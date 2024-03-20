«Дырки на двигателе»: сибирячка купила криминальную машину в салоне — авто изъяла полиция, но с перепродажи не сняли

На месте, где должен красоваться номер двигателя, покупатели обнаружили шесть отверстий, очевидно, высверленных специально Источник: drom.ru / Пётр Фурманов











Жительница Новосибирска лишилась машины почти за миллион рублей, которую совсем недавно купила в известном автосалоне. Авто изъяли полицейские, потому что номер двигателя у машины отсутствует. Точнее, его специально высверлили, чтобы агрегат нельзя было идентифицировать. Женщина попыталась вернуть откровенно криминальный автомобиль, но салон умывает руки: мол, менеджеры выступают лишь посредниками между бывшим и настоящим владельцем машины. Криминальный корреспондент Павел Тиунов изучил ситуацию со всех сторон и выяснил судьбу машины с сомнительной репутацией.



Авто с сюрпризом

Семья Фурмановых в начале 2024 года решила обновить семейный автомобиль. Имея на руках около 800 тысяч рублей, супруги не рассчитывали на новую машину. Пришлось окунуться в дебри вторичного рынка с сомнительными предложениями и назойливыми перекупщиками. Наткнулись на объявления от одного из старейших автосалонов Новосибирска — «Автомир» на улице Петухова.



— В объявлениях было указано, что в центре продают автомобили, прошедшие тщательную юридическую проверку и «комплексную диагностику по 50 параметрам». Это понравилось, — рассказал в беседе с корреспондентом НГС глава семьи Пётр Фурманов.



23 февраля супруги приехали в автосалон. По словам Петра, ему и супруге сразу приглянулся белый Hyundai Solaris 2012 года за 800 тысяч рублей, но менеджеры зачем-то повели их смотреть другие варианты вглубь парковки. Не найдя для себя ничего более подходящего, Фурмановы вернулись к «корейцу». Менеджеры согласились с выбором пары, дали прокатиться по парковке и сделали им скидку. Машина обошлась в 780 тысяч рублей: 760 — сам автомобиль плюс обязательная карта помощи на дороге за 20 тысяч.

Машину 2012 года выпуска продавали за 800 тысяч рублей Источник: Drom.ru











— Мы определились с выбором где-то в обед, но оформление покупки заняло у нас весь день. Часть средств мы оформляли в кредит, несколько раз из-за ошибок переделывали договор. В результате мы предельно уставшие вышли из салона в 11 часов вечера. Сотрудник автосалона даже не дошёл с нами до машины — вручил ключи, документы и, сославшись на то, что у него закончился рабочий день, закрыл двери салона, — отметил Пётр Фурманов.



По словам новых владельцев, по дороге домой у автомобиля загорелся «чек» — индикатор, предупреждающий о неполадке в системе мотора. При торможении машину откровенно тянуло в сторону. На следующий день Hyndai отогнали на техосмотр, где специалисты заявили, что не дадут разрешения выпустить машину на проезжую часть из-за серьезных неисправностей в тормозной и топливных системах, рулевого управления, световых приборов. На СТО Фурмановым заявили, что ремонт обойдётся в сумму около 170 тысяч рублей. На семейном совете решили чинить машину.



— 29 февраля мы прибыли в регистрационный отдел ГИБДД в Калининском районе. Мы оформляли автомобиль на жену. На сверке номеров полицейский обратил наше внимание на двигатель: где должен располагаться номер, там — дырки насверлены, — подчеркнул Пётр.

Отверстия на двигателе — признак криминального прошлого Источник: Пётр Фурманов











Автомобиль с явными признаками криминала отогнали на штрафстоянку. Супругам Фурмановым объяснили, что машина изымается до выяснения обстоятельств.



Я не я, машина не моя

Новость повергла пару в шок. Пётр позвонил менеджеру «Автомира», который оформлял сделку, Александру Петрухину. На просьбу приехать в ГИБДД для разрешения ситуации тот ответил, что машина была куплена по агентскому договору, и автоцентр не имеет никакого отношения к проданному автомобилю.



— Мы попали в интересную ситуацию: мы обговаривали условия сделки с автоцентром, перевели на его счёт деньги, а он в итоге оказался не при чём. Нам посоветовали позвонить прежнему владельцу, — рассказал Пётр.



По данным сервиса «Контур.Фокус», ЗАО «ГК Автомир» зарегистрировано в 2012 году в Москве, но при этом является старейшим российским автодилером, основанным российскими физиками еще в начале 90-х — Александром Митько и Евгением Сатыевым. По итогам 2022 года организация зафиксировала выручку на уровне 41,9 миллиона рублей, чистую прибыль — 4,1 миллиарда рублей.

Мужчина отметил, что при оформлении сделки был подписан акт приёма-передачи автомобиля, который, в том числе, включает в себя сверку номеров. Менеджеры, по его словам, обещали провести процедуру, но обещание не сдержали — не то забыв о сверке в суете, не то специально отведя от неё внимание.



Визит в автосалон результата тоже не принёс. Отношение к клиентам у сотрудников центра резко изменилось: у супругов даже не приняли претензию, поэтому документ пришлось направить по почте. Жалобы на московский номер в клиентскую службу остались без ответа. По словам Петра, оператор обещала дать ответ по ситуации в течение 48 часов, но в течение двух суток никто так и не перезвонил. Супруги остались с криминальной машиной один на один.



Что будет дальше?

Сегодня на руках у Фурмановых уже есть заключение эксперта-криминалиста, осмотревшего купленный ими автомобиль. В документе (имеется в распоряжении редакции) специалист отметил, что табличка с номером кузова в автомобиле установлена заводским способом и манипуляциям не подвергалась — к ней вопросов нет. При этом на машине установлен «неродной» двигатель, у которого отсутствует номер.



— Определить содержание знаков не представляется возможным из-за уничтожения путем высверливания информационного слоя металла, — говорится в заключении эксперта.



Источник НГС из сферы автобизнеса, пожелавший сохранить анонимность, пояснил, что номер двигателя специально высверливают, чтобы агрегат нельзя было идентифицировать. По его мнению, чета Фурмановых приобрела автомобиль, на котором установлен мотор с угнанной машины.

— Супругам, можно сказать, не повезло. Бывает, что инспекторы ГИБДД даже не сверяют номер двигателя, ленятся. Они могли поставить машину на учёт и спокойно ездить, пока не вскрылся бы этот момент, например, при продаже, — пояснил собеседник.

Менеджеры салона выступают как посредники при продаже подержанных авто и в случае возникновения проблем отправляют покупателя к прежнему владельцу машины Источник: ГК «Автомир» / 2Gis











По его словам, «в теории» такой автомобиль можно легализовать, если криминальными признаками обладает только двигатель. В этом случае, полагает собеседник, правоохранители изымут мотор, а автомобиль вернут владельцу. Вопрос во времени и приложенных усилиях.



Адвокат Сергей Синяков, изучив договор купли-продажи (имеется в распоряжении редакции) по просьбе корреспондента НГС, отметил, что документ составлен таким образом, что автосалон действительно снимает с себя ответственность в случае возникновения проблем после продажи авто.



— Салон фактически — комиссионка. Ответственности никакой не несёт, — пояснил юрист.



Договор купли-продажи был оформлен между покупателем Екатериной Фурмановой и агентом — ООО «АМКапитал». Компания зарегистрирована в 2018 году в Москве. По итогам 2022 года организация зафиксировала выручку в размере 35,5 миллиарда рублей, прибыль — 2,1 миллиарда рублей.

По его словам, легализация авто возможна, если в деле не будет криминальной составляющей: например, если машина не будет признана угнанной. При этом адвокат советует покупательнице написать заявление в полицию, поскольку в ситуации, по его словам, есть явные признаки двух преступлений: мошенничества (ст.159 УК РФ) и уничтожения идентификационного номера транспортного средства (ст.326 УК РФ).



Редакция НГС попыталась связаться с представителями ГК «Автомир». По многоканальному номеру, указанному на сайте группы компаний, корреспонденту посоветовали обсудить ситуацию напрямую с менеджером. Пообщаться с Александром Петрухиным не удалось — его рабочий номер был постоянно занят. Пришлось звонить менеджеру на личный номер.



— Александр, мы можем обсудить ситуацию по поводу проданного вами автомобиля? — поинтересовался корреспондент НГС.



— Нет, вы знаете, я работаю, — ответил Александр Петрухин.



— В какое время вам можно перезвонить?



— А не надо мне звонить, — сказал менеджер и бросил трубку.



По состоянию на 19 марта автомобиль Hyundai Solaris, проданный Фурмановым ещё 23 февраля, активно продавался на трёх интернет-площадках — Auto.ru, Drom, Avito (скриншоты имеются в распоряжении редакции). После звонка корреспондента НГС объявления были сняты.



Осенью прошлого года редакция НГС рассказывала про сибирячку, которой удалось отсудить у автосалона 4 миллиона рублей за купленный автомобиль с серьезными неисправностями.

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