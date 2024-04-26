Конец «Сибирской ярмарки»: владелец LUKSE построил странное здание около Оби — оно не понравилось прокурорам

Новосибирская прокуратура подала в суд на мэрию города, совладельца Lukse, бизнесмена Тимура Саттарова и три компании из-за выставочного центра на улице Обской. Ведомство решило, что проектная документация выполнена с нарушениями, и просит признать объект самовольной постройкой, а ввод в эксплуатацию недействительным. Вместе с тем никто из ответчиков иска надзорного ведомства не видел, а заявления о нарушениях в документации считают странными. НГС вспомнил, как мрачный долгострой «Сибирской ярмарки» превратился в склад по продаже автомобилей с неблагоустроенной территорией вокруг и спросил у экспертов, что девелопер может сделать с участком.
Сделка за сотни миллионов и реконструкция
Долгострой обанкротившейся компании «Сибирская ярмарка» летом 2020 года на торгах купил девелопер Тимур Саттаров за 208 миллионов рублей. Через год бизнесмен оформил строение в собственность, а еще спустя год начал демонтаж. Тогда местные рассказывали, что технику с отбойными молотками загнали на крышу, а точной информации о том, что именно появится на участке, не было.
Как рассказал НГС краевед Константин Голодяев, «Сибирская ярмарка» в 2000-х хотела построить на этом месте центр международной торговли, тогда на Красном проспекте компания арендовала здание у завода, что выходило достаточно дорого. Здесь же и центр близко, и здание свое, но возвести его так и не получилось.
— В начале XX века на этом месте был первый пивной завод, а до конца 1960-х — ликероводочный. Пропитое место, — шутит Константин Голодяев.
После мэрия выдала разрешение на реконструкцию 11-этажного долгостроя в выставочный центр. По данным прокуратуры, проект предусматривал строительство двухэтажного здания путем сноса девяти этажей незавершенного строения «Сибирской ярмарки». То есть бизнесмен снес девять уже построенных этажей и оставил два. Также по проекту рядом со зданием возвели отдельно стоящий выставочный комплекс с переходом.
В городской администрации отмечают, что объект запроектирован, как открытые выставочные площадки свободного планирования с крытыми отапливаемыми административными, кладовыми и техническими помещениями. Так, на первом этаже долгостроя должны были появиться теплые помещения, на втором этаже — открытые площадки. Со второго этажа по лестнице, по планам, можно подняться на эксплуатируемую крышу.
Дела судебные
Разрешение на строительство выдали в феврале прошлого года, в декабре объект проверила инспекция строительного надзора региона, нарушений в документации не нашли и выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Спустя полгода на здание в быстро растущем микрорайоне обратила внимание прокуратура. Ведомство установило, что проектная документация, по которой реконструировали объект, и заключения негосударственной экспертизы не подходят под стандарты строительства.
Иск с пятью ответчиками (Тимуром Саттаровым, компаниями «Модулор», «Первый экспертный центр», «Центр строительных экспертиз» и мэрией города) прокуратура подала сначала в Центральный районный суд, после перенаправила его в Октябрьский суд. 3 апреля иск зарегистрировали, а спустя 7 дней оставили без движения. По данным НГС — из-за технических причин.
В мэрии уверяют, что у Тимура Саттарова было два заключения по проектной документации от «Центра строительных экспертиз» и «Первого экспертного центра». На основе документов компаний Управление архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) выдало разрешение — экспертизы оказались в порядке, оснований для отказа не было, а само управление не имеет полномочий перепроверять результаты.
Прокуратура с такой позицией не согласилась, заявив, что документация, которую составил «Модулор», не отвечает требованиям и составлена с нарушениями. «Центр строительных экспертиз» и «Первый экспертный центр», уверены в ведомстве, должны были заметить это при подготовке экспертного заключения, но не заметили. Теперь прокуратура хочет признать объект самовольной постройкой, всю документацию компаний и разрешения мэрии недействительными и заставить бизнесмена устранить нарушения. Правда в ответе на запрос НГС не сказано, каким именно образом объект должен быть приведен в соответствие.
Представитель собственника здания рассказал НГС, что в отношении использования построенного выставочного центра пока рассматриваются различные варианты, идут переговоры, определенного решения пока нет. О претензиях прокуратуры компании неизвестно.
— О каких-либо актуальных претензиях прокуратуры нам неизвестно, в наш адрес они не поступали. Реконструкция объекта проводилась в соответствии с требованиями нормативных актов, включая получение всех необходимых согласований и заключений, проведение экспертиз. Если возникнут какие-то обоснованные вопросы или претензии, мы готовы сотрудничать для их разрешения, — рассказали НГС в компании Тимура Саттарова.
В «Первом экспертном центре» (компания проверяла документацию) сообщил НГС, что у них тоже нет информации о проблемах с документами, Игорь Платонов из «Модулора» (компания разрабатывала документацию) также объяснил, что не знает о судебном иске.
— Я, к сожалению, не могу прокомментировать, почему это произошло. Документация корректна, прошла все экспертизы. Сейчас будем разбираться, — объяснил Платонов в разговоре с НГС.
Сейчас выставочный центр функционирует, это подтвердил Эрадж Махадов, номер которого указан в 2ГИС в карточке строения. Он объяснил, что работает на Тимура Саттарова, а здание сдают в аренду автосалону «Фастар», расположенному рядом.
— У нас заключен договор аренды с автосалоном «Фастар», и они выставили там свои машины. Можно приходить, смотреть, покупать, — объяснил Эрадж Махадов.
Сотрудник также добавил, что здание и дальше хотят использовать в качестве выставочного центра, никаких перестроек пока не планируется. НГС направил запрос в «Фастар», на момент публикации ответ не поступил.
Сейчас визуально незаметно, что строение активно используют: территория вокруг двух этажей бывшего недостроя «Сибирской ярмарки» не благоустроена, забор с четырех сторон закрывает вид, вокруг центра разбросан строительный мусор, складируются материалы. Автомобили хранят под навесом с двускатной крышей и вокруг него на закатанной в асфальт парковке, а в бетонном здании на первом этаже нет отапливаемых помещений, которые предусматривались проектом.
Местные жители уверяют, что здание им не мешает. Напротив, они рады, что снесли девять этажей долгостроя, но что именно появилось на участке, не знают. Есть только предположения: одни говорят, что здесь построят новую высотку, а другие, что появится парковка для жилых комплексов вокруг. Правда, недовольны тем, что дорогу рядом раскопали и не восстанавливают, но считают, что это поправимо.
Что можно сделать с участком?
Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков объяснил, что в те времена, когда «Сибирская ярмарка» строила свое здание, было понятно, что это место может стать крупным центром выставочной деятельности. Но достроить объект не вышло: тогда появился «Экспоцентр» и он по сути закрыл потребности в других подобных объектах.
Эксперт считает, что локацию для «Экспоцентра» выбрали не совсем удачную, потому что здание находится между городом и аэропортом. Недавно гостиницу рядом SkyExpo хотели продать, но покупатель не нашелся.
— Наверное, в месте, которое облюбовал Тимур Саттаров, можно возвести выставочный центр и он сможет конкурировать с «Экспоцентром», — предполагает Сергей Дьячков. — Изначально было понятно, что этот участок интересный, и люди будут туда ездить.
Самого Тимура Саттарова эксперт называет интересным бизнесменом, потому что он покупает объекты и занимается редевелопментом. В пример Дьячков приводит здание на улице Серебренниковской, 29. Эксперт также отмечает, что на участке можно построить и жилье, но Саттаров, по его мнению, сейчас планирует строить объекты, которые будет сдавать в аренду.
— Например, жилье после строительства застройщик продает и все, а при сдаче в аренду можно получать средства постоянно, — говорит Сергей Дьячков. — Мне кажется, что Тимур Саттаров хочет построить там именно выставочный центр, это более долгий срок получения доходов.
Директор консалтинговой компании RID Елена Ермолаева считает, что коммерческой недвижимости и так вокруг немало, в будущем достроится еще и Freedom, тогда и вовсе будет достаточно. Построить на участке жилье, считает эксперт, наиболее целесообразно, потому что в этой локации в марте средняя цена за 1 квадратный метр в новостройки составляла примерно 205 тысяч рублей.
— Есть, конечно, опасения, что дорожная ситуация там будет крайне тяжелая, в районе Речного вокзала и так пробки, а после ввода Freedom добавятся еще и на внутренних проездах. Но, тем не менее, рядом метро и парк, — объяснила Елена Ермолева.
Тимур Саттаров — известный новосибирский бизнесмен и девелопер. Он вместе с Ольгой Гребенюк владеет компаниями в сфере девелопмента и ритейла, в том числе элитным универмагом LUKSE.
Например, группа Саттарова и Гребенюк занимается строительством на месте недостроенного здания ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса. Там появится целый комплекс зданий под названием «Аэрон», среди них гостиницы с общей площадью номеров до 140 тысяч квадратных метров, а этаж одного из помещений хотят отдать под музей Александра Покрышкина. Кроме того, бизнесмены занимаются проектом «Кварталы Немировича» на углу улиц Немировича-Данченко и Таймырской. Также на месте бывшего «Тойота центр» на улице Фрунзе у ТРЦ «Сибирский Молл» девелопер хочет построить высотку.