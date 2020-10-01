Больше «Ленты» и «Ашана»: в Новосибирск пришел третий по размеру ритейлер России

От «Крепости» к «Пятерочке» и обратно



Алкомаркет — то есть магазин, где основным товаром были крепкие напитки — это первый розничный сетевой формат, который появился в Новосибирске. Ещё в конце 90-х предприниматель Эдуард Кожемякин начал открывать небольшие торговые точки с двусмысленным названием «Крепость». На пике развития у этой сети было больше сотни магазинов и отделов в мини-торговых центрах. Когда стало понятно, что схема работает, к «Крепости» присоединилась сеть «Столичный» братьев Насоленко. В отличие от конкурента, они предлагали не только выпивку, но и закуску — покупатели приходили туда даже тогда, когда им не нужно было водки и вина.

Довольно быстро и Кожемякин, и Насоленко переориентировались на торговлю продуктами питания в принципе, и формат начал постепенно умирать. Алкоголь можно было купить в любом универсаме, а людей, которым каждый день нужны колбаса, макароны и печенье, в городе было куда больше. В результате уже к началу 2010-х чисто алкогольных магазинов, рассчитанных на совсем уже массового покупателя, осталось совсем немного. Существующие сети («Септима», «Галерея вин») ориентировались больше на вино и какие-то «элитные» напитки (виски, текилу и т. д.). Какое-то количество торговых точек предлагали массовый алкоголь, но на общем фоне постоянно растущего формата супермаркетов они были малозаметны.