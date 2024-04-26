«Зюганов ходил с его резюме»: какую работу предлагали Анатолию Локтю и почему он от неё отказался

Анатолия Локтя (справа) пригласили на инаугурацию нового мэра. В кадре он беседует с председателем горсовета Дмитрием Асанцевым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бывший мэр Новосибирска, 65-летний Анатолий Локоть всё ещё не нашёл новую работу, рассказал редакции НГС источник, близкий к его окружению.



— По моей информации, он ждёт назначения. С его резюме в АП (администрация президента. — прим. ред) ходил Геннадий Зюганов, — утверждает источник.

При этом Локоть неоднократно получал различные предложения после того, как покинул пост мэра Новосибирска, но ни одно из них его не устроила, сообщил источник.

— Ему поступали предложения, но они явно не соответствовали ожиданиям Анатолия Евгеньевича. Например, стать одним из помощников какого-нибудь министра, — уточнил собеседник.

Кроме того, источник считает, что Анатолий Локоть не оставил без внимания тот факт, что его не упомянули на инаугурации новоизбранного мэра Максима Кудрявцева 26 апреля.

— Непонятно, как дела у него. За последние три месяца заметно сдал, — заключил собеседник.

Сегодня журналистка НГС Елизавета Горячева встретила Анатолия Локтя в концертном зале им. Каца — он коротко отчитался, что у него «дела хорошо и всё нормально»

Несмотря на то, что Локоть не получил назначения, формально он не остаётся безработным — бывший мэр остался в должности первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ.

Об отставке Анатолия Локтя стало известно в конце прошлого года. Тогда о его новой должности на федеральном уровне говорил губернатор:

— Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение уже общегосударственных задач. Он принял решение использовать свой политический и жизненный опыт для того, чтобы продолжать приносить пользу уже в целом стране, — заявлял Андрей Травников в декабре.