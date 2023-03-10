Один из создателей «Сибирского гиганта» отсудил почти 300 миллионов у единственного владельца компании

Суд принял решение удовлетворить требования Кузнецова не полностью, обязав «Гигант 4» выплатить предпринимателю 177,2 млн рублей (то есть почти вдвое меньше) и расходы по уплате государственной пошлины в размере 112 910 рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

