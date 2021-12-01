Арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве холдинга «Сибирский Гигант»

29 ноября арбитражный суд Новосибирской области отказал в введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"» и прекратил производство по делу о банкротстве ритейлера.
Об этом сообщается на сайте арбитража. С требованием о признании несостоятельности холдинга выступило ООО «Шмель», предъявив иск на 36,4 миллиона рублей.
Как рассказал НГС представитель нескольких кредиторов Кирилл Кузнецов, возражавший против удовлетворения иска «Шмеля», остальные стороны по делу и третьи лица поддержали введение процедуры банкротства по данному иску.
— К счастью, суд отказал, мотивировочная часть еще не изготовлена, поэтому основания до конца не ясны. Мы со своей стороны возражали против банкротства, потому что выглядит ситуация вся эта довольно подозрительно. Какой-то «Шмель», который никогда не имел крупных активов, в середине 2021 года скупает долги «Сибирского Гиганта». Практика говорит о том, что такие выкупы происходят, как правило, в интересах самого же должника и за счет его денег, а это запрещено законом, о чем я и заявил суду, — сказал Кузнецов.
ООО «Шмель» зарегистрировано 19 декабря 2019 года, уставный капитал организации — 10 тысяч рублей, генеральный директор и единственный учредитель — Андрей Волобуев. Чистая прибыль «Шмеля» по итогам 2020 года составила 940 тысяч рублей, основной вид деятельности — производство пива и безалкогольных напитков, а также торговля ими, продуктами и табачными изделиями. Волобуев также — владелец ООО «Пивной Бутик НСК» и ООО «Янтарь», занимающиеся оптовой торговлей пива.
НГС обратился за комментарием к юристу, представлявшему интересы «Шмеля» в арбитражном суде, на момент публикации этого материла редакция ответа не получила.
По мнению Кирилла Кузнецова, в суде не удалась попытка так называемого контролируемого банкротства. Это когда должник, находящийся в кризисном положении, берет крупные займы у аффилированных лиц или же дает им средства на выкуп долгов у других кредиторов. Тем самым он получает возможность влиять на решения собрания кредиторов.
— Верховный суд разъяснял, что такие кредиторы-прокладки не могут быть на равнозначных правах с независимыми, именно эту позицию и подтвердил арбитраж Новосибирской области. Я думаю, вся эта схема затевалась ради того, чтобы создать условия для ощутимого дисконта по возврату долгов «Сибирского Гиганта». В судебной практике фирмы уже есть такие примеры: кредиторам предлагают половину долга, они соглашаются. Хотя у господина Манцурова (владелец «Сибирского Гиганта». — Прим. ред.) наверняка есть возможность погасить все обязательства холдинга, — добавил Кузнецов.
30 ноября Кирилл Кузнецов опубликовал в Едином федеральном реестре уведомление о намерении обратиться в арбитраж с заявлением о признании должника ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» банкротом. Напомним, он представляет интересы нескольких кредиторов, которые отказываются называть свои имена.
По данным «Контур.Фокус», с 1 июня 2020 года гендиректором, единственным владельцем компании «Торговый холдинг "Сибирский Гигант"», которая управляла торговой сетью, был Александр Манцуров. Его прежний многолетний партнер и один из создателей компании Андрей Кузнецов вышел из большинства российских бизнесов и теперь живет в Канаде.
Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» в начале апреля. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка». За последний год к «Сибирскому Гиганту» предъявлено 177 гражданских исков на общую сумму в 395 миллионов рублей.
По данным «Контур.Фокус», Александр Манцуров на 30 ноября 2021 значится учредителем 9 действующих предприятий. На конец 2020 года общий объем средств на их балансе превышал 7 миллиардов рублей, а выручка превысила 10 миллиардов. Ранее НГС изучал бизнес-активы Манцурова, пытаясь понять, почему он принял решение свернуть сегмент ритейла.
Перед уходом с рынка ритейла «Горожанки» и «Сибирского Гиганта» ликвидировалась сеть продуктовых магазинов «Холидей».