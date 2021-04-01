По всему городу начали закрываться супермаркеты «Горожанка». Что происходит?

Торговый холдинг «Сибирский гигант» начал закрывать магазины в Новосибирске. Первая волна коснулась сети «Горожанка» — в городе перестали работать уже шесть супермаркетов.

О том, что холдинг планирует сократить количество торговых точек, мы писали на прошлой неделе. Тогда источники НГС говорили о готовящейся в начале апреля волне закрытий, которые должны затронуть «Горожанку». Сегодня эта информация подтвердилась.