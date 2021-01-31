В новостройке на месте Жиркомбината открывается супермаркет датской сети

В Новосибирске появится ещё один международный розничный бренд. Супермаркет SPAR откроет томский франчайзи сети.
Сеть SPAR основана в Дании в 1932 году и развивается в форме торгового кооператива, большинство ее магазинов принадлежат разным собственникам. От владельца бренда они получают набор технологий, дизайн торговых залов, возможность пользоваться известным брендом, доступ к единой системе закупок, возможность получать по минимальным ценам продукты, изготовленные под собственной маркой сети.
В России SPAR работает с 2001 года, Все магазины в нашей стране открыты местными партнерами, самый крупный из которых (196 торговых точек) базируется в Нижнем Новгороде. Там же расположено самое большое количество магазинов сети в России - 53. Тем не менее, за приделами Поволжья сеть известна уже гораздо меньше. Например, в Москве у неё только 43 магазин, а в Санкт-Петербурге и вовсе лишь четыре (данные 2ГИС). Для сравнения, у сети «Мария Ра» в одном только Новосибирске и пригородах работает уже 236 торговых точек.
Сеть развивается в четырех форматах: гипермаркеты INTERSPAR, крупные (площадью от 1000 кв. метров) супермаркеты EUROSPAR, супермаркеты SPAR и небольшие (до 300 кв. метров) магазины у дома SPAR Express. Для новосибирцев наибольший интерес мог представлять именно EUROSPAR - эти магазины отличаются собственной кухней с большим выбором собственных блюд и даже небольшими встроенными кафе. В Новосибирске в этом жанре работают «Бахетле», «Добрянка» и «Мегас».
Новосибирский супермаркет сети откроют предприниматели из Томска – там ее развитием с 2013 года занимаются владельцы крупной местной сети «Лама». Сейчас там работает девять супермаркетов SPAR и один гипермаркет INTERSPAR/ Ещё четыре магазина EUROSPAR работают в Омске, но там они принадлежат уже другому владельцу.
Первый новосибирский SPAR заработает в начале марта на Некрасова, 41. Это новый, ещё не заселенный толком жилой комплекс - первый из возводимых сейчас на месте снесенных старых зданий Жиркомбината. По словам представителей сети, это будет обычный магазин площадь 800 кв. метров.
Ближайшими конкурентами нового супермаркета станут универсам сети «Пятерочка» работающий в доме напротив, две «Марии Ра» и «Монетка» (в пятиминутной шаговой доступности), а так же «Магнит» в ТРЦ «Галерея Новосибирск».
Сейчас в Новосибирске работает только два международных продуктовых ритейлера – Auchan (Франция) и Metro Cash&Carry (Германия). Немецкая сеть, впрочем, так же развивает в России по франчайзингу сеть магазинов у дома «Фасоль» (в Новосибирске работает 15 торговых точек). Эти магазины так же не принадлежат владельцу бренда, но их хозяева получают возможность закупать товары в Metro Cash&Carry на особых условиях.
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SPAR будет первым новым крупным розничным брендом, который появится в Новосибирске в этом году. В прошлом году основным приобретением местного рынка стал выход на него крупнейшей российской сети алкомаркетов «Красное&Белое».