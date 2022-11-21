Остров Саттарова: как совладелец Lukse решил перестроить видный квартал у площади Ленина — показываем в картинках

Наконец стали известны планы известного новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова на квартал в центре города, который он выкупал в течение нескольких лет. 18 ноября президиуму архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска показали проект, который планируют в ближайшие годы реализовать на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Серебренниковской. Старый производственный корпус решили реконструировать, а внутри двора построить стеклянные башни. Подробности узнала Лиза Пичугина.
18 ноября экспертам градсовета представили проект реконструкции старого заводского корпуса на улице Серебренниковской, 29. Осенью 2019 года здание через компанию «Спорт-Инвест» приобрела семья Саттаровых, в мае 2021 года их активы здесь пополнились еще парой зданий внутри квартала. Но о своих планах известный новосибирский бизнесмен не распространялся.
Теперь известно, что многофункциональный комплекс, который спланировали в старом квартале, получил название «Аргентум» — так же называется компания, владеющая зданиями сегодня. Заказчиком МФК выступил лично Тимур Саттаров. Архитекторами проекта стало столичное бюро DBA-GROUP, в качестве генпроектировщика к проекту привлекли новосибирскую «АПМ Фефелова».
Компания «Аргентум» образована в марте 2020 года и в равных долях принадлежит Тимуру Саттарову и Ольге Гребенюк. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2021 года на балансе компании было 397,7 миллиона рублей, чистый убыток составил 13,9 миллиона рублей. При этом Тимур Саттаров — известный в Новосибирске девелопер. Одним из его первых проектов стала реконструкция здания на Серебренниковской в универмаг Lukse. Его компании также построили жилой комплекс Montblanc Residence в тихом центре, ведут строительство жилого комплекса «Кварталы Немировича» и МФК в центре площади Маркса.
Комплекс будет состоять из трех связанных зданий.
Парковки — их по предварительным расчетам должно быть почти 600 — почти полностью разместили под землей, а въезд организовали через арку со стороны Октябрьской магистрали. На подземных уровнях, по концепции, разместятся также зона погрузки-разгрузки, зона для ТБО и инженерные сооружения.
— Это было условие заказчика: чтобы у нас не было так называемых «грязных ворот», чтобы здания были без заборов, чтобы это было общественное пространство, — подчеркнул руководитель архитектурного бюро DBA-GROUP и главный архитектор проекта Владислав Андреев.
Он отметил, что правильное общественное пространство было первостепенной задачей. Так, в реконструируемой части первые уровни заняла галерея с атриумом, фуд-молл, магазины на первой линии улиц и рестораны. Выше расположатся офисы, а под эксплуатируемой кровлей с огромной летней террасой, где можно будет проводить, например, выездные регистрации браков, разместили пространство для ресторана.
Новые здания возведут внутри квартала на месте старого административного корпуса. Нижнюю часть также займут кафе, выше расположатся медицинский центр и
Верхние этажи башен станут гостиницей или апарт-отелем. Руководитель бюро «КиФ» Валерий Филиппов назвал их форму «биоморфной»: как объяснили архитекторы, так башни не перекрывают виды на основные просматриваемые вокруг них памятники архитектуры. На отработку проекта с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия, которых вокруг немало, ушло 5 месяцев, подчеркнули они.
Первоначально «нарезка» номеров в башнях предполагалась мелкая, но в итоге их решили делать большими — в основном, люксы и пентхаусы, поэтому точное их число пока неизвестно. Общепит раньше тоже занимал в проекте гораздо больше места, но инвестор решил перераспределить площади в пользу общественных пространств.
Основным стилем для реконструируемого здания на Серебренниковской, 29 станет, как рассказал Владислав Андреев, «несколько упрощенный
— Основным материалом здания мы планируем использовать натуральный камень для нижней части и стеклофибробетон, — рассказал архитектор. — Если вы обратите внимание, какого цвета сейчас вставка между двумя зданиями [на Серебренниковской], то наш фасад по цвету ближе к этой вставке и выступает естественным продолжением здания.
Для задних фасадов зданий выбрали более современный стиль, а башни будут стеклянными с вставками из анодированного металла. Архитектор Владимир Авксентюк заметил, что они выглядят как будто обрезанными и предложил коллегам еще поработать с верхними объемами.
Главное, чего ждали новосибирские эксперты и что пообещали реализовать в проекте — это пешеходная зона внутри квартала, который до сих пор был закрыт для горожан. Между зданиями сформируют общественное пространство, войти в которое можно будет с трех сторон: с Октябрьской магистрали, через уже существующую арку рядом с универмагом Lukse на Серебренниковской и с улицы Максима Горького.
Валерий Филиппов также предложил вернуть в квартал ось улицы Чаплыгина: именно здесь она проходит в старой уличной сети, и здание-памятник, который необычным углом выходит на магистраль, — единственное в квартале, в адресе которого она отмечена.
— Когда я впервые увидела эту площадку, мне сразу хотелось расчистить квартал, потому что он центральный, знаковый, красивый, имеет очень большой потенциал. После этого мы стали фотографировать задние фасады и увидели, какой прекрасный, очень богатый по форме объект на Чаплыгина — он с дворового фасада гораздо краше, чем даже с главного. Захотелось запустить туда людей, завести их внутрь, открыть этот памятник, подсветить, сделать скверик, чтобы люди останавливались, — рассказала главный архитектор «АПМ Фефелова» Лилия Шарипова. — Мы пытались «пробить» пешеходные оси из центра, от сквера Героев Революции, от часовни, вычистить вход, сделать амфитеатром с подсветкой пешеходную зону. Но когда начали «пробивать», оказалось, что там большой узел коммуникаций, которые в процессе строительства нам очень сложно будет корректировать. Мы постарались задачу решить, насколько ситуация позволила.
Владислав Андреев рассказал, что в разработке сегодня еще одна часть проекта — подсветка. Она должна появиться на всех фасадах, включая внутренние фасады квартала, и у здания-памятника на Чаплыгина. В средней части комплекса планируют установить большую люстру, которая фактически станет арт-объектом.
Замечания, которые архитекторы высказывали на презентации, скорее, факультативные. В основе проект градсовет принял единогласно.
— Этот остров в центре был фактически исключен из центра города. Проект дает возможность войти внутрь квартала, увидеть памятник с неожиданных ракурсов. Я не вижу серьезных препятствий, почему я мог бы проголосовать против, — признался главный архитектор города Александр Ложкин. — На мой взгляд, он из тех проектов, которые город делают лучше.
Сегодня, как рассказал журналисту НГС Владислав Андреев, МФК проектируют детальнее и частично готовят рабочую документацию, проводят изыскания. Затем проект должен получить от мэрии разрешение на строительство.
Осенью на площади Макса демонтировали один из самых знаковых долгостроев Новосибирска — ДК «Сибсельмаш». Строительство на его месте так же будет вести компания Тимура Саттарова: проект многофункционального комплекса, где тоже запланировали немало общественных функций, градсовет принял в марте 2022 года.