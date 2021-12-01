«Транспорт стал заложником политических игр»: городские власти назвали беспределом маленький рост цен на проезд

С 15 декабря в Новосибирске поднимают цены на проезд в городском общественном транспорте. Такое решение 30 ноября принял департамент по тарифам Новосибирской области. Обсуждение получилось бурным, в том числе потому что у комиссии по тарифам были одни данные по ценам на топливо, а Минтранс утверждал, что перевозчики вынуждены платить больше, потому что цены на солярку в реальности намного выше. Неожиданным со стороны начальника департамента по тарифам стал вопрос о наполняемости одного трамвайного маршрута. Это вызвало недоумение у представителей управления пассажирских перевозок мэрии и перевозчиков. Подробнее — в материале НГС.
Новые цены
В декабре цены на проезд в Новосибирске опять вырастут. Правда, в этот раз снова на один рубль. С 15 декабря проезд в автобусе будет стоить 26 рублей, в трамвае и троллейбусе — 25. Метро также подорожает на один рубль — проезд в подземке обойдется в 27 рублей.
Документы на повышение тарифов перевозчики подали еще осенью. Горэлектротранспорт заявил, что проезд в трамваях и троллейбусах должен стоить 30 рублей. Автобусные перевозчики, как правило, просят еще больше, хотя заранее цифры предпочитают не называть. Начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров, который участвовал в заседании по видеосвязи, сказал, что перевозчики лишь сообщают данные о своих доходах-расходах, из чего профильный департамент уже делает свои выводы и принимает решения.
Решение повысить цены на проезд в метро приняли в понедельник на закрытом совещании в областном правительстве. Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров рассказал, что метрополитен просил повысить тариф на 136%, но в итоге подняли только на 4%, «исходя из инфляционных процессов».
Споры на заседании
Вообще с инициативой пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте вышел областной Минтранс. На обсуждение пришел замминистра Вячеслав Невежин, у которого расчеты комиссии вызвали недоумение. Особенно цены на топливо. Его главная претензия к департаменту заключалась в том, что новый тариф вывели из расчета цен на дизтопливо за прошлый год, а сегодня цены намного выше.
— 48 рублей за литр дизтоплива было озвучено. Сейчас на заправках цена — 55 рублей за литр, — задал вопрос заместитель министра транспорта Вячеслав Невежин. — Мы же на следующий год устанавливаем тарифы, а не на
В ответ члены комиссии несколько раз проговорили алгоритмы своих расчетов. И объяснили, что такую цену на топливо указали сами перевозчики — по их данным, солярку они закупали за 43 рубля.
— Мы произвели корректировку при малом индексе на ГСМ по факту, и рост получился 5,6, — уточнили члены комиссии.
Если проще, взяли данные перевозчиков за первое полугодие и проиндексировали.
— Скажите, какая цена, согласно вашему прогнозу, в этом году должна быть? Какую цену вы прогнозируете? И мы сравним, — снова попросил уточнить замминистра и получил ту же цифру цен на топливо в первом полугодии.
Он отметил, что перевозчики далеко не всегда закупают топливо оптом, а чаще заправляются на обычных станциях, где солярка стоит на 10 рублей дороже.
Тем не менее комиссия стояла на своем: это расчеты по данным от перевозчиков, и есть уже установленные алгоритмы, методы индексации, а также статистика Новосибирскстата и прогнозы социально-экономического развития.
Вмешавшийся в дискуссию Владимир Кондауров уточнил, что документы у перевозчиков департамент запрашивал только за первый квартал 2021 года, а если посмотреть динамику роста топлива, рост начался как раз в конце третьего — начале четвертого квартала.
Дальше замминистра привел аргумент, что в 2022 году такой цены не будет ни при каком раскладе, и вообще, если бы цены в магазинах росли по такому же принципу, мы бы жили при коммунизме. Доводы никого не убедили, и все остались при своем мнении. В итоге с 15 декабря цена на проезд в автобусах вырастет всего на один рубль, хотя перевозчики рассчитывали хотя бы рубля на три.
Непопулярный маршрут
Следующий вопрос касался городского электротранспорта. Сейчас на трамваях и троллейбусах самый низкий тариф на проезд — 24 рубля.
— Я уже, наверное, лет 12 жду информацию по маршрутам определенным, трамвайным, троллейбусным, — неожиданно заявил глава департамента Гарей Асмодьяров, когда дело дошло до вопросов. — В частности, по наполняемости
После этой реплики в разговор вступил начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров
— Не совсем понимаю, о каком коэффициенте идет речь. Есть утвержденные стандарты качества. Должна быть определенная интервальность. Мы не можем один раз в час пускать единицу подвижного состава, чтобы была максимальная наполняемость, — отметил он. — И по поводу маршрутов ПАТП-4: вы не забывайте, что они очень протяженные. Есть своя специфика, когда, например, идет маршрут с ОбьГЭСа в центр левобережья, а из Первомайского района идет автобус в центр правобережья. Автобус будет полный, но за счет протяженности маршрута общий коэффициент на километр получается низким. Но это не говорит о том, что автобус идет пустой и маршрутная сеть не оптимальная. Об этом мы почему-то не говорим.
В итоге Гарей Асмодьяров заключил, что трамвайный маршрут
По данным тарифного департамента, перевозчики просили тариф в районе 30–35 рублей.
— Понятно, по каким причинам они формируют запросы. Мы на них сильно и не оглядываемся, на их запросы именно, — прокомментировал глава департамента по тарифам итоги заседания. — Наша задача — проанализировать экономическую обоснованность любой статьи расходов и, соответственно, принять решение. Плюс рубль — это индексация в среднем на 4%.
По его словам, в индексации учли фактические расходы организаций по 2020 году и первому полугодию 2021 года, а также прогноз социально-экономического развития страны, макроэкономические параметры и индекс потребительских цен.
Реакция мэрии
Решения и доводы тарифного департамента вызвали бурную реакцию в управлении пассажирских перевозок мэрии. Заместитель начальника управления Михаил Никулин в беседе с НГС сказал, что рассуждать о маршрутах общественного транспорта вообще не в компетенции Асмодьярова. А решение поднять тарифы всего на один рубль политически окрашенное, да и попросту беспредел.
— Вызывает недоумение решение этой комиссии. Предполагаю, что транспортный комплекс сейчас становится заложником каких-то политических игр. При величине инфляции в стране до 8% фактически принято решение на повышение цены на проезд всего на один рубль, то есть на 4% от тарифа, что вообще аномально, — возмутился Михаил Никулин. — Идет фактически деградация транспортного комплекса, в отрасли жуткий отток кадров, потому что там не в состоянии платить конкурентную зарплату. Не учитываются необходимые плановые затраты на инфраструктуру — капитальные, текущие ремонты подвижного состава.
Он напомнил, что скачок цен как раз начался с третьего квартала, но департамент по тарифам почему-то решил это не учитывать.
— Сомнение вызывает вообще сама форма принятия решения, — объяснил свою позицию замначальника управления перевозок. — Кроме того, вызывает недоумение какая-то странная личная неприязнь главы департамента по тарифам к электротранспорту. Были высказаны сомнения по поводу наполнения ряда трамвайных маршрутов. Делаются какие-то глубоко непрофессиональные выводы. Так, может быть, необходимо поглубже разобраться? Но чувствуется, что не хочет.
Сам процесс принятия тарифов Михаил Никулин назвал не заседанием, где принимают коллегиальные решения, а оглашением приговора.
— Совершенно непонятно, для чего приглашаются компетентные специалисты — представители перевозчиков, муниципальной власти, Министерства транспорта Новосибирской области. Их замечания, реплики никоим образом не учитываются, — говорит Никулин. — В итоге решения направлены не на защиту интересов горожан, пассажиров, а на дальнейшую деградацию, разрушение транспортного комплекса. Считаю, что здесь необходимо подключиться законодательной власти, депутатам, чтобы разобраться в вопросах принятия решений, их мотиваций. И форме принятия этих решений.
Принятые тарифы на транспорте будут действовать не меньше года, дальше цены на проезд могут снова повысить. По мнению Михаила Никулина, есть вероятность, что в этом случае уже будет необходимость делать более резкий скачок, а можно было бы избежать таких непопулярных мер, если делать всё постепенно, более продуманно.
Осенью власти озвучивали идею сделать единый тариф на всех видах общественного транспорта, включая городскую электричку. В последний раз цены на проезд поднимали в декабре прошлого года — также на 1 рубль.