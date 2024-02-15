«Китайцев» загонят в «Гигант»: на площадях пустующего гипермаркета хотят открыть автосалон — при чем тут крупный застройщик

— Ваше творческое видение соединить не сочетание «Расцветай» и «Автосити» (в эмблеме логотипа должен быть авто), — говорится в творческом задании.



Победителю конкурса обещали 50 тысяч рублей. Его результаты на сайте фрилансеров не приведены.



По телефону в объявлении, размещенному на здании торгового комплекса, ответила менеджер агентства B2B по имени Анна. Девушка отказалась подробнее рассказать о проекте, сославшись на необходимость согласовать огласку с заказчиком.



— Мы подбираем клиентов на небольшую площадь — примерно 1,5 тысячи квадратных метров. Про основной формат может рассказать заказчик, я за него говорить не могу, а ваше предложение я передам, — отметила Анна.

