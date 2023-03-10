Один из создателей «Сибирского гиганта» отсудил почти 300 миллионов у единственного владельца компании

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску Андрея Кузнецова — одного из создателей торгового холдинга «Сибирский гигант». Предприниматель не согласился с суммой, полученной им за выход из бизнеса.
Согласно материалам дела, Андрей Кузнецов обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Гигант 4» действительной стоимости его доли (47,15%) в уставном капитале на сумму 313,8 млн рублей.
Торговый холдинг «Сибирский гигант» был одним из крупнейших ритейлеров Новосибирска. Однако, компания начала испытывать сложности уже в 2019 году, а в 2021 году предприятие свернуло деятельность, уступив большинство своих площадок томской группе «Лама».
Андрей Кузнецов, который был одним из двух создателей компании, принял решение выйти из бизнеса еще в 2020 году, когда его доля в ООО «Торговый холдинг "Сибирский гигант"» (основная операционная компания ритейлера) упала в октябре до нуля. «Гигант 4», судя по стоимости находившихся на балансе средств (в 2021 году это было 116 млн рублей), был владельцем части недвижимости холдинга.
По данным «Контур.Фокуса», Кузнецов сократил свою долю почти до нуля (0,25%) и в компании ООО «Гигант 4» в мае 2022 года, а в январе этого года освободился и от этого остатка. Сейчас 100% долей в этом ООО принадлежит Александру Манцурову.
Но стоимость разделенного бизнеса партнеры оценивали по-разному. Судя по материалам дела, Кузнецов получил за свою долю только 48,6 млн рублей, что его категорически не устроило. По подсчетам ООО «Оценка и бизнес-планирование», рыночная стоимость доли предпринимателя должна была составить 362,5 млн рублей. Другими словами, все активы «Гиганта 4» были оценены в 767,7 млн рублей.
Суд принял решение удовлетворить требования Кузнецова не полностью, обязав «Гигант 4» выплатить предпринимателю 177,2 млн рублей (то есть почти вдвое меньше) и расходы по уплате государственной пошлины в размере 112 910 рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.
Ранее суд по иску Андрея Кузнецова заблокировал счета Александра Манцурова на 314 млн рублей.