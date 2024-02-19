«Лада-Голд»: подержанные машины в Новосибирске подорожали вдвое — перекупов лихорадит, но это не предел

Новая автореальность

Активность на рынке подержанных автомобилей — сезонная. По сложившейся традиции наибольшее количество сделок купли-продажи б/у машин фиксируется весной и осенью. Соответственно, летом и зимой наблюдается относительное затишье. В 2023 году произошел слом шаблонов, заявил в разговоре с корреспондентом НГС перекупщик автомобилей Денис.

