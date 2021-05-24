«Первоцен» из Томска: в Новосибирске открылся первый «нищемаркет» владельцев SPAR — как там с ценами

Томская группа «Лама» открыла в Новосибирске первый магазин еще одной своей сети — дискаунтер «Первоцен». Это уже третий проект такого формата в Новосибирске, и у первых двух дела идут пока не блестяще. Обозреватель НГС Стас Соколов оценил преимущества и недостатки нового «нищемаркета» и сравнил его цены с конкурентами.



«Первоцен» — новый проект для самой «Ламы», первые два магазина сети открыты в Томске в этом году. На вывесках он обозначен как «жесткий дискаунтер», что подразумевает минимальный комфорт в торговом зале, отсутствие какой-то широты выбора, но зато обещает действительно низкие цены, которые должны, по идее, заставить покупателей смириться со всеми неудобствами.