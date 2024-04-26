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Дороги и транспорт В Новосибирской области заработали три парома до Караканского бора — публикуем расписание

В Новосибирской области заработали три парома до Караканского бора — публикуем расписание

В летнее время паром — единственная переправа, которая соединяет материк и остров Чингис

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Самый ранний рейс из села Чингис — в 06:30

В Ордынском районе Новосибирской области начали курсировать паромы между селами Чингис и Спирино. Об этом НГС сообщили в пресс-службе администрации Ордынского района.

— Сейчас на переправе Спирино — Чингис работают 3 парома. Они будут осуществлять перевозку людей и транспорта до осеннего ледостава, — пояснили в администрации.

В мае количество рейсов увеличится

Самый ранний рейс парома «Барабинск» из села Чингис — в 06:30, из села Спирино — в 07:00. Вечером отправление из Чингиса в 19:30, а из Спирино в 20:00.

Паромы «Стремительный» и «444» выходят в первые рейсы из села Чингис — в 07:00, из села Спирино — в 07:30. Вечером отправление из Чингиса в 19:00, а из Спирино в 19:30.

Добавим, что паромная переправа — единственный путь, соединяющий остров Чингис и материк в теплое время года. Паромом Чингис — Спирино обычно пользуются те, кто хочет попасть в Караканский бор. НГС рассказывал, чем известно это место.

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Паром Переправа Караканский бор Новосибирск
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