обследование труб и коммуникаций чапать? Да и устарели они от не носки, рассохлися им лет 10.....Придёцца ету красоту сжогчи в бане😒 Ношу обутку на сплошной или кроссы, клабук ну минимум 5-7 сэмэ. Не иначи варикоз даёт о се знать😒
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