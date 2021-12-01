Арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве холдинга «Сибирский Гигант»

— К счастью, суд отказал, мотивировочная часть еще не изготовлена, поэтому основания до конца не ясны. Мы со своей стороны возражали против банкротства, потому что выглядит ситуация вся эта довольно подозрительно. Какой-то «Шмель», который никогда не имел крупных активов, в середине 2021 года скупает долги «Сибирского Гиганта». Практика говорит о том, что такие выкупы происходят, как правило, в интересах самого же должника и за счет его денег, а это запрещено законом, о чем я и заявил суду, — сказал Кузнецов.



ООО «Шмель» зарегистрировано 19 декабря 2019 года, уставный капитал организации — 10 тысяч рублей, генеральный директор и единственный учредитель — Андрей Волобуев. Чистая прибыль «Шмеля» по итогам 2020 года составила 940 тысяч рублей, основной вид деятельности — производство пива и безалкогольных напитков, а также торговля ими, продуктами и табачными изделиями. Волобуев также — владелец ООО «Пивной Бутик НСК» и ООО «Янтарь», занимающиеся оптовой торговлей пива.



НГС обратился за комментарием к юристу, представлявшему интересы «Шмеля» в арбитражном суде, на момент публикации этого материла редакция ответа не получила.

