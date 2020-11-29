В Новосибирске не осталось магазинов компании «Холидей»

Сеть «Холди Дискаунтер» — последний розничный актив холдинга «Холидей» — фактически прекратила свою деятельность в Новосибирске. Единственный оставшийся магазин с таким названием в базе 2ГИС не принадлежит компании и работает уже под другой вывеской
Количество магазинов «Холидея», которая ещё 10 лет назад считалась крупнейшим ритейлером Сибири, неуклонно снижается последние три года. С марта 2019 года «Холидей» объявлен банкротом. Единственным оставшимся розничным брендом компании оставалась сеть «Холди Дискаунтер». По данным 2ГИС, в ноябре прошлого года под брендом «Холди» в Новосибирске и пригородах работали 50 магазинов.
Сейчас в базе 2ГИС осталось только четыре торговых точки с таким названием, причем две из них обозначены как «неработающие» (то есть предприятие не ведет деятельности, но вывеска может оставаться).
Из двух работающих магазинов один расположен в Краснообске. Таким образом у «Холди» осталась только одна торговая точка находящаяся в административных границах города. Магазин находится на Бердском шоссе, 60\1 — это здание промышленного предприятия, которое «Холидей» приобрел еще в середине 2000-х. Первоначально его планировалось использовать для создания распределительного центра, но в 2009 году большую часть помещения передали для нового проекта компании — дискаунтера «Холди».
Магазин на этом месте работает в привычном режиме, однако на основной вывеске торговая точка обозначена просто как как «Магазин постоянных распродаж». Судя по чеку, который выдали корреспонденту НГС при покупке, деятельность в нем ведет компания «Технологии Торговли», которая создана в июле 2020 года. У нее единственный учредитель, никак формально не связанный с «Холидеем». В чеке также указано, что магазин входит в систему «Фермер-Центр», но в списке магазинов под этим брендом на сайте самого «Фермер-Центра» этой торговой точки пока нет.
Конкурсный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов не ответил на запрос НГС о том, когда компания перестала по факту заниматься розничной торговлей в Новосибирске. По данным системы «Контур.Фокус» с 28 октября у ООО «Компания Холидей» по требованию налоговых органов заблокированы счета.
Группа «Холидей» была создана в 2000 году в Новосибирске, первый магазин открылся на улице Героев Труда в Академгородке. Путем активной скупки конкурентов и открытия магазинов с нуля «Холидей» довольно быстро превратился в крупнейшего ритейлера региона. В 2015 году, например, журнал «Форбс» включил его в список 200 крупнейших непубличных предприятий России (поместив на 119 место). Годовой оборот «Холидея» тогда превышал 50 миллиардов рублей. Под разными брендами компании работали почти 500 магазинов в пяти регионах Сибири).
Это не первая крупная потеря местного розничного бизнеса. В прошлом году с новосибирской карты исчезли последние магазины группы компаний «Новые торговые системы».