Башни на Фрунзе. Заброшенный автоцентр возле «Сибирского Молла» обнесли забором — кто готовит новую стройку

С Сергеем Дьячковым согласна и Елена Ермолаева, директор консалтинговой компании RID Analytics. По ее мнению, построить жилой комплекс на этом участке — наиболее финансово целесообразный вариант.

— Насколько мне известно, на этом участке будет построен жилой комплекс. С учетом того, что участок выходит на первую линию магистрали, на первых этажах, скорее всего, будет коммерческая недвижимость. В этой территориальной зоне в июле текущего года средняя цена по новостройкам составляла около 140 тысяч рублей за квадратный метр. По классам жилья возможен эконом или комфорт, — рассуждает эксперт.

В компании «Башни на Фрунзе» комментировать возможную будущую стройку отказались.