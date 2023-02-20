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Что будет с «Сибирским Моллом» после его покупки: строитель «Марриота» заявил об изменениях в торговом центре

Бизнесмен Александр Бойко поделился планами с НГС

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Торговый центр изменит концепцию

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Известный новосибирский девелопер Александр Бойко собирается поменять концепцию ТРЦ «Сибирский Молл» на улице Фрунзе — здание на прошлой неделе выкупила компания бизнесмена ЗАО «Глобус». Александр Бойко рассказал НГС о том, как планирует развивать здание.

— Сегодня основное направление развития нашей компании — это туриндустрия, которая последние 10 лет, даже несмотря на пандемию, является лидером мировой экономики. Даже с падением в 2020 году на 48 % она по-прежнему остается лидером — как по доле в мировом ВВП, так и по занятости. Именно в этом разрезе мы и рассматриваем развитие данной площадки.

Несколько последних лет мы активно искали земельный участок под конгресс-центр на 1000–1500 гостей — это как раз тот объект, который жизненно необходим Новосибирску сегодня для развития его как туристической дестинации, — рассказал Александр Бойко корреспонденту НГС.

Под цели создания конгресс-центра рассматривали площадку под кинотеатром им. Маяковского и землю, которая освободится после переноса первой инфекционной больницы из центра города. Также как вариант рассматривалась площадка за оперным театром.

— Но каждый раз натыкались на чью-то негативную реакцию на наши предложения и видение развитие территории. Данная площадка, конечно, не идеальна, но здесь земля в собственности, и я надеюсь, что наконец-то смогу реализовать этот проект. Тем более что те активы, что уже находятся на данной территории, это как и «Новая высота», так и «Сибирский Молл», полностью соответствуют нашему профилю и будут достойным дополнением нашим торговым и бизнес-центрам — «Гринвичу», «Мосту», «На Ленина», «Горский 66» и «Автомиру», — объяснил девелопер.

Такой проект конгресс-центра был подготовлен для строительства на Семьи Шамшиных после переноса больницы

Такой проект конгресс-центра был подготовлен для строительства на Семьи Шамшиных после переноса больницы

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Как добавил Александр Бойко, «Сибирский Молл» и «Новая высота» — это 11,5 га земли, половина из которых используется неэффективно. Плоская парковка в здании для центра города, по мнению девелопера, это непозволительная роскошь. Торгово-развлекательный центр останется на этой территории, но к нему добавятся конгресс-центр, где будут проводить выставки, конгрессы и концерты. Возможно, какая-то часть здания «Сибирского Молла» будет реконструирована или вовлечена в новый объект.

ЗАО «Глобус» учредили в 2012 году Александр Бойко и его жена Маргарита Риттер. С 2021 года компания стала закрытым акционерным обществом. Директором «Глобуса» сейчас является Марьяна Бойко. Корреспондент НГС не смогла связаться с Александром Бойко. В 2021 году, по данным «Контур.Фокуса», выручка «Глобуса» была 602 миллиона рублей, а чистая прибыль — 79,3 миллиона рублей. Компания владеет отелем «Гранд Автограф Отель Новосибирск» (бывший Marriott).

Раньше ТРЦ принадлежало «Торговому кварталу — Новосибирск», чьим конечным владельцем был Внешнеэкономический Банк России в лице правительства РФ. 16 февраля состоялись торги, на которых ТРЦ выкупили за 3,7 миллиарда рублей вместе с бизнес-центром «Новая высота» и движимой собственностью «ТкН».

Правительство России распоряжением № 267-р утвердило перечень объектов, на которые Новосибирская область получит федеральное финансирование. Общая стоимость их строительства или реконструкции обойдется в 97 миллиардов рублей.

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