В Новосибирске не осталось магазинов компании «Холидей»

Сеть «Холди Дискаунтер» — последний розничный актив холдинга «Холидей» — фактически прекратила свою деятельность в Новосибирске. Единственный оставшийся магазин с таким названием в базе 2ГИС не принадлежит компании и работает уже под другой вывеской



Количество магазинов «Холидея», которая ещё 10 лет назад считалась крупнейшим ритейлером Сибири, неуклонно снижается последние три года. С марта 2019 года «Холидей» объявлен банкротом. Единственным оставшимся розничным брендом компании оставалась сеть «Холди Дискаунтер». По данным 2ГИС, в ноябре прошлого года под брендом «Холди» в Новосибирске и пригородах работали 50 магазинов.

