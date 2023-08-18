Башни на Фрунзе. Заброшенный автоцентр возле «Сибирского Молла» обнесли забором — кто готовит новую стройку

Бывший «Тойота центр» на улице Фрунзе у ТРЦ «Сибирский Молл» недавно обнесли забором. Когда-то в помещении продавали автомобили, а после банкротства автодилера здание с землей за 222 миллиона рублей выкупила группа Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк. Они владеют компаниями в сфере девелопмента и ритейла, в том числе элитным универмагом LUKSE. Полуразрушенное забытое здание с разбитыми окнами, вероятно, совсем скоро начнут сносить. НГС спросил у экспертов, что могут построить на участке в нескольких минутах ходьбы от метро.
Как участок и здание достались девелоперам
До 2019 года земельный участок и здание на улице
В 2019 году стало известно, что компания бизнесменов Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк купила здание дилерского центра за
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «
В 2020 году компанию реорганизовали и выделили из «
Что могут построить на месте дилерского центра
Сейчас, по данным ЕГРН, среди разрешенных видов строительства на участке — высотная застройка, гостиницы, магазины и рестораны.
Как предположил Сергей Дьячков, управляющий партнер DSO Consulting, вместо здания бывшего «Тойота центра» могут построить жилой дом высокого класса комфортности.
— Думаю, что в наше время единственный вид объектов, которые можно возводить, — это жилые дома. На остальных сегментах рынка рыночных возможностей нет, — считает эксперт. — Это может быть жилой дом достаточно высокой комфортности, со стоимостью квадратного метра не ниже 100 тысяч рублей. Думаю, что со спросом будут сложности, но строить дом более низкого класса — это, по сути, портить земельный участок.
С Сергеем Дьячковым согласна и Елена Ермолаева, директор консалтинговой компании RID Analytics. По ее мнению, построить жилой комплекс на этом участке — наиболее финансово целесообразный вариант.
— Насколько мне известно, на этом участке будет построен жилой комплекс. С учетом того, что участок выходит на первую линию магистрали, на первых этажах, скорее всего, будет коммерческая недвижимость. В этой территориальной зоне в июле текущего года средняя цена по новостройкам составляла около 140 тысяч рублей за квадратный метр. По классам жилья возможен эконом или комфорт, — рассуждает эксперт.
В компании «Башни на Фрунзе» комментировать возможную будущую стройку отказались.
Если на участке построят жилой комплекс, то это будет как минимум шестая новостройка на небольшом клочке земли. Рядом с заброшенным зданием уже построили ЖК «Ломоносов», «Пифагор» и возводят «Менделеев», «Коперник», Grando. Также вокруг разрослись жилые комплексы, построенные в
Девелоперская группа Тимура Саттарова и Ольги Гребенюк также занимается строительством на месте недостроенного здания ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса. Здесь появится целый комплекс зданий под названием «Аэрон», среди них гостиницы с общей площадью номеров до 140 тысяч квадратных метров, а этаж одного из помещений хотят отдать под музей Александра Покрышкина. Кроме того, бизнесмены занимаются проектом «Кварталы Немировича» на углу улиц Немировича-Данченко и Таймырской.
Несколько месяцев назад стало известно, что новосибирский девелопер Александр Бойко собирается поменять концепцию ТРЦ «Сибирский Молл»: в феврале здание купила компания бизнесмена ЗАО «Глобус». Торгово-развлекательный центр останется, но к нему могут добавить конгресс-центр, где будут проводить выставки, конгрессы и концерты. Возможно, часть здания «Сибирского Молла» будет реконструирована или вовлечена в новый объект.
В конце февраля новосибирский аффинажный завод предложил вывести его территорию из промзоны и изменить ее на зону смешенной и общественно-деловой застройки, в том числе жилыми домами. НГС узнал, что можно построить на месте завода недалеко от центра города.