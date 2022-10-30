Возле Михайловской набережной демонтируют долгострой «Сибирской ярмарки»
Здание год назад купил известный новосибирский девелопер Тимур Саттаров
В Новосибирске улице Обской, 50 начали разбирать долгострой. Сейчас там демонтируют бетонные перекрытия.
О работах в здании рассказали жители соседнего дома, которым мешает шум.
— Работы начались в середине августа, они загнали технику с отбойными молотками на крышу долгостроя и долбят перекрытия, — рассказала жительница дома Ксения. — Точной информации, что они делают, нет, потому что нет даже вывески, когда начало и конец работ, мы не можем никуда дозвониться.
Ксения рассказала, что несколько раз обращалась в полицию, а потом сама пришла на стройплощадку и попросила не шуметь час в середине дня, когда спят маленькие дети. После этого, по ее словам, на период с 13 до 14 часов работы приостанавливаются.
По данным выписки из ЕГРН, здание раньше принадлежало признанной банкротом компании «Выставочное общество "Сибирская ярмарка"», а в сентябре 2021 года было оформлено в собственность новосибирского девелопера Тимура Саттарова. По информации «Новосибирских новостей», бизнесмен выкупил его на торгах летом прошлого года за 208 миллионов рублей. По данным издания, проектная документация на долгострой была утеряна. При этом земельный участок был арендован у Новосибирска.
Тимур Саттаров — новосибирский бизнесмен, основатель Satico Group, совладелец и девелопер универмага LUKSE на улице Серебренниковской. Компании Тимура Саттарова также построили ЖК Montblanc Ressidence в тихом центре, ведут строительство жилого комплекса «Кварталы Немировича» на улице Немировича-Данченко. В активе бизнесмена также земельный участок на улице Воинской, предназначенный для центра экстремальных видов спорта, и комплекс зданий на углу улиц Серебренниковской и Октябрьская магистраль.
Связаться с Тимуром Саттаровым на момент публикации не удалось, журналист НГС направила бизнесмену письменный запрос.
В середине октября на площади Маркса снесли один из самых крупных долгостроев Новосибирска — ДК Сибсельмаш. Работы длились четыре месяца, с июля. В апреле мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новых зданий на его месте — новый комплекс зданий построит компания «Центр левого берега», которая также принадлежит Тимуру Саттарову.