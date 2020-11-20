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В Новосибирске предложили поднять тариф на проезд в метро

Проект постановления о подорожании появился на сайте департамента по тарифам НСО

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Цена может повыситься на 1 рубль

Цена может повыситься на 1 рубль

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Департамент по тарифам Новосибирской области подготовил проект постановления об увеличении стоимости проезда на метро. Максимальная стоимость может составить 26 рублей — это будет на 1 рубль больше, чем сейчас.

— Правительство Новосибирской области постановляет: установить и ввести в действие с 15 декабря 2020 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам в размере 26 рублей за одну перевозку, — говорится в тексте законопроекта.

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Документ пока не принят, он обсуждается. НГС отправил запрос в департамент о повышении тарифа.

Цена проезда в общественном транспорте в прошлый раз повысилась 8 декабря 2019 года. Изменения затронули не только метрополитен, но также автобусы, трамваи и троллейбусы.

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метропроездтарифы
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