Как простая школьница из глубинки стала королевой мирового подиума: история Наташи Поли

Наташа родилась в Перми 12 июля 1985 года. В 15 лет девочка увидела в газете объявление о конкурсе красоты New Model Today в Москве, на который рискнула поехать и в итоге заняла второе место. Миланское агентство Why Not, организовавшее тогда этот конкурс, предложило ей работу моделью.