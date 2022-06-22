На транспортном форуме в Новосибирске произошел нелепый скандал: участники рассказали подробности
Общественник заявил, что перевозчики демонстративно вышли после выступления Минтранса
22 июня в новосибирском «Экспоцентре» открылся Сибирский транспортный форум, на который ждут представителей российского правительства для обсуждения вопросов транспорта и экономики. В программе форума заявлено несколько заседаний и конференций. В первый день форума выступление одного из участников закончилось казусом, который вылился в информационный скандал.
Присутствовавший на форуме новосибирский общественник Владимир Кириллов выложил на своей странице во «ВКонтакте» пост о том, что перевозчики обвинили областное Министерство транспорта в том, что те не оплачивают счета на перевозку льготников и создают искусственные проблемы при постановке блоков ГЛОНАСС.
— Не дождавшись ответа от замминистра транспорта Невежина, они демонстративно покинули зал конференции при его выступлении. Организаторы, как я понимаю, финансово зависят от Минтранса и настаивать на ответах чиновников не стали, — сделал выводы Владимир Кириллов.
Его пост перепечатали новосибирские СМИ. Позже он уточнил НГС, что с мероприятия ушел перевозчик, бывший директор новосибирского автовокзала Сергей Ермаков.
Сергей Ермаков рассказал корреспонденту НГС, что, мягко говоря, удивился, когда ему начали присылать публикации СМИ с такой трактовкой событий.
— Вот это политический скандал тут со мной. Да ничего не случилось. Я задал несколько вопросов. Потом Невежин начал говорить про железные дороги. Мы с коллегой встали и ушли, — прокомментировал он инцидент корреспонденту НГС. — Я просто ушел, потому что начали говорить про железку, а это уже не наша тема. Кто-то мне даже сейчас позвонил и сказал: приедем, возьмем сейчас у вас интервью.
По его словам, «скандальный» вопрос он задал на тему проектов и их целесообразности. В частности, речь шла о том, что принимаются какие-то меры по транспортной безопасности, о законах, которые не отвечают реальным потребностям пассажиров и перевозчиков.
— По этому закону и перевозчики, и автовокзал должны тратить на всё сумасшедшие деньги. Я спросил: вы опять хотите на шею перевозчиков это повесить? Сегодня стоят камеры, они записывают видео, которое можно потом посмотреть. А они говорят: мы хотим внести в закон, чтобы стояли с видеопотоком, чтобы могли сразу в режиме онлайн передавать информацию. Но это оборудование стоит в два раза дороже, чем обычное, — рассказал о своем выступлении Сергей Ермаков. — Я говорю, вы прожекты рисуете, но до сих пор не можете разобраться с тарифами на перевозки. У нас льготный тариф, который оплачивает министерство, в два раза ниже, чем расходы перевозчика. Я предложил вот с этим разобраться.
По его мнению, эту схему придумали чуть ли не в конце 90-х, и до сих пор ничего не поменялось. В соседних областях платят 100% от тарифа перевозчика. То есть перевозчик сказал, что поездка стоит 10 рублей, если посадили льготника, ему возмещают 10 рублей. А у нас вместо 10 возвращают 4 рубля.
— Я говорю, вы с этим разберитесь. Вы ГЛОНАССы придумали для чего? Нас три года уговаривали, чтобы мы их поставили, для того чтобы боролись с нелегальными перевозчиками. Поставили ГЛОНАСС, сейчас с кем боретесь? Только с легальными, — пояснил Сергей Ермаков суть своего дальнейшего выступления.
По его словам, в какой-то момент модератор сделал замечание о том, что время выступлений ограничено, что несколько возмутило, потому что участники форума как раз собрались, чтобы обсуждать проблемы. После этого Сергей Ермаков вместе с коллегой вышли, затем началось выступление замминистра транспорта на тему ж/д перевозок.
Заместитель министра транспорта Вячеслав Невежин сначала отказался от комментария по поводу ситуации. Позже пресс-служба Минтранса прокомментировала вопрос о выплатах за перевозку льготников.
— Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в соответствии с установленным порядком субсидирования ежемесячно производятся выплаты субсидий за проезд льготников и за выполненную транспортную работу. Размер и порядок предоставления субсидии определены действующим законодательством. В соответствии с заключенными договорами на предоставление субсидии перечисление средств осуществляется ежемесячно не позднее 10-го рабочего дня после утверждения реестра на выделение средств из бюджета Новосибирской области. На сегодняшний момент долгов перед перевозчиками за перевозку льготников нет, — уточнили в областном Минтрансе.
В конце апреля на сессии Заксобрания в Новосибирской области приняли во втором чтении закон, по которому мэрия Новосибирска будет самостоятельно принимать тариф на проезд в общественном транспорте. В конце прошлого года, когда приняли новые тарифы, на совещании в правительстве разгорелся спор о ценах на топливо и непопулярных маршрутах.