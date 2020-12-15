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В Новосибирске подорожал проезд на общественном транспорте

Новые тарифы действуют с сегодняшнего дня

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В Новосибирске поднялись цены на проезд в метро, троллейбусах, трамваях и автобусах

В Новосибирске поднялись цены на проезд в метро, троллейбусах, трамваях и автобусах

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В Новосибирске подорожал проезд на автобусе и троллейбусе

Сегодня, 15 декабря, в Новосибирске подорожал на 1 рубль проезд в общественном транспорте. Теперь стоимость билета на трамвай и на троллейбус составляет 24 рубля, на автобус — 25 рублей. Поездка в метро обойдется в 26 рублей.

— По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, с 15 декабря в Новосибирске изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Такое решение 30 ноября 2020 года принял департамент по тарифам Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

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Скидки по единой транспортной карте и «ЕТК-онлайн» сохранятся.

Повысить тариф на проезд в метро предложили в ноябре. Документ об этом разместили на сайте электронной демократии. Позже информацию о росте цен также и на другие виды транспорта сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 1 декабря губернатор области Андрей Травников подписал постановление о поднятии тарифа на метро. В начале декабря стало известно, что прочие тарифы также утверждены.

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проездтарифы
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