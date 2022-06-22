На транспортном форуме в Новосибирске произошел нелепый скандал: участники рассказали подробности

— По этому закону и перевозчики, и автовокзал должны тратить на всё сумасшедшие деньги. Я спросил: вы опять хотите на шею перевозчиков это повесить? Сегодня стоят камеры, они записывают видео, которое можно потом посмотреть. А они говорят: мы хотим внести в закон, чтобы стояли с видеопотоком, чтобы могли сразу в режиме онлайн передавать информацию. Но это оборудование стоит в два раза дороже, чем обычное, — рассказал о своем выступлении Сергей Ермаков. — Я говорю, вы прожекты рисуете, но до сих пор не можете разобраться с тарифами на перевозки. У нас льготный тариф, который оплачивает министерство, в два раза ниже, чем расходы перевозчика. Я предложил вот с этим разобраться.