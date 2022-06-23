«Больше другой перспективы нет, как копать руды»: губернатор назвал странной стратегию развития Сибири, поступившую полпреду
Он рассказал о желании освоить новые рынки на Востоке и удержать в регионе людей
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил на Сибирском транспортном форуме — он называл главные проекты в сфере дорог и транспорта на ближайшие годы и попросил федералов посмотреть на Сибирь под другим углом.
Выступление состоялось на пленарном заседании «2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России». Среди участников были: помощник президента РФ Игорь Левитин, первый заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания РФ Александр Жуков, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который выступил в конце заседания удаленно.
Участники мероприятия обсуждали переориентацию логистики и экономики на Восток, в частности перспективы развития Сибири, Новосибирска как логистического хаба.
Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой поинтересовался у губернатора региона, как строительство четвертого моста этому поспособствует. Андрей Травников отметил, что четвертый мост — это скорее «внутренний продукт», который поможет быстрее добираться жителям одного берега на другой. И подчеркнул важность развития транзитных проектов.
— Именно поэтому мы очень активно просим «Росавтодор» ускорить завершение реализации проекта Восточный обход Новосибирска. По сути, это выход Чуйского тракта в четырехполосном, шестиполосном исполнении на трассу «Иртыш», — напомнил он. — Следующий проект, который мы уже по своей инициативе реализуем, — это так называемый Южный транзит. С одной стороны, это внутригородской проект, фактически завершение большого проекта — Бугринского моста, дополнение его высокоскоростными магистралями в южную часть города и северо-восточную часть города. С другой стороны, это магистраль, которая облегчит доступ транспорта с Алтая, из Казахстана в северные и восточные регионы нашей страны — Томскую область, Кузбасс, Красноярск.
По словам губернатора, сегодня уже приступили к разработке проектно-сметной документации. Дальше он упомянул совместные с ЗСЖД планы по развитию по-прежнему актуальных маршрутов в сторону Барнаула, Томска, в перспективе, возможно, Омска. И выразил желание быстрее увидеть продленный проезд до Екатеринбурга и Новосибирска трассы Москва — Казань, за строительством которой все наблюдают.
Следующий блок своего выступления он анонсировал как разговор про совершенно стратегические вещи. Например, про удержание людей, что поможет также решать транспортно-логистические проблемы.
— Что происходит? Западный дрейф есть. Даже благоприятная Новосибирская область. Несмотря на то что каждый год у нас миграционный прирост, плюс 10 тысяч, на самом деле не всё так красиво. 50 тысяч к нам приезжают, 40 тысяч уезжают, и нам их жалко. Почему? Потому что это потеря рынка, — пояснил мысль Андрей Травников. — Во-вторых, это концентрация производительных сил в европейской части страны. В предыдущие годы это, наверное, было хорошо. Мы помним, как развивались южные и западные порты — логистика, производство. Но сегодня, когда мы развернулись на Восток, по сути дела, через всю страну везем результат роста тех производительных сил за предыдущие десятилетия. То же самое в отношении потери рынка потребления. Сегодня мы в Сибирь везем то, что произведено в европейской части, для того чтобы объемы производства наращивались там.
Губернатор перечислил проекты, которые развиваются в Новосибирской области, например развитие глубокой переработки зерна и сельхозпродуктов. Он подчеркнул, что, если бы с федеральной стороны этому уделялось больше внимания, в Сибирь было бы легче привлекать инвесторов. А стратегию развития Сибири, которую воспринимают лишь как центр добычи полезных ископаемых, назвал странной и устаревшей.
— Что мы видим в ответ? Месяц назад в наш адрес, в адрес сибирских регионов, в адрес аппарата полпреда, поступила на согласование стратегия развития Сибири, которая была разработана по поручению президента в конце 2020 года. Мягко говоря, стратегия странная. Какая-то стратегия из середины
В завершение выступления он сообщил, что, кроме переработки сельхозпродукции, в регионе есть производство электродов, и оно наращивается. Плюс осваивается новый продукт, которого в России пока нет (о чем именно идет речь, губернатор не уточнил). Сказал о развитии контейнерных терминалов, строительстве контейнерных площадок, чтобы повысить рентабельность доставки зерна в контейнерах. И сообщил, что его логисты изучают перспективы освоения новых рынков: Северо-Западный Китай, Монголию, Пакистан, Афганистан, Индию и Вьетнам.
Сибирский транспортный форум открылся 22 июня новосибирском «Экспоцентре». В программе форума заявлено несколько заседаний и конференций. В первый день форума выступление одного из участников закончилось казусом, который вылился в информационный скандал.