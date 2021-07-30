Миллиарды «Гиганта» — что осталось от бизнеса крупного новосибирского ритейлера и чем теперь занимается его владелец

Сейчас в базе «Контур.Фокуса» есть информация об 11 действующих предприятиях Манцурова с общим объемом средств на балансе в 7 с лишним млрд рублей и 10 млрд рублей оборота в 2020 году. Особенной прибыли, правда, этот внушительный набор активов, судя по всему, не приносит. Три предприятия из этого списка показали в прошлом году чистый убыток в размере 104 млн рублей, львиная доля которого пришлась именно на торговый холдинг (102 млн рублей). Девять остальных компаний, однако, были вполне прибыльны, принеся владельцу 101 млн рублей.

Соотношение этих цифр — лучший ответ на вопрос, почему хозяин «Сибирского Гиганта» решил полностью свернуть направление розничной торговли. Зачем заниматься тем, что приносит убытки уже второй год (в 2019 году чистый убыток компании составил 44 млн рублей). Что же осталось среди прибыльных активов.



Теплицы

По данным «Контур.Фокуса», Александр Манцуров является владельцем 99,5% в компании «Сады Гиганта», которая управляет одноименным тепличным комплексом. Именно это предприятие поставляло зелень и овощи в магазины всей сети и, несмотря на убытки самого торгового холдинга, получило в прошлом году чистую прибыль 44,7 млн рублей.

