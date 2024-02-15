«Китайцев» загонят в «Гигант»: на площадях пустующего гипермаркета хотят открыть автосалон — при чем тут крупный застройщик

В здании у Димитровского моста, где некогда располагался первый в Новосибирске торговый центр «Гигант», определились с концепцией дальнейшего использования помещений. Здесь планируют открыть огромный автосалон с сопутствующими услугами в виде тюнинг-ателье, сервиса и шиномонтажа, а также магазинов с запчастями и автомобильными аксессуарами. По словам экспертов, автосалонов такого масштаба в городе еще не было, и связан он может быть с одним из крупнейших застройщиков региона. Корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, какие машины можно будет купить в здании бывшего «Гиганта» и вместе с экспертом оценил перспективы нового проекта.
Второй расцвет ТЦ
О планах запустить автомобилистов под крышу бывшего «Гиганта» стало известно из коммерческого предложения, которое менеджеры маркетингового агентства B2B рассылают своим клиентам. В письме (имеется в распоряжении редакции НГС) говорится, что в скором времени в здании по адресу проезд Энергетиков, 8, будет запущен новый проект — автоцентр «Расцветай Автосити».
— Автосити — самый большой автосалон, также будет большая сервисная зона, около 2000 кв.м, в этой же зоне запланированы магазины по продаже автозапчастей и автотюнинг. Большая зона шиномонтажа (около 1000 кв.м.) с выставкой дисков в торговой Галерее, — отмечают менеджеры.
В центральной части Галереи также планируется разместить фудкорт, «магазины сопутствующего товара», зону ожидания. Сейчас идёт поиск арендаторов. Плановый запуск проекта — май 2024 года.
Примечательно, что в конце прошлого года бренд «Расцветай Автосити» засветился на онлайн-бирже фрилансеров. Свободным художникам предложили разработать одноимённый логотип проекта. В задании говорилось, что в Новосибирске на центральной магистрали и главной транспортной артерии города планируется открыть новый по масштабу и формату автоцентр. Проектом занимается компания «Автосити», имеющая крупнейшую сеть автосалонов за Уралом, как говорится на её официальном сайте.
— Ваше творческое видение соединить не сочетание «Расцветай» и «Автосити» (в эмблеме логотипа должен быть авто), — говорится в творческом задании.
Победителю конкурса обещали 50 тысяч рублей. Его результаты на сайте фрилансеров не приведены.
По телефону в объявлении, размещенному на здании торгового комплекса, ответила менеджер агентства B2B по имени Анна. Девушка отказалась подробнее рассказать о проекте, сославшись на необходимость согласовать огласку с заказчиком.
— Мы подбираем клиентов на небольшую площадь — примерно 1,5 тысячи квадратных метров. Про основной формат может рассказать заказчик, я за него говорить не могу, а ваше предложение я передам, — отметила Анна.
В течение нескольких дней до публикации с корреспондентом НГС так никто и не связался.
Автосити на деньги Расцветай?
«Крупнейшая за Уралом» сеть автосалонов Autocity принадлежит ООО «Автосити-НСК». По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель и директор коимпании — Вячеслав Кривоногов. По итогам 2022 года, компания зафиксировала выручку на уровне 772 тысячи рублей, прибыль — 2,6 млн рублей.
На просьбу прокомментировать возможное участие в открытии крупного автоцентра в здании бывшего «Гиганта» менеджер компании попросила направить письменный запрос. Ответ на момент публикации не поступил.
В Новосибирске зарегистрировано несколько компаний со словом «Расцветай» в названии и все они входят в структуру ГК «Расцветай», которой руководит брат депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Савельева Владислав Савельев. Сегодня «Расцветай» считается одним из крупнейших застройщиков в Новосибирске. Например, недавно компания, аффилированная с группой компаний, выкупила здание новосибирского ЦУМа. Специалисты полагают, что на месте торгового центра может вырасти жилая многоэтажка.
Основной организацией в структуре ГК «Расцветай» является ООО «Расцветай Инвест». По данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2022 года выручка компании составила 1,4 млн рублей, прибыль — 1,2 млрд рублей.
В пресс-службе ГК «Расцветай» на просьбу прокомментировать возможное участие в реализации проекта крупного автоцентра попросили написать письменный запрос. Ответ на момент публикации не поступил.
Маленький гигант большой торговли
ТЦ «Гигант» — первый гипермаркет в Новосибирске, который в 2005 году запустила компания «Сибирский гигант» и который продержался 16 лет.
Предвестником конца знакового для новосибирцев торгового центра стали многочисленные иски от поставщиков, которые массово пожаловались на задержку оплаты товаров. В 2020 году долги по самым крупным искам достигали 14–17 миллионов рублей.
Финансовые проблемы, похоже, решить не удалось и весной 2021 года покупатели заметили стремительно пустеющие полки. К тому моменту от привычного «Гиганта» уже мало что осталось: зал гипермаркета ужался на треть — от него отрезали большую площадь под новых арендаторов, самым крупным из которых стал DNS. 1 июля двери торгового комплекса и вовсе захлопнулись для покупателей. Параллельно закрылись магазины «Горожанка», супермаркеты «Мегас» и другие проекты компании «Сибирский гигант».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Торговый холдинг Сибирский Гигант» зарегистрировано в 2005 году. Учредитель — Александр Манцуров, директор — Дмитрий Мальгин. По итогам 2022 года, выручка компании составила 309,3 млн рублей, чистая прибыль — 91,5 млн рублей.
Изначально предполагалось, что огромное здание на проезде Энергетиков примет под свою крышу торговый проект томской группы «Лама», которая разместила в помещениях «Сибирского гиганта» свои супермаркеты SPAR, «Хороший выбор» и «Первоцен». Под формат бывшего «Гиганта» лучше всего подходил аналогичный томский INTERSPAR, но он в торговом центре у Димитровского моста так и не появился.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что сегодня здание торгового комплекса до сих пор находится в собственности Александра Манцурова. Однако о планах арендаторов использовать помещения собеседник ответил уклончиво.
— По моим сведениям, планируется открыть огромный салон китайских автомобилей. Подробностей не знаю, — подчеркнул собеседник.
По данным из выписки ЕГРН, здание по адресу проезд Энергетиков, 8 сегодня находится в собственности ООО «Гигант 4». Компания зарегистрирована в 2002 году. Учредитель — Александр Манцуров. По итогам 2022 года, выручка компании составила 10,1 млн рублей, чистая прибыль — 469,9 млн рублей.
Представители Манцурова, которые занимаются управлением коммерческой недвижимостью в Новосибирске, обещали изучить вопросы корреспондента НГС о судьбе здания бывшего «Гиганта» и ответить на них «по возможности». На момент публикации ответ не поступил.
«Нужно сильное предложение»
Директор консалтинговой компании RID Analytics Елена Ермолаева, оценив проект крупного автоцентра по просьбе редакции НГС, отметила, что формат гипермаркета был удобен для покупателя в ключе «приехать и закрыть свои потребности в одном месте». Сможет ли масштабный комплекс стать точкой притяжения автомобилистов — вопрос особенностей реализации проекта, подчеркнула специалист.
— Во-первых, многое зависит от якорного арендатора. Во-вторых, это задача заполнить помещение арендаторами. Наконец, формирование потоков. Чтобы покупатель поехал, необходимо сильное предложение, сильный оффер на рынке. Также компетентная команда управленцев. Здесь очень много нюансов, которые должны все сработать на общую идею, — заявила Ермолаева.
По словам эксперта, сама идея выглядит «здраво», а итоги её реализации можно будет наблюдать в режиме реального времени.
Весной прошлого года стало известно, что один из создателей «Сибирского гиганта» отсудил почти 300 миллионов у единственного владельца компании.