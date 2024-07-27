Как простая школьница из глубинки стала королевой мирового подиума: история Наташи Поли

Наташа Поли — известная топ-модель и звезда подиума. В модельном мире ее походку считают одной из лучших. А когда-то она была обычной девочкой из скромной семьи. Наши коллеги из 59.RU собрали ее историю в одном видео.



Модель известна на Западе под именем Наташа Поли (с ударением на второй слог), но ее настоящая фамилия Полевщикова. Поли — сокращенный вариант ее фамилии.

Наташа родилась в Перми 12 июля 1985 года. В 15 лет девочка увидела в газете объявление о конкурсе красоты New Model Today в Москве, на который рискнула поехать и в итоге заняла второе место. Миланское агентство Why Not, организовавшее тогда этот конкурс, предложило ей работу моделью.



Уже в 16 лет девочка снималась для лучших модных журналов, участвовала в рекламных проектах известных фирм, ездила в Москву, Милан, Нью-Йорк. В старших классах Наташа начала сотрудничать с итальянским брендом Alberta Ferretti Philosophy, работала в Париже и Токио. В агентствах ее считали очень ценным кадром, отмечали ее работоспособность и ум.



Несмотря на неожиданно начавшуюся карьеру и заграничные поездки, девочка продолжала учиться в обычной пермской школе и приезжала сдавать экзамены.



По достижении совершеннолетия она подписала контракт с миланским отделением престижного нью-йоркского агентства Women Management.



До 18-летия Наташа работала только как фотомодель, а на подиум вышла в сентябре 2003 года на показе Emanuel Ungaro в рамках Парижской недели моды. В том же сезоне она приняла участие в показах Y's и Yuki Torii, и уже в следующем сезоне участвовала в 50 модных показах на неделях моды Парижа, Милана и Нью-Йорка. С тех пор ее стали называть «королевой подиума», а директора агентств отмечали ее работоспособность и отсутствие звездной болезни.

В 2011 году, в возрасте 26 лет, Наташа Поли вышла замуж за голландского бизнесмена Питера Баккера. У супругов родилось двое детей. Дочке Александре Кристине Баккер сейчас 11 лет, а сыну Эдриану Грей Баккер — пять.

