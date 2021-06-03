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Они съели «Сибирский гигант»: как учитель труда создал холдинг, который привел в Новосибирск SPAR

История группы «Лама», которая заменяет сети «Горожанка», «Мегас» и «Гигант» своими магазинами

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Владелец «Сибирского гиганта» решил уступить место более успешному конкуренту

Владелец «Сибирского гиганта» решил уступить место более успешному конкуренту

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Томская группа «Лама» открыла в Новосибирске 10 магазинов

Появление на новосибирском рынке томской группы «Лама» — самая неожиданная экспансия, которая когда-либо случалась в истории новосибирского бизнеса. На смену крупнейшей в городе на текущий момент местной розничной компании пришел не федеральный игрок и даже не крупный ритейлер откуда-нибудь с Урала или юга России, а предприятие из соседнего Томска. Группа «Лама» уже успела открыть в Новосибирске десять магазинов, и до конца года их количество может увеличиться в разы. С тем, что это за компания и кому она принадлежит, пытался разобраться обозреватель НГС Стас Соколов.

Начало

История «Ламы» началась в 1993 году с продуктового ларька на перекрестке улиц Новгородской и Герцена в Томске. Как рассказывал в интервью телеканалу ТВ2 создатель компании Владислав Левчугов, в то время он только получил диплом (Томского государственного педагогического института по специальности «учитель труда»), и основной мотивацией начинающего предпринимателя было «обеспечить семью». Какое-то время бизнес развивался в обычном для тех времен формате киосков и маленьких магазинчиков, но уже через четыре года Левчугов открыл маленький, но уже похожий на современные магазины мини-маркет «Лама». Для тогдашнего Томска это был настоящий прорыв. В Новосибирске, к слову, первый магазин будущего лидера рынка компании «Холидей» появится только в 2001 году.

Первый мини-маркет «Ламы» на улице Фрунзе

Первый мини-маркет «Ламы» на улице Фрунзе

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С самого начала «Лама» сделала ставку на собственное производство — еще в конце 90-х компания начала делать пельмени, печь хлеб, чуть позже наладила производство собственных колбас и мясных деликатесов. Это позволило предприятию занять в родном городе нишу магазинов для состоятельных покупателей. И конкурентам приходилось довольствоваться только массовым сегментом.

Торговый центр, который появился на месте завода «Фог»

Торговый центр, который появился на месте завода «Фог»

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В середине 2000-х Левчугов с партнерами смогли получить контроль над местным предприятием пищевки под названием «Фог» (выпускало мороженое и напитки). Территория завода занимала целый квартал недалеко от центра, что позволило ритейлеру открыть там в 2005 году свой первый гипермаркет (новосибирский «Гигант» на проезде Энергетиков заработал лишь в 2007 году). Сейчас это здание превращено в торговый центр «Фог-Сити».

Магазины «Абрикос» стали самой массовой сетью «Ламы»

Магазины «Абрикос» стали самой массовой сетью «Ламы»

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В том же 2005 году компания начала развивать еще один розничный бренд — универсамы «Абрикос». Они были попроще и рассчитаны уже на более активное тиражирование. Тем не менее к началу 2010-х «Лама» оставалась пусть и крепким, но локальным игроком без явных амбиций. Еще в 2012 году у нее было лишь 12 магазинов (пять из них, правда, гипермаркеты) в Томске и пригородах. Для сравнения, новосибирский «Холидей» и барнаульская «Мария-Ра» к тому времени располагали уже несколькими сотнями магазинов в нескольких регионах Западной Сибири.

Торговый форсаж

Активно расти «Лама» начала лет семь назад. Еще в 2013 году Левчугов обещал открыть 50 новых магазинов и слово свое сдержал — сейчас в Томске столько одних только «Абрикосов». После запуска в Томске сети SPAR бренд «Лама» было решено оставить для собственного пищекомбината — под ним в Томске продаются колбасы, сосиски и т. д.

Сейчас бренд, с которого начался серьезный розничный бизнес компании, используется только для продуктов питания

Сейчас бренд, с которого начался серьезный розничный бизнес компании, используется только для продуктов питания

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Резким увеличением количества торговых точек компания не ограничилась. Самым крупным инвестиционным проектом «Ламы» стало строительство торгово-развлекательного комплекса «Изумрудный город» (это самый крупный ТРЦ Томска — 46 тысяч кв. метров). Проект реализован на кредиты Сбербанка. ТРЦ заработал в апреле 2014 года.

Гипермаркет в ТРЦ «Изумрудный город»

Гипермаркет в ТРЦ «Изумрудный город»

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В прошлом году «Лама» начала ребрендинг сети «Абрикос». Сейчас все ее торговые точки в Томске имеют двойное название, к привычной для местных жителей вывеске добавлена новая — «Хороший выбор». И новые универсамы такого формата открываются под этим брендом (их уже три). Кроме того, в этом году компания запустила собственный проект дискаунтеров «Первоцен». В Томске их пока два, третья точка появилась уже в Новосибирске, в помещении бывшего гипермаркета «Гигант» на Мочищенском шоссе.

Кто хозяева

Сам Владислав Левчугов, по данным «Контур.Фокус», сегодня является совладельцем всего трех действующих предприятий, которые могут быть связаны с управлением торговой сетью и производством: «Рассвет» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), «Оазис» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) и «Управляющая Компания "Изумрудный Город"». Чистая прибыль всех этих предприятий в прошлом году составила менее 200 млн рублей.

Владислав Левчугов

Владислав Левчугов

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Новосибирские магазины «Ламы» управляются двумя юрлицами — ООО «Еврологистик» («Первоцен», «Хороший выбор») и «Инвест Ресторация». Левчугова в числе соучредителей этих предприятий уже нет (причем не только действующих, но и бывших). 100%-м владельцем «Еврологистик» является Павел Князев. Судя по всему, это сын Андрея Князева — давнего партнера Левчугова, который является одним из ключевых совладельцев большинства связанных с «Ламой» компаний. Так, в ООО «Оазис» (управляет недвижимостью) ему принадлежит около 42% долей, а в уже ликвидированных предприятиях «УК "Ритейл"» и «Лама плюс» (розничная торговля) ему принадлежали 43 и 23% соответственно.

Кроме того, Левчугов и Князев — партнеры в не связанной с торговлей продуктами компании «Сибаэрокрафт», основным видом деятельности которой является «производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования». Третьим совладельцем этого необычного предприятия является компания «Спар-Томск», которая управляет магазинами SPAR в Томске. У «Спар-Томск» сейчас всего один владелец — Моника Хапова. Она также является еще и владельцем 75% в компании «Вираж», занимающейся недвижимостью.

«Инвест Ресторация» принадлежит Наталье Матофоновой (95%) и Кристине Шлегель. Причем если за Матофоновой кроме этой компании не значится вообще ничего (даже ИП), то у Шлегель длинный список из 17 юрлиц, в которых Кристина выступала в качестве ликвидатора. Среди этих бизнесов был, в частности, и кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз "ЛАМА"». Кристина Шлегель была также в составе учредителей ряда предприятий «Ламы».

Кроме Левчугова, который в 2005–2010 годах был даже депутатом городской думы Томска, все прочие совладельцы предприятий «Ламы» — люди совершенно непубличные. В томских медиа не удалось найти ни одного упоминания о них или их комментариев по каким-то вопросам.

Куда ушел «Гигант»

Необычным оказалась не только компания, которая заменит «Сибирский гигант», но и то, как именно это будет сделано. Стороны очень скупо раскрывают условия сделки, но, судя по всему, речь идет не о покупке бизнеса как такового (именно таким образом расширялся, например, «Холидей»), а о простой переуступке прав аренды отдельных помещений. Владелец «Сибирского гиганта» Александр Манцуров просто принял решение свернуть розничный бизнес сам, не дожидаясь, пока его вытеснят с рынка конкуренты. По данным «Контур.Фокус», основная операционная компания «Торговый холдинг "Сибирский гигант"» последние пять лет показывала всё более худшие результаты. Последний раз предприятие получило чистую прибыль (22 миллиона рублей) в 2018 году. В 2019 году чистый убыток превысил 44 млн, а в 2020-м — 100 млн рублей. Понятно, что продолжать деятельность в таких условиях не имело смысла.

Сегодня уже полностью прекратили работать все магазины сети «Горожанка» и один гипермаркет «Гигант». Оставшиеся магазины компании дорабатывают последние дни в режиме интенсивной распродажи. Так, в 2ГИС на месте еще не закрытого «Мегаса» на площади Маркса уже значится открывающийся скоро очередной (седьмой в Новосибирске) SPAR.

Последним по счету новым магазином «Ламы» в Новосибирске стал дискаунтер «Первоцен», начавший работать в здании «Гиганта» на Мочищенском шоссе.

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