Власти собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска

О планируемом повышении тарифов в автобусах, метро, трамваях и троллейбусах НГС сообщили несколько источников в транспортной сфере.

Перевозчики муниципального и коммерческого транспорта, которые работают по регулируемому маршруту (то есть весь общественный транспорт, кроме маршруток), подали расчетные документы в департамент по тарифам Новосибирской области. Решение по повышению тарифов могут принять уже в декабре.

Насколько вырастет цена проезда — пока неизвестно. В департамент по тарифам обратились примерно 15% перевозчиков коммерческих маршрутов, уточнили в одной из компаний. Также документы в департаменте есть от руководства муниципального предприятия ПАТП-4.

