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Башни на Фрунзе. Заброшенный автоцентр возле «Сибирского Молла» обнесли забором — кто готовит новую стройку

Бывший «Тойота центр» получил известный девелопер

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На участке, считают эксперты, может появиться очередной жилой комплекс

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Бывший «Тойота центр» на улице Фрунзе у ТРЦ «Сибирский Молл» недавно обнесли забором. Когда-то в помещении продавали автомобили, а после банкротства автодилера здание с землей за 222 миллиона рублей выкупила группа Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк. Они владеют компаниями в сфере девелопмента и ритейла, в том числе элитным универмагом LUKSE. Полуразрушенное забытое здание с разбитыми окнами, вероятно, совсем скоро начнут сносить. НГС спросил у экспертов, что могут построить на участке в нескольких минутах ходьбы от метро.

Как участок и здание достались девелоперам

До 2019 года земельный участок и здание на улице Фрунзе, 236 принадлежали компании «СЛК-Моторс» — она продавала автомобили в бывшем «Тойота центре» и была одним из крупнейших автодилеров, представляя разные марки машин, от Hyundai до Porsche. По данным сервиса «Контур.Фокус», компания была образована в 2004 году, но в 2019 году ее признали банкротом и через год она закрылась. Незадолго до банкротства, в 2018 году, «СЛК-Моторс» решил продать здание автоцентра площадью 15 тысяч квадратных метров и трансформаторную подстанцию на улице Фрунзе за 387,5 миллиона рублей.

Еще несколько лет назад здание выглядело так, но после банкротства компании стало заброшенным

Еще несколько лет назад здание выглядело так, но после банкротства компании стало заброшенным

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В 2019 году стало известно, что компания бизнесменов Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк купила здание дилерского центра за 222 миллиона рублей. С мая 2019 года по апрель 2020 года помещением и землей владела компания ООО «Спорт-Инвест» — это подтверждается справками из ЕГРН. Через эту компанию семья Саттаровых также владеет кварталом в центре Новосибирска и построила гипермаркет «Декатлон» (Decathlon) на улице Фабричной.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Спорт-Инвест» образовано в 2013 году и занимается строительством зданий. Учредителями компании числятся в равных долях Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк. На конец 2022 года выручка организации составила 2,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,5 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом выручка организации упала на 99% — вероятно, это связано с реорганизацией.

В 2020 году компанию реорганизовали и выделили из «Спорт-Инвеста» две: «Аргентум» и застройщика с говорящим названием «Башни на Фрунзе». «Аргентуму» досталась реконструкция бывшего промышленного здания на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской (в этом квартале сегодня находится офис группы SG development, которая, вероятно, объединяет строительные проекты Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк), а «Башням на Фрунзе» — участок и здание бывшего дилерского центра, соответственно, на улице Фрунзе. На конец 2022 года чистый убыток застройщика составил 276 тысяч рублей.

Рядом с бывшим автоцентром уже построили несколько новых высоток и продолжают возводить жилые комплексы

Рядом с бывшим автоцентром уже построили несколько новых высоток и продолжают возводить жилые комплексы

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Что могут построить на месте дилерского центра

Сейчас, по данным ЕГРН, среди разрешенных видов строительства на участке — высотная застройка, гостиницы, магазины и рестораны.

Как предположил Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting, вместо здания бывшего «Тойота центра» могут построить жилой дом высокого класса комфортности.

— Думаю, что в наше время единственный вид объектов, которые можно возводить, — это жилые дома. На остальных сегментах рынка рыночных возможностей нет, — считает эксперт. — Это может быть жилой дом достаточно высокой комфортности, со стоимостью квадратного метра не ниже 100 тысяч рублей. Думаю, что со спросом будут сложности, но строить дом более низкого класса — это, по сути, портить земельный участок.

Здание бывшего «Тойота центра», вероятно, скоро начнут сносить

Здание бывшего «Тойота центра», вероятно, скоро начнут сносить

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С Сергеем Дьячковым согласна и Елена Ермолаева, директор консалтинговой компании RID Analytics. По ее мнению, построить жилой комплекс на этом участке — наиболее финансово целесообразный вариант.

— Насколько мне известно, на этом участке будет построен жилой комплекс. С учетом того, что участок выходит на первую линию магистрали, на первых этажах, скорее всего, будет коммерческая недвижимость. В этой территориальной зоне в июле текущего года средняя цена по новостройкам составляла около 140 тысяч рублей за квадратный метр. По классам жилья возможен эконом или комфорт, — рассуждает эксперт.

В компании «Башни на Фрунзе» комментировать возможную будущую стройку отказались.

Если на участке построят жилой комплекс, то это будет как минимум шестая новостройка на небольшом клочке земли. Рядом с заброшенным зданием уже построили ЖК «Ломоносов», «Пифагор» и возводят «Менделеев», «Коперник», Grando. Также вокруг разрослись жилые комплексы, построенные в 2010-х годах: например, «Созвездие» и «Закаменский».

Девелоперская группа Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк также занимается строительством на месте недостроенного здания ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса. Здесь появится целый комплекс зданий под названием «Аэрон», среди них гостиницы с общей площадью номеров до 140 тысяч квадратных метров, а этаж одного из помещений хотят отдать под музей Александра Покрышкина. Кроме того, бизнесмены занимаются проектом «Кварталы Немировича» на углу улиц Немировича-Данченко и Таймырской.

Несколько месяцев назад стало известно, что новосибирский девелопер Александр Бойко собирается поменять концепцию ТРЦ «Сибирский Молл»: в феврале здание купила компания бизнесмена ЗАО «Глобус». Торгово-развлекательный центр останется, но к нему могут добавить конгресс-центр, где будут проводить выставки, конгрессы и концерты. Возможно, часть здания «Сибирского Молла» будет реконструирована или вовлечена в новый объект.

В конце февраля новосибирский аффинажный завод предложил вывести его территорию из промзоны и изменить ее на зону смешенной и общественно-деловой застройки, в том числе жилыми домами. НГС узнал, что можно построить на месте завода недалеко от центра города.

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