«Найти владельца нереально»: звездами ДТП всё чаще становятся водители машин без госномеров — они используют лазейку в законе

Чаще в городе можно встретить дорогие авто без номеров Источник: читатель НГС Игорь











Автолюбители на «Мерседесах», «Лендроверах» и «Лексусах» без номеров всё чаще встречаются другим водителям на новосибирских дорогах. По словам местных автомобилистов, они подрезают других участников движения, грубо нарушают ПДД и уклоняются от уплаты штрафов. Но это мелочи — по словам экспертов, от встречи с такими водителями могут быть и более серьезные последствия. Почему таких водителей никто не наказывает и к чему может привести столкновение с таким авто — в материале НГС.

«Все тонированы в хлам»

Автомобилист из Новосибирска Игорь в последнее время всё чаще встречает на дорогах тонированные машины, водители которых ведут себя, мягко говоря, некрасиво по отношению к другим участникам движения.

— Когда закончится у нас в Новосибирске тема с кучей машин, как правило, дорогих и без номеров, которые паркуются в неположенных местах и ездят, нарушая все правила? Меня это как водителя раздражает сильно. Еду по делам — по 3–4 таких встречаю. Естественно, все тонированы в хлам. Насколько я понимаю, ни хрена не борются у нас с такими. И если на левом берегу это редко бывает — тут чаще машинки попроще могут без номеров кататься, то в центре, наоборот, очень много дорогих, — возмущается мужчина.



В ГИБДД говорят, что таких водителей наказывают, но их всё больше Источник: читатель НГС Игорь











По словам автомобилиста, водители, которые ездят без номеров, часто делают это намеренно — чтобы нарушать ПДД и не нести ответственности за свои поступки, а еще чтобы не платить штрафы. Мужчина пояснил: в законодательстве есть определенные лазейки, которые якобы позволяют передвигаться без номеров довольно длительное время.



— Есть хитрая лазейка: если купил машину, ты обязан встать на учет в определенный срок с момента заключения договора купли-продажи. А такие водители, например, берут машину у знакомых, возят с собой договор купли-продажи без даты, и когда их там, условно, остановили, они тут же дату вписывают, близкую к моменту остановки, и показывают, что якобы у них еще есть время на оформление, — поясняет новосибирец.

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что для таких водителей предусмотрены наказания.



— За управление автомобилем без госномеров водителю, в соответствии с ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение прав от 1 до 3 месяцев. Мероприятия по выявлению таких правонарушений сотрудники ГИБДД проводят на постоянной основе, — отметил пресс-секретарь пресс-службы Константин Шкабарня.



Также НГС сделал запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой рассказать, сколько людей оштрафовали и лишили прав в Новосибирске и области в последнее время за управление автомобилем без государственных номерных знаков. Полученный ответ мы опубликуем отдельно.



«Проблема актуальнейшая»

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков отметил, что таких машин в городе стало действительно больше и это печально для других автомобилистов.



— Это проблема актуальнейшая. Водители могут безнаказанно нарушать ПДД, ведь камера видеофиксации может запечатлеть факт нарушения, только если у транспортного средства есть регистрационный номер. Также не очень хорошие ситуации на дорогах возникают с такими водителями в случаях ДТП. Даже если на видеорегистраторе будет видно, что такой автомобиль цепляет ваше авто и уезжает, найти владельца такого транспортного средства практически нереально. Та же история при ссорах на дороге: если кто-то кому-то набил морду и этот кто-то уезжает на автомобиле без номерных знаков, его тоже, скорее всего, не найдут, — объясняет Вячеслав Ашурков.

Новосибирские автомобилисты могут попасть в большие неприятности при ДТП с участием таких машин Источник: читатель НГС Игорь











Вячеслав Ашурков связывает происходящее с тем, что на улицах города стало мало постов и патрулей ГИБДД, которые должны следить за порядком, — за безопасностью дорожного движения и соблюдением ПДД теперь следят камеры. И это, напоминает он, общий федеральный тренд, а не новосибирское ноу-хау. Но камера в случаях с машинами без номеров бессильна. Эксперт уверен, что отсутствие живых инспекторов позволяет таким автовладельцам грубо нарушать правила дорожного движения безнаказанно.



— Если раньше было четко указано, что движение без государственных знаков карается достаточно жестко, то сейчас даже на штрафстоянку машину не заберут. Если у человека нет договора купли-продажи, ему выписывают штраф. А такие водители обновляют договоры купли-продажи регулярно — условно, «сегодня я купил у брата, завтра — брат у меня». И самое ужасное: у таких авто нет полисов ОСАГО, то есть они не застрахованы, — перечисляет минусы эксперт.



Такие нарушители могут ездить на красный свет, превышать скорость. Часто автомобили без государственных номерных знаков оснащены двигателями большой мощности, и отсутствие регистрации транспортного средства позволяет их владельцам не платить налог за мощность двигателя.



Пару лет назад в Новосибирске, по словам Вячеслава Ашуркова, «безномерные» машины встречались редко, но в последний год — повсеместно. Но проблема актуальна и в других городах России. При этом, отмечает он, инспекторам ГИБДД нет дела до таких участников дорожного движения.



— Всё зависит от конкретного инспектора. Если ему охота заморочиться и наказать водителя, доставить ему неудобства и трудности, он это может сделать, у него есть такие возможности. Но чаще всего инспекторам по барабану. Они не обращают внимания, даже если едут в потоке и рядом следует автомобиль, который грубо нарушает ПДД, подрезает других участников движения или едет глухо тонированный автомобиль без государственных знаков, — приводит примеры руководитель новосибирской ФАР.



Вячеслав Ашурков считает, что сложившаяся ситуация с неидентифицированными машинами, в том числе и в Новосибирске, — результат пробела в законодательстве и попустительства со стороны властей.

Автоэксперт дал водителям совет — что делать, если случилась авария с участием авто без номера Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Госдуме и Правительству Российской Федерации нужно давным-давно обратить внимание на эту коллизию, которая возникла в результате нестыковки нормативно-правовых актов, и все-таки ужесточить контроль, а главное, наказание в таких ситуациях, когда люди специально ездят без государственных номерных знаков. Такое вообще должно быть запрещено, — убежден эксперт. — Также следует вернуть транзитные номера. Раньше без номеров нельзя было двигаться и транзитные использовали при временной регистрации автомобилей. Оформляя автомобиль, их меняли на постоянные.

Водителям Вячеслав Ашурков советует в случаях ДТП с машинами без номеров стараться догонять таких участников движения и параллельно вызывать полицию. Полицейским нужно объяснить, что место ДТП пришлось покинуть, чтобы не допустить ухода от ответственности водителя на авто без госномера.



«Злоупотребляют "правилом 10 дней"»

Юрист Алексей Аржанников отмечает, что машины без регистрационных номеров встречаются на дорогах, так как по закону у нового владельца автомобиля сейчас есть 10 дней для постановки ТС на учет и установки номеров. Часть водителей на «безномерных авто» действительно только купили машины и скоро поставят их на учет. Другие, отмечает эксперт, злоупотребляют «правилом 10 дней» и намеренно ездят без регистрации, нарушая закон.



— Дело в том, что ответственность за такое нарушение, если оно совершено или выявлено впервые, крайне мала — до 800 рублей, если инспектор ГИБДД остановит на дороге. И только за повторное нарушение (выявление) штраф уже будет 5 тысяч рублей. Такому нарушителю также грозит лишение права управления ТС до 3 месяцев. Учитывая, что на дорогах Новосибирска инспекторы ГИБДД осуществляют проверки редко, очевидно, что многие водители понимают, что «неотвратимость наказания» за такое нарушение фактически отсутствует, — уверен юрист.



Также Алексей Аржанников отметил, что есть несколько лазеек в законе. Они позволяют нарушителям давать сотруднику ГИБДД при проверке определенным образом изготовленные документы, на которых десятидневный срок для регистрации в момент проверки документов якобы еще не истек.



— Отсутствие базы «временно двигающихся без регистрации» автомобилей и отсутствие возможности инспекторам ГИБДД фиксировать дату проверки такого водителя с предоставленными документами позволяет отдельным недобросовестным водителям злоупотреблять правилом о десятидневном сроке на постановку автомобиля на регистрационный учет, — заключил юрист.



Ранее НГС писал о том, что сибирячка купила криминальную машину в салоне. Машину забрала полиция, но с перепродажи ее не сняли.



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