Они съели «Сибирский гигант»: как учитель труда создал холдинг, который привел в Новосибирск SPAR

В том же 2005 году компания начала развивать еще один розничный бренд — универсамы «Абрикос». Они были попроще и рассчитаны уже на более активное тиражирование. Тем не менее к началу 2010-х «Лама» оставалась пусть и крепким, но локальным игроком без явных амбиций. Еще в 2012 году у нее было лишь 12 магазинов (пять из них, правда, гипермаркеты) в Томске и пригородах. Для сравнения, новосибирский «Холидей» и барнаульская « Мария-Ра » к тому времени располагали уже несколькими сотнями магазинов в нескольких регионах Западной Сибири.



Торговый форсаж

