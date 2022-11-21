Остров Саттарова: как совладелец Lukse решил перестроить видный квартал у площади Ленина — показываем в картинках

Комплекс будет состоять из трех связанных зданий. 5-этажный заводской корпус реконструируют, добавив три этажа, а внутри квартала появятся две башни высотой 16 и 17 этажей (такой же высоты ЖК Silver House в соседнем квартале на Чаплыгина, 93). Общая площадь комплекса с подземными уровнями предварительно должна составить более 60,5 тысяч кв. м , но на этапе проектирования и разработки документации ещё будет уточнена.



Парковки — их по предварительным расчетам должно быть почти 600 — почти полностью разместили под землей, а въезд организовали через арку со стороны Октябрьской магистрали. На подземных уровнях, по концепции, разместятся также зона погрузки-разгрузки, зона для ТБО и инженерные сооружения.

