«Первоцен» из Томска: в Новосибирске открылся первый «нищемаркет» владельцев SPAR — как там с ценами

На месте магазина «Гигант» в Новосибирске открылся дискаунтер новой сети
Томская группа «Лама» открыла в Новосибирске первый магазин еще одной своей сети — дискаунтер «Первоцен». Это уже третий проект такого формата в Новосибирске, и у первых двух дела идут пока не блестяще. Обозреватель НГС Стас Соколов оценил преимущества и недостатки нового «нищемаркета» и сравнил его цены с конкурентами.
«Первоцен» — новый проект для самой «Ламы», первые два магазина сети открыты в Томске в этом году. На вывесках он обозначен как «жесткий дискаунтер», что подразумевает минимальный комфорт в торговом зале, отсутствие какой-то широты выбора, но зато обещает действительно низкие цены, которые должны, по идее, заставить покупателей смириться со всеми неудобствами.
Первый новосибирский «Первоцен» открылся в здании бывшего гипермаркета «Гигант» на Мочищенском шоссе. Рекламные щиты, зовущие в новый магазин, встречают потенциальных покупателей еще на площади Калинина, от которой до гипермаркета шесть остановок на общественном транспорте.
Когда обозреватель НГС приехал в торговый центр, на парковке перед ним было совсем пусто. Старая вывеска по-прежнему на месте и теперь выглядит как название торгового центра, в котором «Первоцен» — один из арендаторов. Обещание устриц и крабов (их продавали в «Гиганте» и даже устраивали мастер-классы по разделке) выглядит теперь горькой иронией. Новый магазин явно не рассчитан на тех, кто может себе позволить эти морепродукты.
Дискаунтер занимает небольшую часть торгового зала гипермаркета — вся площадь торгового зала едва ли превышает
От привычных уже новосибирцам «нищемаркетов» («Светофор», «Маяк» и «Доброцен») томский дискаунтер отличает более опрятный внешний вид. В отличие от конкурентов, он расположен не в наскоро переоборудованном промышленном объекте, а в достаточно новом здании, которое специально построено для торговли. Под ногами не бетонный пол, а белая плитка, в зале достаточно светло и чисто. Практически все цены указаны с копейками (конкретно 99 копеек), чтобы выглядеть хоть немного ниже. Для простоты дальше будем указывать все цены округленно (вы можете вычитать одну копейку в уме).
В остальном «Первоцен» следует законам жанра. Товары выложены преимущественно на палеты в промышленной упаковке. Покупатель не найдет здесь большинство привычных брендов (зато что-то, возможно, увидит впервые). Есть продукты, что называется, «без имени» — на упаковке только набранная мелким шрифтом этикетка с составом, который не вызывает аппетита («фарш куриный мех. обвалки, эмульсия из куриной шкурки, крахмал картофельный, белок растительный» и большое количество всевозможных добавок). Правда, и стоят такие сосиски меньше чем 74 рубля за килограмм.
Часть привычных продуктов стоит заметно дешевле, чем в среднем по городу. Так, например, палка «Докторской» колбасы «Торговой площади» здесь продается за 120 рублей (вес 470 граммов, то есть цена за килограмм — 255 рублей). В «Марии-Ра» или «Пятерочке» обычная цена такого продукта может превышать 200 рублей, а цена по акции опускаться от силы до 140 рублей. У прямого конкурента, «Маяка», цена совсем чуть-чуть ниже (253 рубля за килограмм), правда, и упаковка больше — 750 граммов.
В отличие от других дискаунтеров, в «Первоцене» довольно много свежих овощей и фруктов с выбором, сопоставимым с универсамом типа «Пятерочки» или «Марии-Ра». Здесь можно выбрать из четырех видов яблок (самые дешевые стоят 80 рублей), есть прилично выглядящие болгарские перцы (196 рублей).
В «Первоцене» подозрительно дешевые молочные продукты, изготовленные под собственной маркой «Хороший выбор». Так, банка сметаны весом 350 граммов и жирностью 15% тут стоит 36 рублей, а 450-граммовая упаковка творога 5% жирности продается за 100 рублей. Произведено всё это предприятием с милым названием «Деревенское молочко» в городе Северске (закрытый городок в окрестностях Томска, известный своей атомной станцией).
Часть зала заставлена морозильным ларями. Их содержимое не очень фотогенично, да и ценой может порадовать не всегда. Горбуша здесь стоит 280 рублей, минтай — 110 рублей: это уровень, который даже обычные магазины регулярно достигают временными скидками. Так, минтай примерно такого же внешнего вида в «Марии-Ра» был недавно замечен по 100 рублей.
Есть продукты, цены на которые в принципе не отличаются от средних по городу. Так, самое дешевое растительное масло в «Первоцене» стоит 110 рублей за литр, в то время как, например, в «Пятерочке» сейчас 89 рублей за бутылку 800 граммов — это обычный ценник. Правда, в первом случае речь идет о бренде «Слобода» (обычно он стоит дороже), а во втором — о собственной марке «Пятерочки». Не имеет смысла ехать в «Первоцен» и за сливочным маслом. Марка, вызывающая минимальное доверие, здесь стоит 100 рублей за пачку, в любой «Пятерочке» можно найти вполне приличный «Зеленый луг», который стоит дешевле. А, например, рис в «Первоцене» стоит даже чуть дороже, чем в обычной «Пятерочке» (37 против
36).
Алкогольный отдел под стать остальному ассортименту. Самое дорогое сухое вино здесь стоит 200 рублей за бутылку — это продукция Евпаторийского завода (далеко не самый известный производитель).
«Первоцен» ближе по ассортименту к «Светофору». Здесь совсем немного непродовольственных товаров. Из одежды можно купить трусы (мужские и женские), из обуви — три вида калош (от 74 рублей за пару). Плюс какие-то дешевые игрушки, бытовая химия
В целом решение заняться с нуля развитием «нищемаркетов» одновременно с другими форматами для региональной компании выглядит довольно рискованным. Как показывает практика, этот тип торговых точек требует жесточайшей экономии на всем, и успех здесь сопутствует только компаниям, для которых это основной бизнес (как, например, владельцам сетей «Светофор» и «Маяк»). Но даже они вынуждены постоянно маневрировать, закрывая одни магазины и открывая другие. Так, у лидера этого формата в Новосибирске (и в России в целом) «Светофора», по данным 2ГИС, недавно закрылись четыре точки и готовятся к открытию в новых местах две.
«Первоцен» — это уже третий формат магазинов томской «Ламы» в Новосибирске. Ранее этот ритейлер открыл в городе первые шесть супермаркетов голландского бренда SPAR и три универсама «Хороший выбор». Кроме того, у «Ламы» есть в Томске гипермаркеты INTERSPAR. Впрочем, известно, что в Новосибирске томичи точно будут открывать магазины еще одного формата EUROSPAR (большой супермаркет), которых пока нет в Томске. Они заменят закрывающиеся магазины «Мегас».