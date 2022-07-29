На счету компании владельца «Сибирского Гиганта» арестовали 314 миллионов после иска бывшего партнера
Андрей Кузнецов требует вернуть деньги за свою долю
Бывший совладелец «Сибирского Гиганта» Андрей Кузнецов предъявил иск к компании своего бывшего партнера, экс-депутата Заксобрания НСО Александра Манцурова.
Согласно документам арбитража, иск на 313,8 миллиона рублей получило ООО «Гигант-4», которое занимается арендой недвижимости.
По данным «Контур.Фокуса», Андрей Кузнецов владел компанией «Гигант-4» до 16 февраля 2022 года вместе Манцуровым, также до 2020 года они вместе владели ООО «ТХ Сибирский Гигант». Сейчас Манцуров является единственным владельцем обеих фирм.
Как сообщается в определении, бывший владелец считает, что «Гигант-4» уклоняется от выплаты доли. Суд в качестве обеспечительной меры арестовал 314 миллионов на счетах компании. Помимо ареста 314 миллионов суд также запретил Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области регистрировать и вносить в ЕГРН сведения, связанные с отчуждением трех земельных участков (Кузнецов заявлял такие ограничения для 8 участков). Обжаловать решение суда можно в течение десяти дней.
Следующее заседание по иску назначено на 16 августа.
По данным Контур.Фокус, ООО «Гигант-4» было создан в 2002 году. Выручка компании в 2021 году составила 37,3 миллиона рублей. Это на 53% меньше, чем в 2020 году. Чистая прибыль компании — 5,4 миллиона.
В прошлом году, 29 ноября, Арбитражный суд Новосибирской области отказал во введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"» и прекратил производство по делу о банкротстве ретейлера. 13 января 2022 года, по данным сайта Арбитражного суда, «Сибирский Гигант» подал заявление о признании его банкротом. По иску возбудили производство.
По данным «Контур.Фокуса», с 1 июня 2020 года единственным владельцем компании «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"», которая управляла торговой сетью, был Александр Манцуров. Его прежний многолетний партнер и один из создателей компании Андрей Кузнецов вышел из большинства российских бизнесов и теперь живет в Канаде. В 2020 году чистый убыток компании был 102 миллиона рублей, по данным «Контур.Фокуса», а выручка — 10 миллиардов рублей. В 2020 году она упала на 23%.
Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» в начале апреля 2021 года. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка». О том, что «Сибирский Гигант» может уйти с рынка, мы писали еще в конце марта. Тогда корреспондент НГС обнаружил в магазинах компании пустующие пространства и очевидные пробелы в ассортименте.