«Больше другой перспективы нет, как копать руды»: губернатор назвал странной стратегию развития Сибири, поступившую полпреду

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил на Сибирском транспортном форуме — он называл главные проекты в сфере дорог и транспорта на ближайшие годы и попросил федералов посмотреть на Сибирь под другим углом.

Выступление состоялось на пленарном заседании «2022 год. Новые возможности для транспортной отрасли и экономики России». Среди участников были: помощник президента РФ Игорь Левитин, первый заместитель председателя Госдумы Федерального Собрания РФ Александр Жуков, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который выступил в конце заседания удаленно.