Больше «Ленты» и «Ашана»: в Новосибирск пришел третий по размеру ритейлер России

В Новосибирске резко выросло количество алкомаркетов
На новосибирском рынке зреет переворот. Количество специализированных алкогольных магазинов, которое годами практически не менялось, резко взлетело вверх, увеличившись почти в три раза. По мнению экспертов, причиной этого явления стало давление на местных алкодистрибьюторов федеральных сетей. Лишившись каналов сбыта в лице местных сетей, оптовики кинулись открывать собственные магазины. Однако, похоже, они опоздали: в Новосибирск в этом году пришла сеть «Красное и Белое» — третий по размеру ритейлер России. В том, что из себя представляет новый участник рынка и кто ему будет противостоять, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.
Красно-белый гигант
Сеть «Красное и Белое» — третий по размеру ритейлер в России (выручка в 2019 году — 450 миллиардов рублей), его опережают только X5 («Пятерочка» с «Перекрестком») и «Магнит». В сети больше 14 тысяч магазинов по всей России. В Новосибирск она зашла тихо, без шумных мероприятий и пресс-релизов для СМИ. Первые торговые точки появились весной этого года, сейчас их уже 11. Параллельно с «КиБ» в Новосибирске открываются магазины другого федерального проекта — сети «Бристоль» (сейчас открыты 5). Изначально они были конкурентами, но в прошлом году владельцы «Бристоля» провели с «КиБ» не очень дружественное слияние, так что фактически теперь это один игрок, работающий под разными вывесками. Если брать новосибирские магазины, то «Бристоль» отличается от «КиБ» только чуть более крупными размерами.
Один из секретов успеха «Красного и Белого» — невероятная всеядность в смысле аренды. Эта сеть, кажется, готова открыть магазин даже в опустевшем ларьке. Её не пугает ни маленький размер помещения, ни его причудливая форма. Яркий пример — точка на Геодезической. Она состоит из двух частей — каждая размером с небольшую комнату. На этой площади помещаются десятки видов алкоголя (от виски до пива), замороженные полуфабрикаты, консервы, молоко и т. д. Выбор невелик, но в магазине есть продукты большинства товарных групп, кроме разве что «фреша» (свежего мяса, овощей и т. д.). Есть даже яйца — их везут из родного для «КиБ» Челябинска.
Но главный аргумент — это, конечно, цены. Размер сети позволяет добиваться у поставщиков минимальных цен. Особенно заметна разница может быть для импортного алкоголя (будь то пиво или виски). В супермаркетах такого рода товар попадает в категорию «премиального» (что автоматически повышает наценку). В «КиБ» обычные (даже без акций) цены на отдельные позиции могут быть в полтора раза ниже. Кроме того, как любой крупный дискаунтер, «КиБ» периодически устраивает акции, роняя цены не только на алкоголь, но и на какие-то продукты питания в расчете на то, что пришедший за дешевыми пельменями, холодцом или сосисками захватит ещё и что-то из основного ассортимента.
Чтобы понять, что ждет новосибирскую розницу, можно посмотреть на рынки городов, где эта сеть присутствует уже давно. Так, в Екатеринбурге (город, который ближе всего к Новосибирску по населению и уровню жизни) сейчас работает более 300 магазинов «Красное и Белое» и ещё 110 «Бристолей». А в Нижнем Новгороде у обеих сетей даже больше 500 торговых точек (больше 200 «КиБ» и более 300 «Бристолей»). В Омске, куда обе сети пришли сравнительно недавно, уже 128 «КиБ» и 26 «Бристолей». Для сравнения — в Новосибирске самая крупная (по количеству магазинов) торговая сеть «Мария-Ра» имеет сейчас лишь 230 торговых точек.
От «Крепости» к «Пятерочке» и обратно
Алкомаркет — то есть магазин, где основным товаром были крепкие напитки — это первый розничный сетевой формат, который появился в Новосибирске. Ещё в конце 90-х предприниматель Эдуард Кожемякин начал открывать небольшие торговые точки с двусмысленным названием «Крепость». На пике развития у этой сети было больше сотни магазинов и отделов в мини-торговых центрах. Когда стало понятно, что схема работает, к «Крепости» присоединилась сеть «Столичный» братьев Насоленко. В отличие от конкурента, они предлагали не только выпивку, но и закуску — покупатели приходили туда даже тогда, когда им не нужно было водки и вина.
Довольно быстро и Кожемякин, и Насоленко переориентировались на торговлю продуктами питания в принципе, и формат начал постепенно умирать. Алкоголь можно было купить в любом универсаме, а людей, которым каждый день нужны колбаса, макароны и печенье, в городе было куда больше. В результате уже к началу 2010-х чисто алкогольных магазинов, рассчитанных на совсем уже массового покупателя, осталось совсем немного. Существующие сети («Септима», «Галерея вин») ориентировались больше на вино и какие-то «элитные» напитки (виски, текилу и т. д.). Какое-то количество торговых точек предлагали массовый алкоголь, но на общем фоне постоянно растущего формата супермаркетов они были малозаметны.
Ситуация начала меняться совсем недавно. По данным 2ГИС, менее двух лет назад, в январе 2019 года в городе насчитывалось только порядка 170 алкомаркетов (включая алкогольные отделы в помещениях, где работали сразу несколько операторов). Сегодня в Новосибирске работают уже 470 алкомаркетов, то есть за неполные два года рост в этом сегменте составил 176%.
Вторая лига
«КиБ» не единственный новый игрок на местном рынке. Попытки обосноваться в Новосибирске в последнее время делают предприниматели из разных регионов. Получается, впрочем, не у всех — меньше двух лет продержалась в Новосибирске сеть из Якутска под названием «Алмаз», закрыл свои немногочисленные магазины и алтайский Drink King. Сейчас активно пытается открывать магазины под зажигательным названием «АлкоСтресс» омская компания «Амора+». Это чистой воды алкомаркет, кроме спиртного в нем можно купить разве что соки и минералку. Зато в остальном охвачены все типы — от водки до текилы, от крымского полусладкого до видов, рассчитанных на покупателей с каким-никаким опытом и вкусом. Каких-то редких или дорогих позиций, впрочем, не водится. Цены на вино почти не заходят за 1000 рублей за бутылку. Любопытная особенность этих магазинов — здесь большой выбор «магнумов» — бутылок объемом 1,5 литра. Виноделы обычно используют их для особенно удавшихся винтажей (считается, что в большем объеме вино зреет лучше), но здесь это смотрится скорее как такая форма «упаковки на компанию». Продаются же макароны в больших упаковках.
Сеть демократичных фирменных винотек пытается строить завод «Мильстрим» из Краснодарского края. Слабость его, впрочем, состоит в том, что этот бренд в Новосибирске пока мало кому известен, и непонятно, что должно заставить покупателя предпочесть его продукцию винам более известных «Шато Тамани», «Фанагории» или «Массандры», которые можно найти в любом супермаркете.
Из других крупных сетей можно отметить также «Сомелье» — партнерский проект дистрибьюторской компании «Экстрасиб». Здесь можно найти самые разные позиции — от массовых до практически «люксовых» (в эту категорию в России попадает сухое вино ценой больше 2000 рублей за бутылку).
Сеть «Градус» (10 торговых точек, проект оптовой компании «Калибр»), напротив, рассчитана на самого массового покупателя. Её магазины часто представляют собой просто отделы, открытые в помещениях, где параллельно работают такие же небольшие торговые точки с замороженными полуфабрикатами, кондитеркой и т. д.
Что случилось
Создатель и владелец «Галереи вин» Вилор Коляда считает, что одной из причин активного роста алкомагазинов может быть возросшее давление на рынок сетевых супермаркетов. В последние пять лет местных ритейлеров (которым могли поставлять алкоголь местные же оптовики) сильно потеснили федеральные сети — «Пятерочка», «Магнит» и «Лента», которые в услугах региональных дистрибьюторов практически не нуждаются. Кроме того, как отмечает Коляда, новосибирский рынок постоянно атакуют сети из других регионов.
Владелец винных бутиков в Новосибирске и Омске (ранее занимался также оптовой торговлей) Ян Скопин считает, что новосибирский рынок алкоголя изначально отличался от рынков других крупных городов. По его мнению, особенностью новосибирского рынка всегда было отсутствие на нём сильной специализированной алкогольной розницы.
— То, что сейчас может ждать Новосибирск, я называю «алкогольная дефлорация» — кардинальное изменение модели потребления, — говорит эксперт.
И часть небольших игроков это уже понимает, пытаясь найти для себя новые ниши. Так, сеть «ВиноГрад» в последнее время явно пытается мигрировать в сторону продуктовых магазинов — на месте алкомаркетов открываются небольшие продуктовые магазины «ГастрономЪ». Впрочем, неизвестно, что ещё и хуже — конкурировать с «Красным и Белым» или с «Пятерочкой» и «Магнитом».
Появление нового игрока, впрочем, и открывает новые возможности заработка для рестораторов. Как признался владелец одного из новосибирских баров, он уже с лета закупает в «КиБ» несколько позиций пива. По его словам, за банку напитка немецкого производства (объемом 0,5 литра) в Новосибирске оптовые компании просят порядка 100 рублей. В магазинах же «КиБ» она стоит 50 рублей.
— Я ставлю её по 150 и ещё могу периодически акции устраивать, снижая цену до сотни, — говорит ресторатор.
Изменения происходят не только на рынке алкоголя. Этой осенью в Новосибирск пришла уже третья крупная сеть жестких дискаунтеров.