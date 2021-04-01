По всему городу начали закрываться супермаркеты «Горожанка». Что происходит?

Сеть «Горожанка» в Новосибирске закрыла сразу 25% магазинов
Торговый холдинг «Сибирский гигант» начал закрывать магазины в Новосибирске. Первая волна коснулась сети «Горожанка» — в городе перестали работать уже шесть супермаркетов.
О том, что холдинг планирует сократить количество торговых точек, мы писали на прошлой неделе. Тогда источники НГС говорили о готовящейся в начале апреля волне закрытий, которые должны затронуть «Горожанку». Сегодня эта информация подтвердилась.
Супермаркеты сети перестали работать по адресам: Кошурникова, 25/1; Плановая, 75/2;
В веб-версии 2ГИС из 24 магазинов «Горожанка», которые были в базе сервиса еще в марте, два уже помечены как «временно не работающие». В мобильном приложении еще у четырех магазинов есть пометки: «Компания закрыта? Пользователи говорят, что организация больше не работает». Это означает, что 2ГИС получил соответствующие сообщения, но еще их не проверил.
По данным источников НГС на рынке коммерческой недвижимости, на месте закрывающихся «Горожанок» могут появиться супермаркеты SPAR. Эту сеть по франчайзингу развивает в Новосибирске компания, принадлежащая владельцам томской группы «Лама», которой в Томске уже принадлежат десять магазинов SPAR.
Первый магазин SPAR в Новосибирске открылся в новостройке на Некрасова. Первоначально на этом месте также должна была открыться «Горожанка».
Последний раз в Новосибирске такими волнами закрывались магазины группы «Холидей».