Конец «Сибирской ярмарки»: владелец LUKSE построил странное здание около Оби — оно не понравилось прокурорам

Павильон ввели в эксплуатацию в конце 2023 года, сейчас под навесом и вокруг него хранят автомобили Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирская прокуратура подала в суд на мэрию города, совладельца Lukse, бизнесмена Тимура Саттарова и три компании из-за выставочного центра на улице Обской. Ведомство решило, что проектная документация выполнена с нарушениями, и просит признать объект самовольной постройкой, а ввод в эксплуатацию недействительным. Вместе с тем никто из ответчиков иска надзорного ведомства не видел, а заявления о нарушениях в документации считают странными. НГС вспомнил, как мрачный долгострой «Сибирской ярмарки» превратился в склад по продаже автомобилей с неблагоустроенной территорией вокруг и спросил у экспертов, что девелопер может сделать с участком.



Сделка за сотни миллионов и реконструкция

Долгострой обанкротившейся компании «Сибирская ярмарка» летом 2020 года на торгах купил девелопер Тимур Саттаров за 208 миллионов рублей. Через год бизнесмен оформил строение в собственность, а еще спустя год начал демонтаж. Тогда местные рассказывали, что технику с отбойными молотками загнали на крышу, а точной информации о том, что именно появится на участке, не было.

Как рассказал НГС краевед Константин Голодяев, «Сибирская ярмарка» в 2000-х хотела построить на этом месте центр международной торговли, тогда на Красном проспекте компания арендовала здание у завода, что выходило достаточно дорого. Здесь же и центр близко, и здание свое, но возвести его так и не получилось.

— В начале XX века на этом месте был первый пивной завод, а до конца 1960-х — ликероводочный. Пропитое место, — шутит Константин Голодяев.

Вокруг здания сплошной забор, посмотреть на него можно только со стороны заезда, охранника либо не было, либо он решил не выходить к журналистам Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











После мэрия выдала разрешение на реконструкцию 11-этажного долгостроя в выставочный центр. По данным прокуратуры, проект предусматривал строительство двухэтажного здания путем сноса девяти этажей незавершенного строения «Сибирской ярмарки». То есть бизнесмен снес девять уже построенных этажей и оставил два. Также по проекту рядом со зданием возвели отдельно стоящий выставочный комплекс с переходом.



Изначально на участке строили высотное здание, но возвести его не получилось. Тогда Тимур Саттаров выкупил долгострой и снес девять этажей, оставив два Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В городской администрации отмечают, что объект запроектирован, как открытые выставочные площадки свободного планирования с крытыми отапливаемыми административными, кладовыми и техническими помещениями. Так, на первом этаже долгостроя должны были появиться теплые помещения, на втором этаже — открытые площадки. Со второго этажа по лестнице, по планам, можно подняться на эксплуатируемую крышу.



Дела судебные

Разрешение на строительство выдали в феврале прошлого года, в декабре объект проверила инспекция строительного надзора региона, нарушений в документации не нашли и выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Спустя полгода на здание в быстро растущем микрорайоне обратила внимание прокуратура. Ведомство установило, что проектная документация, по которой реконструировали объект, и заключения негосударственной экспертизы не подходят под стандарты строительства.

Иск с пятью ответчиками (Тимуром Саттаровым, компаниями «Модулор», «Первый экспертный центр», «Центр строительных экспертиз» и мэрией города) прокуратура подала сначала в Центральный районный суд, после перенаправила его в Октябрьский суд. 3 апреля иск зарегистрировали, а спустя 7 дней оставили без движения. По данным НГС — из-за технических причин.

В мэрии уверяют, что у Тимура Саттарова было два заключения по проектной документации от «Центра строительных экспертиз» и «Первого экспертного центра». На основе документов компаний Управление архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) выдало разрешение — экспертизы оказались в порядке, оснований для отказа не было, а само управление не имеет полномочий перепроверять результаты.

Местные жители говорят, что необычное строение им не мешает, главное, что застройщик убрал часть недостроенной высотки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Прокуратура с такой позицией не согласилась, заявив, что документация, которую составил «Модулор», не отвечает требованиям и составлена с нарушениями. «Центр строительных экспертиз» и «Первый экспертный центр», уверены в ведомстве, должны были заметить это при подготовке экспертного заключения, но не заметили. Теперь прокуратура хочет признать объект самовольной постройкой, всю документацию компаний и разрешения мэрии недействительными и заставить бизнесмена устранить нарушения. Правда в ответе на запрос НГС не сказано, каким именно образом объект должен быть приведен в соответствие.



Представитель собственника здания рассказал НГС, что в отношении использования построенного выставочного центра пока рассматриваются различные варианты, идут переговоры, определенного решения пока нет. О претензиях прокуратуры компании неизвестно.

— О каких-либо актуальных претензиях прокуратуры нам неизвестно, в наш адрес они не поступали. Реконструкция объекта проводилась в соответствии с требованиями нормативных актов, включая получение всех необходимых согласований и заключений, проведение экспертиз. Если возникнут какие-то обоснованные вопросы или претензии, мы готовы сотрудничать для их разрешения, — рассказали НГС в компании Тимура Саттарова.

В «Первом экспертном центре» (компания проверяла документацию) сообщил НГС, что у них тоже нет информации о проблемах с документами, Игорь Платонов из «Модулора» (компания разрабатывала документацию) также объяснил, что не знает о судебном иске.

— Я, к сожалению, не могу прокомментировать, почему это произошло. Документация корректна, прошла все экспертизы. Сейчас будем разбираться, — объяснил Платонов в разговоре с НГС.

По проекту первые этажи должны быть отапливаемыми, но сейчас они открытые — стен вокруг нет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сейчас выставочный центр функционирует, это подтвердил Эрадж Махадов, номер которого указан в 2ГИС в карточке строения. Он объяснил, что работает на Тимура Саттарова, а здание сдают в аренду автосалону «Фастар», расположенному рядом.



— У нас заключен договор аренды с автосалоном «Фастар», и они выставили там свои машины. Можно приходить, смотреть, покупать, — объяснил Эрадж Махадов.

Сотрудник также добавил, что здание и дальше хотят использовать в качестве выставочного центра, никаких перестроек пока не планируется. НГС направил запрос в «Фастар», на момент публикации ответ не поступил.

Сейчас визуально незаметно, что строение активно используют: территория вокруг двух этажей бывшего недостроя «Сибирской ярмарки» не благоустроена, забор с четырех сторон закрывает вид, вокруг центра разбросан строительный мусор, складируются материалы. Автомобили хранят под навесом с двускатной крышей и вокруг него на закатанной в асфальт парковке, а в бетонном здании на первом этаже нет отапливаемых помещений, которые предусматривались проектом.

Так забор выглядит со стороны жилого комплекса «Гранит» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Местные жители уверяют, что здание им не мешает. Напротив, они рады, что снесли девять этажей долгостроя, но что именно появилось на участке, не знают. Есть только предположения: одни говорят, что здесь построят новую высотку, а другие, что появится парковка для жилых комплексов вокруг. Правда, недовольны тем, что дорогу рядом раскопали и не восстанавливают, но считают, что это поправимо.

Что можно сделать с участком?

Территория вокруг здания по большей части неблагоустроенная и выглядит, как строительная площадка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков объяснил, что в те времена, когда «Сибирская ярмарка» строила свое здание, было понятно, что это место может стать крупным центром выставочной деятельности. Но достроить объект не вышло: тогда появился «Экспоцентр» и он по сути закрыл потребности в других подобных объектах.



Эксперт считает, что локацию для «Экспоцентра» выбрали не совсем удачную, потому что здание находится между городом и аэропортом. Недавно гостиницу рядом SkyExpo хотели продать, но покупатель не нашелся.

— Наверное, в месте, которое облюбовал Тимур Саттаров, можно возвести выставочный центр и он сможет конкурировать с «Экспоцентром», — предполагает Сергей Дьячков. — Изначально было понятно, что этот участок интересный, и люди будут туда ездить.

Самого Тимура Саттарова эксперт называет интересным бизнесменом, потому что он покупает объекты и занимается редевелопментом. В пример Дьячков приводит здание на улице Серебренниковской, 29. Эксперт также отмечает, что на участке можно построить и жилье, но Саттаров, по его мнению, сейчас планирует строить объекты, которые будет сдавать в аренду.

— Например, жилье после строительства застройщик продает и все, а при сдаче в аренду можно получать средства постоянно, — говорит Сергей Дьячков. — Мне кажется, что Тимур Саттаров хочет построить там именно выставочный центр, это более долгий срок получения доходов.

Директор консалтинговой компании RID Елена Ермолаева считает, что коммерческой недвижимости и так вокруг немало, в будущем достроится еще и Freedom, тогда и вовсе будет достаточно. Построить на участке жилье, считает эксперт, наиболее целесообразно, потому что в этой локации в марте средняя цена за 1 квадратный метр в новостройки составляла примерно 205 тысяч рублей.



— Есть, конечно, опасения, что дорожная ситуация там будет крайне тяжелая, в районе Речного вокзала и так пробки, а после ввода Freedom добавятся еще и на внутренних проездах. Но, тем не менее, рядом метро и парк, — объяснила Елена Ермолева.

Тимур Саттаров — известный новосибирский бизнесмен и девелопер. Он вместе с Ольгой Гребенюк владеет компаниями в сфере девелопмента и ритейла, в том числе элитным универмагом LUKSE.