Они съели «Сибирский гигант»: как учитель труда создал холдинг, который привел в Новосибирск SPAR

Томская группа «Лама» открыла в Новосибирске
Появление на новосибирском рынке томской группы «Лама» — самая неожиданная экспансия, которая когда-либо случалась в истории новосибирского бизнеса. На смену крупнейшей в городе на текущий момент местной розничной компании пришел не федеральный игрок и даже не крупный ритейлер откуда-нибудь с Урала или юга России, а предприятие из соседнего Томска. Группа «Лама» уже успела открыть в Новосибирске десять магазинов, и до конца года их количество может увеличиться в разы. С тем, что это за компания и кому она принадлежит, пытался разобраться обозреватель НГС Стас Соколов.
Начало
История «Ламы» началась в 1993 году с продуктового ларька на перекрестке улиц Новгородской и Герцена в Томске. Как рассказывал в интервью телеканалу ТВ2 создатель компании Владислав Левчугов, в то время он только получил диплом (Томского государственного педагогического института по специальности «учитель труда»), и основной мотивацией начинающего предпринимателя было «обеспечить семью». Какое-то время бизнес развивался в обычном для тех времен формате киосков и маленьких магазинчиков, но уже через четыре года Левчугов открыл маленький, но уже похожий на современные магазины мини-маркет «Лама». Для тогдашнего Томска это был настоящий прорыв. В Новосибирске, к слову, первый магазин будущего лидера рынка компании «Холидей» появится только
С самого начала «Лама» сделала ставку на собственное производство — еще в конце
В середине 2000-х Левчугов с партнерами смогли получить контроль над местным предприятием пищевки под названием «Фог» (выпускало мороженое и напитки). Территория завода занимала целый квартал недалеко от центра, что позволило ритейлеру открыть там
В том же 2005 году компания начала развивать еще один розничный бренд — универсамы «Абрикос». Они были попроще и рассчитаны уже на более активное тиражирование. Тем не менее к началу
Торговый форсаж
Активно расти «Лама» начала лет семь назад. Еще
Резким увеличением количества торговых точек компания не ограничилась. Самым крупным инвестиционным проектом «Ламы» стало строительство торгово-развлекательного комплекса «Изумрудный город» (это самый крупный ТРЦ Томска —
В прошлом году «Лама» начала ребрендинг сети «Абрикос». Сейчас все ее торговые точки в Томске имеют двойное название, к привычной для местных жителей вывеске добавлена новая — «Хороший выбор». И новые универсамы такого формата открываются под этим брендом (их уже три). Кроме того, в этом году компания запустила собственный проект дискаунтеров «Первоцен». В Томске их пока два, третья точка появилась уже в Новосибирске, в помещении бывшего гипермаркета «Гигант» на Мочищенском шоссе.
Кто хозяева
Сам Владислав Левчугов, по данным «Контур.Фокус», сегодня является совладельцем всего трех действующих предприятий, которые могут быть связаны с управлением торговой сетью и производством: «Рассвет» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), «Оазис» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) и «Управляющая Компания "Изумрудный Город"». Чистая прибыль всех этих предприятий в прошлом году составила менее
Новосибирские магазины «Ламы» управляются двумя юрлицами — ООО «Еврологистик» («Первоцен», «Хороший выбор») и «Инвест Ресторация». Левчугова в числе соучредителей этих предприятий уже нет (причем не только действующих, но и бывших).
Кроме того, Левчугов и Князев — партнеры в не связанной с торговлей продуктами компании «Сибаэрокрафт», основным видом деятельности которой является «производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования». Третьим совладельцем этого необычного предприятия является компания «Спар-Томск», которая управляет магазинами SPAR в Томске. У «Спар-Томск» сейчас всего один владелец — Моника Хапова. Она также является еще и владельцем 75% в компании «Вираж», занимающейся недвижимостью.
«Инвест Ресторация» принадлежит Наталье Матофоновой (95%) и Кристине Шлегель. Причем если за Матофоновой кроме этой компании не значится вообще ничего (даже ИП), то у Шлегель длинный список
Кроме Левчугова, который
Куда ушел «Гигант»
Необычным оказалась не только компания, которая заменит «Сибирский гигант», но и то, как именно это будет сделано. Стороны очень скупо раскрывают условия сделки, но, судя по всему, речь идет не о покупке бизнеса как такового (именно таким образом расширялся, например, «Холидей»), а о простой переуступке прав аренды отдельных помещений. Владелец «Сибирского гиганта» Александр Манцуров просто принял решение свернуть розничный бизнес сам, не дожидаясь, пока его вытеснят с рынка конкуренты. По данным «Контур.Фокус», основная операционная компания «Торговый холдинг "Сибирский гигант"» последние пять лет показывала всё более худшие результаты. Последний раз предприятие получило чистую прибыль (
Сегодня уже полностью прекратили работать все магазины сети «Горожанка» и один гипермаркет «Гигант». Оставшиеся магазины компании дорабатывают последние дни в режиме интенсивной распродажи. Так, в 2ГИС на месте еще не закрытого «Мегаса» на площади Маркса уже значится открывающийся скоро очередной (седьмой в Новосибирске) SPAR.
Последним по счету новым магазином «Ламы» в Новосибирске стал дискаунтер «Первоцен», начавший работать в здании «Гиганта» на Мочищенском шоссе.