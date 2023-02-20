Что будет с «Сибирским Моллом» после его покупки: строитель «Марриота» заявил об изменениях в торговом центре

Под цели создания конгресс-центра рассматривали площадку под кинотеатром им. Маяковского и землю, которая освободится после переноса первой инфекционной больницы из центра города. Также как вариант рассматривалась площадка за оперным театром.



— Но каждый раз натыкались на чью-то негативную реакцию на наши предложения и видение развитие территории. Данная площадка, конечно, не идеальна, но здесь земля в собственности, и я надеюсь, что наконец-то смогу реализовать этот проект. Тем более что те активы, что уже находятся на данной территории, это как и «Новая высота», так и «Сибирский Молл», полностью соответствуют нашему профилю и будут достойным дополнением нашим торговым и бизнес-центрам — «Гринвичу», «Мосту», «На Ленина», «Горский 66» и «Автомиру», — объяснил девелопер.

