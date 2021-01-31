В новостройке на месте Жиркомбината открывается супермаркет датской сети

В России SPAR работает с 2001 года, Все магазины в нашей стране открыты местными партнерами, самый крупный из которых (196 торговых точек) базируется в Нижнем Новгороде. Там же расположено самое большое количество магазинов сети в России - 53. Тем не менее, за приделами Поволжья сеть известна уже гораздо меньше. Например, в Москве у неё только 43 магазин, а в Санкт-Петербурге и вовсе лишь четыре (данные 2ГИС). Для сравнения, у сети «Мария Ра» в одном только Новосибирске и пригородах работает уже 236 торговых точек.

Сеть развивается в четырех форматах: гипермаркеты INTERSPAR, крупные (площадью от 1000 кв. метров) супермаркеты EUROSPAR, супермаркеты SPAR и небольшие (до 300 кв. метров) магазины у дома SPAR Express. Для новосибирцев наибольший интерес мог представлять именно EUROSPAR - эти магазины отличаются собственной кухней с большим выбором собственных блюд и даже небольшими встроенными кафе. В Новосибирске в этом жанре работают «Бахетле», «Добрянка» и «Мегас».



Новосибирский супермаркет сети откроют предприниматели из Томска – там ее развитием с 2013 года занимаются владельцы крупной местной сети «Лама». Сейчас там работает девять супермаркетов SPAR и один гипермаркет INTERSPAR/ Ещё четыре магазина EUROSPAR работают в Омске, но там они принадлежат уже другому владельцу.