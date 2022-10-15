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Фоторепортаж

Разрушили огромное здание на Маркса: 14 фотографий исторического момента — от недостроя 90-х до груды битого кирпича сейчас

Дворец культуры «Сибсельмаш» так и не успел послужить никому

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Остатки стального каркаса здания

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В Новосибирске снесли самый крупный недострой — здание, которое должно было стать Дворцом культуры завода «Сибсельмаш». Возведение его растянулось на три эпохи, но так и не было завершено. Удастся ли в сложившейся непростой экономической ситуации построить что-то на его месте в ближайшем будущем, покажет время. Но теперь, по крайней мере, новому проекту ничего не мешает. Обозреватель НГС Стас Соколов фотографировал этапы разбора здания и выбрал из этих десятков снимков 12 самых выразительных, пополнив их парой исторических фото.

Дворец культуры завода «Сибсельмаш» начали возводить на площади Маркса еще в начале 80-х годов прошлого века. По генеральному плану города на площади должны были появиться всего три объекта: торговый центр (ГУМ), гостиница («Турист») и большой концертный зал. Остальное пространство должны были занять зоны отдыха. Кое-что даже успели построить — на месте нынешнего ТЦ «Подсолнух», например, был довольно большой фонтан. Правда, никто не видел его работающим.

Вид на площадь Маркса в середине <nobr class="_">90-х</nobr>

Вид на площадь Маркса в середине 90-х

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Из этой троицы удалось достроить только ГУМ, который заработал в 1985 году, гостиница достраивается только сейчас — уже в виде апарт-отеля. ДК «Сибсельмаш» начали возводить последним и в СССР успели построить только пару этажей по краям. Так он и встретил падение СССР, после которого шансы быть завершенным у этого здания, казалось бы, исчезли вовсе.

Здание ДК после остановки строительства в первой половине <nobr class="_">2000-х</nobr>

Здание ДК после остановки строительства в первой половине 2000-х

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Во второй половине 90-х, однако, городские власти и предприимчивые люди вместе придумали схему, по которой предприимчивым людям был передан для создания вещевого рынка большой земельный участок вокруг недостроя. Взамен же они должны были направить часть доходов на завершение строительства объекта. Строго говоря, уже тогда возникал вопрос, зачем в принципе нужен большой концертный зал в новой экономической реальности, но взявшаяся за достройку компания «СБС-308» свои обязательства почти выполнила. И даже перевыполнила — рядом была построена многоуровневая парковка и торговый центр «Александровский», исправно приносящие владельцам прибыль и поныне.

Здание перед началом разрушения в июне этого года

Здание перед началом разрушения в июне этого года

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Потом права собственности на этот объект (основной ценностью которого был земельный участок под ним) несколько раз переходили из рук в руки. Новые собственники анонсировали строительство здесь новых огромных торговых комплексов, но дальше проектов дело так и не пошло. Стройка замерла на уровне коробки, внутри не было ни отделки, ни коммуникаций. В 2019 году новым хозяином этого непростого актива стала структура новосибирского девелопера Тимура Саттарова, который решил построить здесь целый комплекс, состоящий из жилья (в статусе апартаментов), а также офисных и торговых помещений. Больше двух лет ушло на то, чтобы утвердить проект, и вот в июле этого года здание начали потихоньку разбирать.

Сначала с постамента сняли скульптуру Александра Покрышкина — она стояла на земле, которая была частью участка под зданием. Монумент перенесли потом в центр транспортного кольца, а то, что когда-то было небольшим сквером с клумбами и лавочками, осталось за бетонным забором.

Левое крыло здания после того, как с него уже сорвали отделку

Левое крыло здания после того, как с него уже сорвали отделку

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Разбирать здание решили постепенно. Так уж случилось, что при строительстве соседнего ТЦ «Александровский» в ДК пристроили газовую котельную, которая обслуживала ТЦ. Просто взорвать огромное строение в этих условиях было невозможно. Начали с того, что со здания ободрали фасады, после чего оно стало выглядеть так, как будто бы здесь шли бои.

Рабочие на крыше левого крыла

Рабочие на крыше левого крыла

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Разбор потребовал некоторого количества практически ручного труда. На крыше были видны рабочие, которые сначала отбойными молотками разрушали крепления железобетонных плит, а потом ломами помогали крану снимать их вниз. Но этот «крафтовый» период продлился недолго.

Наполовину разрушенное левое крыло

Наполовину разрушенное левое крыло

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Разобрав верхние конструкции, рабочие начали выламывать из стен целые куски. Начали с левого (если стоять лицом к зданию) крыла и буквально за несколько дней наполовину превратили его в груду битого кирпича и ломанного железобетона.

Здание с уже снесенным левым крылом

Здание с уже снесенным левым крылом

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Покончив с левым крылом, рабочие принялись за центральную часть. С ней будет потом больше всего возни. Именно здесь должен был находиться зрительный зал. И для создания большого помещения во время строительства здесь был возведен стальной каркас. При сносе из него пришлось буквально выгрызать кирпич и железобетон.

Груда металлоконструкций, извлеченных из здания

Груда металлоконструкций, извлеченных из здания

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Стальные конструкции — пожалуй, единственное, чему еще можно найти применение. По ходу дела их отделяли от прочего строительного мусора и вывозили с площадки отдельно.

Дробилка для строительного мусора

Дробилка для строительного мусора

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Для того чтобы строительный мусор было проще грузить и перевозить, куски строительного мусора пропускали через большую передвижную дробилку, которая превращала в щебень и куски кирпичной кладки, и обломки бетона.

Клешня, с помощью которой ломали кирпичные стены

Клешня, с помощью которой ломали кирпичные стены

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Для аккуратного разрушения стен использовалась огромная стальная «клешня», с помощью которой буквально по кусочку отламывали части кирпичной кладки. Иногда сверху летели целые куски стены, поднимая при падении клубы пыли.

От здания осталась только одна целая стена

От здания осталась только одна целая стена

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Поскольку здание изначально строилось как концертный зал, в нем было предусмотрено огромное пространство за сценой. Здесь должны были крепиться и занавес, и спускаемые сверху декорации. В процессе демонтажа от этой части в какой-то момент осталась одна высокая стена, казавшаяся в таком окружении какой-то неожиданно тонкой.

Стальной каркас здания

Стальной каркас здания

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Последним, что осталось от здания, оказался огромный стальной каркас, который должен был удерживать крышу над основным залом. Он простоял несколько недель, пока рабочие разбирали завалы строительного мусора вокруг. Горожане даже успели привыкнуть к такому вот новому виду бывшего ДК и уже не обращали на него особенного внимания.

Обломки стальных конструкций на утро после обрушения

Обломки стальных конструкций на утро после обрушения

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Окончательный демонтаж стальной арки проводили вечером 14 октября. Конструкция начала покачиваться и с грохотом рухнула, выгнув как проволоку мощные стальные балки.

Вид на завалы строительного мусора на месте здания ДК

Вид на завалы строительного мусора на месте здания ДК

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Разрушение так и недостроенного здания ДК выглядит символическим концом сразу нескольких эпох. И советской, много обещавшей, но оказавшейся не способной завершить начатое. И эпохи дикого капитализма, которая не смогла придумать более рациональных способов потратить нажитые на торговле дешевым ширпотребом деньги. Теперь на этом месте должен появиться большой современный комплекс. Удастся ли его построить в непростых современных условиях, покажет время. Но, по крайней мере, для этого нового строительства здесь теперь освобождено место.

В июне в Новосибирске начали сносить аварийное здание школы № 57 сегодня. Посмотрите, как это было.

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