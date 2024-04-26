В Новосибирской области заработали три парома до Караканского бора — публикуем расписание

Самый ранний рейс из села Чингис — в 06:30 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ордынском районе Новосибирской области начали курсировать паромы между селами Чингис и Спирино. Об этом НГС сообщили в пресс-службе администрации Ордынского района.



— Сейчас на переправе Спирино — Чингис работают 3 парома. Они будут осуществлять перевозку людей и транспорта до осеннего ледостава, — пояснили в администрации.

В мае количество рейсов увеличится Источник: администрация Ордынского района











Самый ранний рейс парома «Барабинск» из села Чингис — в 06:30, из села Спирино — в 07:00. Вечером отправление из Чингиса в 19:30, а из Спирино в 20:00.



Паромы «Стремительный» и «444» выходят в первые рейсы из села Чингис — в 07:00, из села Спирино — в 07:30. Вечером отправление из Чингиса в 19:00, а из Спирино в 19:30.

