В Новосибирске предложили поднять тариф на проезд в метро

Департамент по тарифам Новосибирской области подготовил проект постановления об увеличении стоимости проезда на метро. Максимальная стоимость может составить 26 рублей — это будет на 1 рубль больше, чем сейчас.
— Правительство Новосибирской области постановляет: установить и ввести в действие с 15 декабря 2020 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам в размере 26 рублей за одну перевозку, — говорится в тексте законопроекта.
Документ пока не принят, он обсуждается. НГС отправил запрос в департамент о повышении тарифа.
Цена проезда в общественном транспорте в прошлый раз повысилась 8 декабря 2019 года. Изменения затронули не только метрополитен, но также автобусы, трамваи и троллейбусы.