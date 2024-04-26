Котоняня и догситтер: треть новосибирцев собрались на подработку на майских праздниках — сколько они хотят получить

Некоторые новосибирцы планируют стать нянями для собак и кошек Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Аналитики опросили 1990 россиян из всех регионов страны, в том числе и в Новосибирской области, и выяснил наиболее популярные варианты подработок на майских праздниках в Новосибирской области. Чаще всего люди будут работать — курьерами, продавцами и комплектовщиками. Об этом редакции НГС сообщили в исследовательском центре Зарплаты.ру.



— 27% респондентов собираются подрабатывать на майских выходных, в основном — курьерами, продавцами и комплектовщиками. Опрос проводили с 15 по 22 апреля, — сообщили аналитики.



В топ самых популярных профессий для подработки на майских праздниках вошли курьер (14%), продавец, комплектовщик товаров и разнорабочий (по 7%), таксист, администратор, фотограф (по 5%), работник на базе отдыха, котоняня/догситтер (по 3%), копирайтер, тайный покупатель, графический дизайнер (по 1%).



11% респондентов указали, что они возьмут сверхурочные на своей постоянной работе. На вопрос о причинах поиска подработки в праздники 41% респондентов ответили, что будут работать, чтобы подкопить денег, а также из-за небольшой зарплаты на основном месте работы (27%), чтобы быстрее закрыть кредиты и отдать долги (28%), для материальной подстраховки (19%). Еще для 18% подработка — это хобби, но есть и те, кто не желает тратить время впустую во время длительных праздников (20%).



При этом, 44% новосибирцев рассчитывают заработать от 5 до 10 тысяч рублей на майских праздниках. До 5 тысяч планируют заработать 17% горожан. 24% хотят получить от 10 до 15 тысяч рублей, еще 15% планируют заработать больше 15 тысяч.



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