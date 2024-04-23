«Такого мы еще не видели»: на маршрут в Новосибирске вышел автобус №6 с госномером, заклеенным желтым скотчем

Номер у автобуса непросто разглядеть Источник: t.me/ АСТ-54 Black











В Новосибирскепо улицам проехал автобус №6 с заклеенным сзади государственным номером. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



— Чтобы на общественном транспорте номера заклеивали, как это сделал водитель на маршруте №6, такого даже мы еще не видели, — отметили подписчики телеграм-канала.

Пока перевозчик и в ГИБДД никак не прокомментировали инцидент Источник: t.me/ АСТ-54 Black











На фото видно, что госномер заклеен каким-то материалом, похожим на скотч желтого цвета. Корреспондент НГС дозвонилась перевозчику, который обслуживает указанный автобус маршрута №6. Им является ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1».

— Мы не можем сейчас прокомментировать. Перезвоните после обеда, у нас планерка длится часа 3, только началась, — сказали корреспонденту НГС на предприятии.

ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» – предприятие, действующее в Новосибирске. Обслуживает автобусные маршруты №№6, 8, 28, 31, 52к и 98. Директор ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» – Галина Земерова.

Также НГС обратился в пресс-службу ГИБДД по городу Новосибирску. В ведомстве сообщили, что по этому факту у них еще нет информации — уточняют у полка ДПС.

Ранее НГС писал о том, что звездами ДТП все чаще становятся водители машин без госномеров. Они используют специальную лазейку в законе.

