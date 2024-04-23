НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -7

5 м/c,

с-з.

 753мм 65%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,25
EUR 99,36
Реклама

ТЕМА ДНЯ

За что задержали «Машу-уголовницу»

Голосуем на Народной премии
Идет жара — куда бежать
Куда сдать ненужные вещи
Куда уехать из Новосибирска
Останемся без песка
Как дурят на OZON
Орда наступает
Антисанитария в больнице
Чему учит Марк Бартон
НГС в Telegram
Дороги и транспорт «Такого мы еще не видели»: на маршрут в Новосибирске вышел автобус №6 с госномером, заклеенным желтым скотчем

«Такого мы еще не видели»: на маршрут в Новосибирске вышел автобус №6 с госномером, заклеенным желтым скотчем

Перевозчик не смог прокомментировать происходящее, сославшись на трехчасовую планерку

3 597
27 комментариев
Номер у автобуса непросто разглядеть

В Новосибирскепо улицам проехал автобус №6 с заклеенным сзади государственным номером. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Чтобы на общественном транспорте номера заклеивали, как это сделал водитель на маршруте №6, такого даже мы еще не видели, — отметили подписчики телеграм-канала.

Пока перевозчик и в ГИБДД никак не прокомментировали инцидент

На фото видно, что госномер заклеен каким-то материалом, похожим на скотч желтого цвета. Корреспондент НГС дозвонилась перевозчику, который обслуживает указанный автобус маршрута №6. Им является ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1».

— Мы не можем сейчас прокомментировать. Перезвоните после обеда, у нас планерка длится часа 3, только началась, — сказали корреспонденту НГС на предприятии.

ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» – предприятие, действующее в Новосибирске. Обслуживает автобусные маршруты №№6, 8, 28, 31, 52к и 98. Директор ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» – Галина Земерова.

Также НГС обратился в пресс-службу ГИБДД по городу Новосибирску. В ведомстве сообщили, что по этому факту у них еще нет информации — уточняют у полка ДПС.

Ранее НГС писал о том, что звездами ДТП все чаще становятся водители машин без госномеров. Они используют специальную лазейку в законе.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
Обновлено. Позже в ГИБДД по городу Новосибирску сообщили, что по данной публикации Госавтоинспекция Новосибирска ориентирована на установление всех обстоятельств и решение вопроса о привлечении к административной ответственности.
ПО ТЕМЕ
ГИБДД Нарушения Госномера Автобус Маршрут
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС
Александр Щипанов
Юрист
Мнение
«На скорости выдувает последние мозги»: мнение самокатчика о повсеместной ненависти и стереотипах
Виталий Гущинский
корреспондент
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,  40

Mr.Rebus,  52

Александр,  62

Любовь,  63

Владимир,  27

Lera,  25

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление