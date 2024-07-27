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Стиль и красота Как простая школьница из глубинки стала королевой мирового подиума: история Наташи Поли

Как простая школьница из глубинки стала королевой мирового подиума: история Наташи Поли

Девушка стала одной из известных моделей мира

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5 комментариев

Наташа Поли — известная топ-модель и звезда подиума. В модельном мире ее походку считают одной из лучших. А когда-то она была обычной девочкой из скромной семьи. Наши коллеги из 59.RU собрали ее историю в одном видео.

Модель известна на Западе под именем Наташа Поли (с ударением на второй слог), но ее настоящая фамилия Полевщикова. Поли — сокращенный вариант ее фамилии.

Наташа родилась в Перми 12 июля 1985 года. В 15 лет девочка увидела в газете объявление о конкурсе красоты New Model Today в Москве, на который рискнула поехать и в итоге заняла второе место. Миланское агентство Why Not, организовавшее тогда этот конкурс, предложило ей работу моделью.

Уже в 16 лет девочка снималась для лучших модных журналов, участвовала в рекламных проектах известных фирм, ездила в Москву, Милан, Нью-Йорк. В старших классах Наташа начала сотрудничать с итальянским брендом Alberta Ferretti Philosophy, работала в Париже и Токио. В агентствах ее считали очень ценным кадром, отмечали ее работоспособность и ум.

Несмотря на неожиданно начавшуюся карьеру и заграничные поездки, девочка продолжала учиться в обычной пермской школе и приезжала сдавать экзамены.

По достижении совершеннолетия она подписала контракт с миланским отделением престижного нью-йоркского агентства Women Management.

До 18-летия Наташа работала только как фотомодель, а на подиум вышла в сентябре 2003 года на показе Emanuel Ungaro в рамках Парижской недели моды. В том же сезоне она приняла участие в показах Y's и Yuki Torii, и уже в следующем сезоне участвовала в 50 модных показах на неделях моды Парижа, Милана и Нью-Йорка. С тех пор ее стали называть «королевой подиума», а директора агентств отмечали ее работоспособность и отсутствие звездной болезни.

В 2011 году, в возрасте 26 лет, Наташа Поли вышла замуж за голландского бизнесмена Питера Баккера. У супругов родилось двое детей. Дочке Александре Кристине Баккер сейчас 11 лет, а сыну Эдриану Грей Баккер — пять.

Наташа до сих пор приезжает в Пермь, где живут ее родители и родной брат с семьей. Семья также часто ездит к ней в гости и путешествует с Наташей.

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Комментарии
5
Гость
27 июля 2024, 18:38
противно это ....много кому в постель ложилась для повышения карьеры
Фродо Бэггинс
27 июля 2024, 19:04
зачем же женщинам давать права на образование или как там мишустин предлагает давать им квоты при поступлении в вуз или на научную или инженерную работу, если бабы все равно хотят зарабатывать своим телом а не мозгами???? мишустина ждёт фиаско , ставка на баба это ошибка
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