«Такого мы еще не видели»: на маршрут в Новосибирске вышел автобус №6 с госномером, заклеенным желтым скотчем

В Новосибирскепо улицам проехал автобус №6 с заклеенным сзади государственным номером. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Чтобы на общественном транспорте номера заклеивали, как это сделал водитель на маршруте №6, такого даже мы еще не видели, — отметили подписчики телеграм-канала.
На фото видно, что госномер заклеен каким-то материалом, похожим на скотч желтого цвета. Корреспондент НГС дозвонилась перевозчику, который обслуживает указанный автобус маршрута №6. Им является ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1».
— Мы не можем сейчас прокомментировать. Перезвоните после обеда, у нас планерка длится часа 3, только началась, — сказали корреспонденту НГС на предприятии.
ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» – предприятие, действующее в Новосибирске. Обслуживает автобусные маршруты №№6, 8, 28, 31, 52к и 98. Директор ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» – Галина Земерова.
Также НГС обратился в пресс-службу ГИБДД по городу Новосибирску. В ведомстве сообщили, что по этому факту у них еще нет информации — уточняют у полка ДПС.
Ранее НГС писал о том, что звездами ДТП все чаще становятся водители машин без госномеров. Они используют специальную лазейку в законе.
Обновлено. Позже в ГИБДД по городу Новосибирску сообщили, что по данной публикации Госавтоинспекция Новосибирска ориентирована на установление всех обстоятельств и решение вопроса о привлечении к административной ответственности.