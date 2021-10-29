Власти собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска

В Новосибирске вырастут цены на проезд в общественном транспорте
О планируемом повышении тарифов в автобусах, метро, трамваях и троллейбусах НГС сообщили несколько источников в транспортной сфере.
Перевозчики муниципального и коммерческого транспорта, которые работают по регулируемому маршруту (то есть весь общественный транспорт, кроме маршруток), подали расчетные документы в департамент по тарифам Новосибирской области. Решение по повышению тарифов могут принять уже в декабре.
Насколько вырастет цена проезда — пока неизвестно. В департамент по тарифам обратились примерно 15% перевозчиков коммерческих маршрутов, уточнили в одной из компаний. Также документы в департаменте есть от руководства муниципального предприятия ПАТП-4.
— Документы мы подали, а когда будут принимать решение, пока неизвестно, — уточнил руководитель ПАТП-4 Роман Дронов. Ни один перевозчик не подает сумму тарифа, он подает документы о доходах-расходах. А департамент по тарифам, изучая документы, уже приходит к выводу, какой тариф нужно установить.
Источник в департаменте уточнил, что ГЭТ подал заявку на тариф в 30 рублей, перевозчики автобусов предлагают тариф еще выше. Другой источник сообщил, что в этом году могут сделать единый тариф для всех видов общественного транспорта.
В последний раз цены на проезд поднимали в декабре прошлого года. Цены выросли на 1 рубль. Сегодня проезд в трамвае и троллейбусе стоит 24 рубля, в автобусе — 25 рублей, поездка в метро обойдется в 26 рублей. Желаемые тарифы от новосибирских транспортных предприятий выглядели иначе: метрополитен — 34, 56 рублей, Горэлектротранспорт — 26,36 рублей, ПАТП-4 — 46,40 рублей.
В 2019 году повышение тарифов на проезд в общественном транспорте стало полной неожиданностью для горожан, так как до этого цены не трогали целых три года, несмотря на жаркие дискуссии и угрозу перевозчиков устроить забастовку.
Для сравнения: в Екатеринбурге тарифы на проезд в общественном транспорте за 10 лет выросли в два раза. Сейчас поездка в общественном транспорте Екатеринбурга стоит 28–32 рубля. В Красноярске, по данным gortrans24.ru, проезд в общественном транспорте стоит 22 рубля. В Омске тариф на проезд зависит от формы оплаты. Например, цена по карте — от 15 до 25 рублей, если платить наличными, поездка обойдется в 30 рублей.