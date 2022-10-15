Разрушили огромное здание на Маркса: 14 фотографий исторического момента — от недостроя 90-х до груды битого кирпича сейчас
Дворец культуры «Сибсельмаш» так и не успел послужить никому
В Новосибирске снесли самый крупный недострой — здание, которое должно было стать Дворцом культуры завода «Сибсельмаш». Возведение его растянулось на три эпохи, но так и не было завершено. Удастся ли в сложившейся непростой экономической ситуации построить что-то на его месте в ближайшем будущем, покажет время. Но теперь, по крайней мере, новому проекту ничего не мешает. Обозреватель НГС Стас Соколов фотографировал этапы разбора здания и выбрал из этих десятков снимков 12 самых выразительных, пополнив их парой исторических фото.
Дворец культуры завода «Сибсельмаш» начали возводить на площади Маркса еще в начале
Из этой троицы удалось достроить только ГУМ, который заработал в 1985 году, гостиница достраивается только сейчас — уже в виде апарт-отеля. ДК «Сибсельмаш» начали возводить последним и в СССР успели построить только пару этажей по краям. Так он и встретил падение СССР, после которого шансы быть завершенным у этого здания, казалось бы, исчезли вовсе.
Во второй половине
Потом права собственности на этот объект (основной ценностью которого был земельный участок под ним) несколько раз переходили из рук в руки. Новые собственники анонсировали строительство здесь новых огромных торговых комплексов, но дальше проектов дело так и не пошло. Стройка замерла на уровне коробки, внутри не было ни отделки, ни коммуникаций. В 2019 году новым хозяином этого непростого актива стала структура новосибирского девелопера Тимура Саттарова, который решил построить здесь целый комплекс, состоящий из жилья (в статусе апартаментов), а также офисных и торговых помещений. Больше двух лет ушло на то, чтобы утвердить проект, и вот в июле этого года здание начали потихоньку разбирать.
Сначала с постамента сняли скульптуру Александра Покрышкина — она стояла на земле, которая была частью участка под зданием. Монумент перенесли потом в центр транспортного кольца, а то, что когда-то было небольшим сквером с клумбами и лавочками, осталось за бетонным забором.
Разбирать здание решили постепенно. Так уж случилось, что при строительстве соседнего ТЦ «Александровский» в ДК пристроили газовую котельную, которая обслуживала ТЦ. Просто взорвать огромное строение в этих условиях было невозможно. Начали с того, что со здания ободрали фасады, после чего оно стало выглядеть так, как будто бы здесь шли бои.
Разбор потребовал некоторого количества практически ручного труда. На крыше были видны рабочие, которые сначала отбойными молотками разрушали крепления железобетонных плит, а потом ломами помогали крану снимать их вниз. Но этот «крафтовый» период продлился недолго.
Разобрав верхние конструкции, рабочие начали выламывать из стен целые куски. Начали с левого (если стоять лицом к зданию) крыла и буквально за несколько дней наполовину превратили его в груду битого кирпича и ломанного железобетона.
Покончив с левым крылом, рабочие принялись за центральную часть. С ней будет потом больше всего возни. Именно здесь должен был находиться зрительный зал. И для создания большого помещения во время строительства здесь был возведен стальной каркас. При сносе из него пришлось буквально выгрызать кирпич и железобетон.
Стальные конструкции — пожалуй, единственное, чему еще можно найти применение. По ходу дела их отделяли от прочего строительного мусора и вывозили с площадки отдельно.
Для того чтобы строительный мусор было проще грузить и перевозить, куски строительного мусора пропускали через большую передвижную дробилку, которая превращала в щебень и куски кирпичной кладки, и обломки бетона.
Для аккуратного разрушения стен использовалась огромная стальная «клешня», с помощью которой буквально по кусочку отламывали части кирпичной кладки. Иногда сверху летели целые куски стены, поднимая при падении клубы пыли.
Поскольку здание изначально строилось как концертный зал, в нем было предусмотрено огромное пространство за сценой. Здесь должны были крепиться и занавес, и спускаемые сверху декорации. В процессе демонтажа от этой части в какой-то момент осталась одна высокая стена, казавшаяся в таком окружении какой-то неожиданно тонкой.
Последним, что осталось от здания, оказался огромный стальной каркас, который должен был удерживать крышу над основным залом. Он простоял несколько недель, пока рабочие разбирали завалы строительного мусора вокруг. Горожане даже успели привыкнуть к такому вот новому виду бывшего ДК и уже не обращали на него особенного внимания.
Окончательный демонтаж стальной арки проводили вечером 14 октября. Конструкция начала покачиваться и с грохотом рухнула, выгнув как проволоку мощные стальные балки.
Разрушение так и недостроенного здания ДК выглядит символическим концом сразу нескольких эпох. И советской, много обещавшей, но оказавшейся не способной завершить начатое. И эпохи дикого капитализма, которая не смогла придумать более рациональных способов потратить нажитые на торговле дешевым ширпотребом деньги. Теперь на этом месте должен появиться большой современный комплекс. Удастся ли его построить в непростых современных условиях, покажет время. Но, по крайней мере, для этого нового строительства здесь теперь освобождено место.
В июне в Новосибирске начали сносить аварийное здание школы