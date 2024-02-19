«Лада-Голд»: подержанные машины в Новосибирске подорожали вдвое — перекупов лихорадит, но это не предел

Того, кто давно не обращал внимание на стоимость подержанных авто и вдруг решил быть в курсе актуальных цен, объявления на тематических сайтах могут повергнуть в шок. Во-первых, выбор б/у машин сегодня не так разнообразен, как полгода назад. Во-вторых, автомобили сильно подорожали, даже 20–25-летние машины выросли в цене в два раза. Корреспондент НГС Павел Тиунов поговорил с участниками рынка о причинах резкого подорожания, средней цене на надежный автомобиль и дальнейших перспективах.
Новая автореальность
Активность на рынке подержанных автомобилей — сезонная. По сложившейся традиции наибольшее количество сделок купли-продажи б/у машин фиксируется весной и осенью. Соответственно, летом и зимой наблюдается относительное затишье. В 2023 году произошел слом шаблонов, заявил в разговоре с корреспондентом НГС перекупщик автомобилей Денис.
— В июне-июле машин на продаже было больше, чем обычно, и начали скакать цены. Возьмем нижний сегмент — народный автомобиль Toyota Corolla в кузовах от AE-100 до E-120 кто-то продавал по адекватной цене
Пик сделок в 2023 году пришелся на летние месяцы, а затем наступило затишье, уверяет перекупщик. Обычно, по его словам, судьбу подержанной машины, выкупленной у собственника, можно проследить в режиме онлайн: автомобиль отправляется на косметический ремонт, затем выставляется с накруткой. Осенью выкупленные авто не вернулись в продажу.
— Мне как перекупу было понятно, что машины выкупили и начали придерживать. Обычно их покупают, что-то подкрасят, доработают и выставляют в первые две недели, а здесь — тишина. Через месяц-два они не вернулись и число предложений резко сократилось. Зато к концу года мы оказались в новой реальности, — отметил Денис.
Эксперты предсказывали рост цен на автомобили в связи с повышением ставок утильсбора для импортных автомобилей с 1 августа 2023 года. За каждую машину с объемом двигателя от 2 до 3 литров при ввозе оформителю приходится платить 844 тысячи рублей, за транспортное средство с мотором объемом от 3 до 3,5 литра — 970 тысяч рублей, более
В ноябре-декабре количество предложений начало расти, но старые новые автомобили предстали перед потенциальными покупателями по новым ценам. Еще пару месяцев и рынок сформировал среднюю стоимость моделей. Например, цена Toyota Corolla AE-100, которая еще год назад стоила
Подорожали и отечественные автомобили. Например, ВАЗ-2114, который раньше в хорошем состоянии можно было купить в среднем за
На машину — минимум 1 миллион
Скачок цен в 2 раза на все модели подержанных авто подтверждают менеджеры автосалонов. Стоимость б/у машин начала повышаться с начала спецоперации, отметил менеджер Autocity Вадим. В первую очередь, по его словам, подорожали европейские марки, интерес к которым ощутимо снизился. Рост цен на «японцев», уверяет менеджер, тоже не заставил себя долго ждать.
— Возьмем самую распространенную Toyota Camry. Раньше с салона мы могли забрать ее в топовой комплектации за
По его словам, цены на рынке подержанных авто «гонятся» за стоимостью новых автомобилей. Специалист подчеркивает, что популярные ранее марки типа Kia и Hyundai дилерам завозить невыгодно: придётся закладывать слишком большую маржу (500–700 тысяч), чтобы остаться в плюсе. Раньше маржинальность варьировалась в районе 200 тысяч.
— Все стали брать «китайцев»: Exeed, Haval, Omodа и так далее. Их берут еще потому, что только на них сейчас есть официальная гарантия. Средняя стоимость относительно хорошего «китайца» сегодня для потребителя — 2–2,3 миллиона рублей. Это будет кроссовер. Для сравнения, новый Hyundai Solaris стоит около 2,5 миллиона рублей, — отметил менеджер.
По просьбе корреспондента НГС Вадим оценил минимальную сумму, которая необходима новосибирцу сегодня для покупки относительно надежного автомобиля, то есть не требующего серьезного ремонта в ближайшие 2–3 года. Специалист отметил, что он бы посоветовал выбирать японские малолитражки без пробега по РФ. По его словам, стоит обратить внимание на модели, типа Toyota Vitz или Nissan Note 2015–2016 года выпуска.
— Средняя цена такого автомобиля сегодня — 1 миллиона рублей с доставкой в Новосибирск с Дальнего Востока, — отметил специалист.
Всё, что «посерьезнее», по его словам, будет стоит значительно дороже.
Дешеветь нельзя дорожать
Кандидат экономических наук Эдуард Коложвари, оценив ситуацию по просьбе корреспондента НГС, назвал ее «спекулятивной лихорадкой». По его словам, перекупщики, пытаясь заработать на подержанных машинах, раскрутили спираль инфляции.
— Ценность любого товара должна быть чем-то подтверждена. Сыграл психологический момент: новые машины стали недоступны, поэтому люди сегодня выжимают из имущества максимум, чтобы приблизиться к ценникам на них. Это, так сказать, спекулятивный нерв, — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что для понимания ситуации необходимо проанализировать количество сделок, совершаемых по новым ценам: покупателю с реальными деньгами могут делать хорошую скидку. В ином случае, рассуждает экономист, если процесс продажи стагнирует, то спекулятивный нерв рано или поздно дрогнет и цены на подержанные авто поползут вниз.
Между тем менеджеры автосалонов ожидают очередного повышения цен на машины без пробега. С
— Спрос есть, предложений меньше. Все поднимают цены. Это рынок, и так по всем машинам будет, — резюмировал менеджер Autocity Вадим.
Автомобиль постепенно превращается в роскошь.
Ранее мы сообщали, что в здании бывшего гипермаркета «Гигант» у Димитровского моста планируется открыть масштабный автоцентр, в котором ставку хотят сделать на продажу новых китайских автомобилей.