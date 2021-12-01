«Транспорт стал заложником политических игр»: городские власти назвали беспределом маленький рост цен на проезд

Новые цены

В декабре цены на проезд в Новосибирске опять вырастут. Правда, в этот раз снова на один рубль. С 15 декабря проезд в автобусе будет стоить 26 рублей, в трамвае и троллейбусе — 25. Метро также подорожает на один рубль — проезд в подземке обойдется в 27 рублей.

Документы на повышение тарифов перевозчики подали еще осенью. Горэлектротранспорт заявил, что проезд в трамваях и троллейбусах должен стоить 30 рублей. Автобусные перевозчики, как правило, просят еще больше, хотя заранее цифры предпочитают не называть. Начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров, который участвовал в заседании по видеосвязи, сказал, что перевозчики лишь сообщают данные о своих доходах-расходах, из чего профильный департамент уже делает свои выводы и принимает решения.



Решение повысить цены на проезд в метро приняли в понедельник на закрытом совещании в областном правительстве. Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров рассказал, что метрополитен просил повысить тариф на 136%, но в итоге подняли только на 4%, «исходя из инфляционных процессов».

