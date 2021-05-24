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«Первоцен» из Томска: в Новосибирске открылся первый «нищемаркет» владельцев SPAR — как там с ценами

Фоторепортаж из нового магазина на месте гипермаркета «Гигант» на Мочищенском шоссе

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Первый новосибирский «Первоцен» открылся в здании гипермаркета «Гигант» на Мочищенском шоссе

Первый новосибирский «Первоцен» открылся в здании гипермаркета «Гигант» на Мочищенском шоссе

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На месте магазина «Гигант» в Новосибирске открылся дискаунтер новой сети

Томская группа «Лама» открыла в Новосибирске первый магазин еще одной своей сети — дискаунтер «Первоцен». Это уже третий проект такого формата в Новосибирске, и у первых двух дела идут пока не блестяще. Обозреватель НГС Стас Соколов оценил преимущества и недостатки нового «нищемаркета» и сравнил его цены с конкурентами.

«Первоцен» — новый проект для самой «Ламы», первые два магазина сети открыты в Томске в этом году. На вывесках он обозначен как «жесткий дискаунтер», что подразумевает минимальный комфорт в торговом зале, отсутствие какой-то широты выбора, но зато обещает действительно низкие цены, которые должны, по идее, заставить покупателей смириться со всеми неудобствами.

До магазина можно доехать тремя маршрутами автобусов от площади Калинина

До магазина можно доехать тремя маршрутами автобусов от площади Калинина

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Первый новосибирский «Первоцен» открылся в здании бывшего гипермаркета «Гигант» на Мочищенском шоссе. Рекламные щиты, зовущие в новый магазин, встречают потенциальных покупателей еще на площади Калинина, от которой до гипермаркета шесть остановок на общественном транспорте.

Непонятно, когда теперь эта парковка будет заполненной. «Первоцен» рассчитан на тех, кто передвигается на общественном транспорте

Непонятно, когда теперь эта парковка будет заполненной. «Первоцен» рассчитан на тех, кто передвигается на общественном транспорте

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Когда обозреватель НГС приехал в торговый центр, на парковке перед ним было совсем пусто. Старая вывеска по-прежнему на месте и теперь выглядит как название торгового центра, в котором «Первоцен» — один из арендаторов. Обещание устриц и крабов (их продавали в «Гиганте» и даже устраивали мастер-классы по разделке) выглядит теперь горькой иронией. Новый магазин явно не рассчитан на тех, кто может себе позволить эти морепродукты.

Большую часть зала бывшего гипермаркета теперь закрывает стена

Большую часть зала бывшего гипермаркета теперь закрывает стена

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Дискаунтер занимает небольшую часть торгового зала гипермаркета — вся площадь торгового зала едва ли превышает 2 тысячи квадратных метров. Оставшееся помещение еще раньше было частично отдано арендаторам. Но львиная его доля сейчас превращена в склад. Судя по вакансиям «Ламы», здесь также будет развернута фабрика-кухня, которая будет обслуживать новосибирские магазины группы.

От обычных супермаркетов и гипермаркетов «Первоцен» внешне отличает только тип выкладки

От обычных супермаркетов и гипермаркетов «Первоцен» внешне отличает только тип выкладки

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От привычных уже новосибирцам «нищемаркетов» («Светофор», «Маяк» и «Доброцен») томский дискаунтер отличает более опрятный внешний вид. В отличие от конкурентов, он расположен не в наскоро переоборудованном промышленном объекте, а в достаточно новом здании, которое специально построено для торговли. Под ногами не бетонный пол, а белая плитка, в зале достаточно светло и чисто. Практически все цены указаны с копейками (конкретно 99 копеек), чтобы выглядеть хоть немного ниже. Для простоты дальше будем указывать все цены округленно (вы можете вычитать одну копейку в уме).

В холодном зале, где выложены не замороженные, но требующие прохлады продукты

В холодном зале, где выложены не замороженные, но требующие прохлады продукты

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В остальном «Первоцен» следует законам жанра. Товары выложены преимущественно на палеты в промышленной упаковке. Покупатель не найдет здесь большинство привычных брендов (зато что-то, возможно, увидит впервые). Есть продукты, что называется, «без имени» — на упаковке только набранная мелким шрифтом этикетка с составом, который не вызывает аппетита («фарш куриный мех. обвалки, эмульсия из куриной шкурки, крахмал картофельный, белок растительный» и большое количество всевозможных добавок). Правда, и стоят такие сосиски меньше чем 74 рубля за килограмм.

В отличие от обычных магазинов, более дорогой продукт выложен на нижней полке

В отличие от обычных магазинов, более дорогой продукт выложен на нижней полке

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Часть привычных продуктов стоит заметно дешевле, чем в среднем по городу. Так, например, палка «Докторской» колбасы «Торговой площади» здесь продается за 120 рублей (вес 470 граммов, то есть цена за килограмм — 255 рублей). В «Марии-Ра» или «Пятерочке» обычная цена такого продукта может превышать 200 рублей, а цена по акции опускаться от силы до 140 рублей. У прямого конкурента, «Маяка», цена совсем чуть-чуть ниже (253 рубля за килограмм), правда, и упаковка больше — 750 граммов.

Зона свежих продуктов не сильно отличается от обычных универсамов

Зона свежих продуктов не сильно отличается от обычных универсамов

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В отличие от других дискаунтеров, в «Первоцене» довольно много свежих овощей и фруктов с выбором, сопоставимым с универсамом типа «Пятерочки» или «Марии-Ра». Здесь можно выбрать из четырех видов яблок (самые дешевые стоят 80 рублей), есть прилично выглядящие болгарские перцы (196 рублей).

В магазинах сети «Хороший выбор» эта же сметана стоит уже 45 рублей

В магазинах сети «Хороший выбор» эта же сметана стоит уже 45 рублей

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В «Первоцене» подозрительно дешевые молочные продукты, изготовленные под собственной маркой «Хороший выбор». Так, банка сметаны весом 350 граммов и жирностью 15% тут стоит 36 рублей, а 450-граммовая упаковка творога 5% жирности продается за 100 рублей. Произведено всё это предприятием с милым названием «Деревенское молочко» в городе Северске (закрытый городок в окрестностях Томска, известный своей атомной станцией).

Цены на замороженную продукцию ниже средних, но по скидкам можно найти даже ниже

Цены на замороженную продукцию ниже средних, но по скидкам можно найти даже ниже

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Часть зала заставлена морозильным ларями. Их содержимое не очень фотогенично, да и ценой может порадовать не всегда. Горбуша здесь стоит 280 рублей, минтай — 110 рублей: это уровень, который даже обычные магазины регулярно достигают временными скидками. Так, минтай примерно такого же внешнего вида в «Марии-Ра» был недавно замечен по 100 рублей.

Рис в «Первоцене» оказался даже дороже, чем в «Пятерочке»

Рис в «Первоцене» оказался даже дороже, чем в «Пятерочке»

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Есть продукты, цены на которые в принципе не отличаются от средних по городу. Так, самое дешевое растительное масло в «Первоцене» стоит 110 рублей за литр, в то время как, например, в «Пятерочке» сейчас 89 рублей за бутылку 800 граммов — это обычный ценник. Правда, в первом случае речь идет о бренде «Слобода» (обычно он стоит дороже), а во втором — о собственной марке «Пятерочки». Не имеет смысла ехать в «Первоцен» и за сливочным маслом. Марка, вызывающая минимальное доверие, здесь стоит 100 рублей за пачку, в любой «Пятерочке» можно найти вполне приличный «Зеленый луг», который стоит дешевле. А, например, рис в «Первоцене» стоит даже чуть дороже, чем в обычной «Пятерочке» (37 против

36).

«Вино фруктовое» можно купить всего по 110 рублей за литр. Стоит ли его употреблять — вопрос философский

«Вино фруктовое» можно купить всего по 110 рублей за литр. Стоит ли его употреблять — вопрос философский

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Алкогольный отдел под стать остальному ассортименту. Самое дорогое сухое вино здесь стоит 200 рублей за бутылку — это продукция Евпаторийского завода (далеко не самый известный производитель).

Категория «обувь» в магазине полностью представлена калошами

Категория «обувь» в магазине полностью представлена калошами

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«Первоцен» ближе по ассортименту к «Светофору». Здесь совсем немного непродовольственных товаров. Из одежды можно купить трусы (мужские и женские), из обуви — три вида калош (от 74 рублей за пару). Плюс какие-то дешевые игрушки, бытовая химия и т. д. Бытовой техники (которую можно встретить, например, в сети «Доброцен») в зале замечено не было. Для части покупателей возможность недорого приобрести какую-нибудь настольную духовку или индукционную плитку для дачи — вполне основательная мотивация, чтобы съездить в дискаунтер специально.

В магазине есть много продуктов в больших упаковках. Этот <nobr class="_">400-граммовый</nobr> пакет чая, например, стоит 160 рублей

В магазине есть много продуктов в больших упаковках. Этот 400-граммовый пакет чая, например, стоит 160 рублей

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В целом решение заняться с нуля развитием «нищемаркетов» одновременно с другими форматами для региональной компании выглядит довольно рискованным. Как показывает практика, этот тип торговых точек требует жесточайшей экономии на всем, и успех здесь сопутствует только компаниям, для которых это основной бизнес (как, например, владельцам сетей «Светофор» и «Маяк»). Но даже они вынуждены постоянно маневрировать, закрывая одни магазины и открывая другие. Так, у лидера этого формата в Новосибирске (и в России в целом) «Светофора», по данным 2ГИС, недавно закрылись четыре точки и готовятся к открытию в новых местах две.

В магазине можно найти недорогие мелочи, правда, качество может желать лучшего

В магазине можно найти недорогие мелочи, правда, качество может желать лучшего

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«Первоцен» — это уже третий формат магазинов томской «Ламы» в Новосибирске. Ранее этот ритейлер открыл в городе первые шесть супермаркетов голландского бренда SPAR и три универсама «Хороший выбор». Кроме того, у «Ламы» есть в Томске гипермаркеты INTERSPAR. Впрочем, известно, что в Новосибирске томичи точно будут открывать магазины еще одного формата EUROSPAR (большой супермаркет), которых пока нет в Томске. Они заменят закрывающиеся магазины «Мегас».

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