Возле Михайловской набережной демонтируют долгострой «Сибирской ярмарки»

В Новосибирске улице Обской, 50 начали разбирать долгострой. Сейчас там демонтируют бетонные перекрытия.

О работах в здании рассказали жители соседнего дома, которым мешает шум.



— Работы начались в середине августа, они загнали технику с отбойными молотками на крышу долгостроя и долбят перекрытия, — рассказала жительница дома Ксения. — Точной информации, что они делают, нет, потому что нет даже вывески, когда начало и конец работ, мы не можем никуда дозвониться.

