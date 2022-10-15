Разрушили огромное здание на Маркса: 14 фотографий исторического момента — от недостроя 90-х до груды битого кирпича сейчас

Потом права собственности на этот объект (основной ценностью которого был земельный участок под ним) несколько раз переходили из рук в руки. Новые собственники анонсировали строительство здесь новых огромных торговых комплексов, но дальше проектов дело так и не пошло. Стройка замерла на уровне коробки, внутри не было ни отделки, ни коммуникаций. В 2019 году новым хозяином этого непростого актива стала структура новосибирского девелопера Тимура Саттарова, который решил построить здесь целый комплекс, состоящий из жилья (в статусе апартаментов), а также офисных и торговых помещений. Больше двух лет ушло на то, чтобы утвердить проект, и вот в июле этого года здание начали потихоньку разбирать.