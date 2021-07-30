Миллиарды «Гиганта» — что осталось от бизнеса крупного новосибирского ритейлера и чем теперь занимается его владелец

«Сибирский Гигант» закончил прошлый год с убытками на 102 млн
Вывески магазинов компании «Сибирский Гигант» полностью пропали с новосибирских улиц, а на месте многих из них уже начали работать новые торговые точки томской группы «Лама». Однако закрытие торговой сети не означает выхода из бизнеса в принципе. Обозреватель НГС Стас Соколов посмотрел, что осталось у владельцев некогда одного из крупнейших новосибирских ритейлеров.
Сколько осталось
По данным «Контур.Фокус», с первого июня 2020 года единственным владельцем компании «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"» (которая управляла торговой сетью) был Александр Манцуров. Его прежний многолетний партнер и один из создателей компании Андрей Кузнецов вышел из большинства российских бизнесов и теперь живет в Канаде.
Сейчас в базе «Контур.Фокуса» есть информация об 11 действующих предприятиях Манцурова с общим объемом средств на балансе в 7 с лишним млрд рублей и 10 млрд рублей оборота в 2020 году. Особенной прибыли, правда, этот внушительный набор активов, судя по всему, не приносит. Три предприятия из этого списка показали в прошлом году чистый убыток в размере 104 млн рублей, львиная доля которого пришлась именно на торговый холдинг (102 млн рублей). Девять остальных компаний, однако, были вполне прибыльны, принеся владельцу 101 млн рублей.
Соотношение этих цифр — лучший ответ на вопрос, почему хозяин «Сибирского Гиганта» решил полностью свернуть направление розничной торговли. Зачем заниматься тем, что приносит убытки уже второй год (в 2019 году чистый убыток компании составил 44 млн рублей). Что же осталось среди прибыльных активов.
Теплицы
По данным «Контур.Фокуса», Александр Манцуров является владельцем 99,5% в компании «Сады Гиганта», которая управляет одноименным тепличным комплексом. Именно это предприятие поставляло зелень и овощи в магазины всей сети и, несмотря на убытки самого торгового холдинга, получило в прошлом году чистую прибыль 44,7 млн рублей.
Предприятие не только выращивает овощи в теплицах, но также обрабатывает (перебирает и фасует) картофель, свеклу, редис и т. д. Проблема в том, однако, что магазины «Гиганта» были основным каналом сбыта предприятия. Работать с другими сетями «Садам Гиганта» будет непросто. Здесь главным конкурентом выступает группа «Горкунов» (уже владеющая двумя крупными тепличными комплексами в районе Толмачево). Кроме зеленых салатов и овощей под собственной маркой, «Горкунов» выпускает и товары под собственными марками торговых сетей. Так, в «Пятерочке» можно купить зелень под маркой Global Village. Довольно крепкие позиции и у самого старого игрока этого рынка — комплекса «Емельяновский», чью продукцию можно сейчас встретить и в «Магните», и в «Марии-Ра». У «Ярче!» собственный поставщик, входящий в группу KDV, крупнейшую по числу магазинов.
Недвижимость
Особенностью «Сибирского Гиганта» всегда было то, что владельцы старались не арендовать помещения, а приобретать их или строить здания для магазинов самостоятельно. Для этих целей в свое время даже было создано целое строительное направление — несколько предприятий, которые занимались возведением зданий для «Гиганта» и работали просто как подрядные организации.
Такой подход отчасти объяснял отсутствие столь же быстрого, как у конкурентов, роста компании. На пике развития «Горожанки» (самой многочисленной сети «Гиганта») у нее было всего 26 магазинов. Для сравнения: у «Пятерочки» в Новосибирске и окрестностях уже 200 торговых точек, а у «Марии-Ра» — почти 250.
НГС сделал выборочную проверку по нескольким отдельно стоящим сооружениям, где располагались магазины «Гиганта», и у всех в качестве владельца оказалась указана компания «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"». Именно сдача в аренду всей этой многочисленной недвижимости позволила компаниям Манцурова в прошлом году заработать более 50 млн рублей.
Здесь, правда, тоже есть свои нюансы. Львиная доля площадей «Гиганта» приходится на здания четырех гипермаркетов. Новым продовольственным оператором там должна стать томская сеть дискаунтеров «Первоцен», но, как можно убедиться на примере объекта на Мочищенском шоссе (где «Первоцен» уже работает), дискаунтеры неспособны стать сопоставимыми якорями для покупателей (какими были гипермаркеты «Гиганта»), а значит, и вся привлекательность этих торговых центров для других арендаторов снижается.
Земля
На «Сибирский Гигант» записаны и земельные участки, на которых построены торговые комплексы. Самый дорогой находится на Красном проспекте, 2/1: только его кадастровая стоимость превышает 108 млн рублей. Участок под гипермаркетом на Мочищенском шоссе оценен в 45 млн рублей, гипермаркета на Бердском шоссе — в 76,4 млн рублей. Сама по себе эта земля сейчас вряд ли приносит доход, но в перспективе участки могут быть проданы вместе с объектами, построенными на них.
Строительный бизнес
Строительным направлением с самого начала занимался сын Манцурова — Николай. Формально эти предприятия никогда не входили в структуру «Гиганта», однако логично предположить, что именно это направление может сейчас стать основным и для его отца. Об этом говорят и источники на рынке. Николай Манцуров является соучредителем или единственным владельцем в 24 организациях, из которых 17 в прошлом году получили в общей сложности 221 млн чистой прибыли, а 10 показали совокупный убыток в 15 млн. Нетрудно заметить, что баланс здесь куда лучше, чем у самого Александра Манцурова.
Николай Манцуров имеет уже довольно богатый опыт в бизнесе. Среди его проектов — и магазин итальянского Canali (работает до сих пор), и кофейня Traveler`s coffee (давно закрыта). Но основным направлением его деятельности было строительство. Ему, например, принадлежит 39% в строительной компании «Райдекс», которая занимается устройством свайных фундаментов в целом и отдельным бурением скважин для свай, выполняет работы по укреплению откосов и т. д. Предприятие на протяжении пяти последних лет неуклонно наращивает и выручку (от 543 млн рублей в 2016-м до 1,9 млрд рублей в 2020-м), и чистую прибыль (с 4,2 до 36,6 млн рублей).
Среди проектов «Райдекс» в портфолио на сайте компании — реконструкция аэровокзального комплекса в Толмачево, эстакады четвертого моста на левом берегу, новосибирский аквапарк, ЖК «Оазис».
В последнее время младший Манцуров активно работает на столичном рынке. У него есть 19,5% в московской компании «КМ КРАН» и 39% в сменившем в прошлом году место регистрации на Москву «БК Райдекс» (обе компании получили в прошлом году чистую прибыль соответственно 38,7 и 14,7 млн рублей).
На месте закрывшихся магазинов «Сибирского Гиганта» уже открылось 20 магазинов томской группы компаний «Лама». О том, как она смогла победить новосибирских конкурентов и что это за магазины «Лама» открывает в Новосибирске, можно прочитать в материале НГС.