Строитель новосибирского «Мариотта» выкупил ТРЦ «Сибирский Молл» — сколько стоила вся сделка

ТРЦ «Сибирский Молл» и деловой центр «Новая высота» продали с аукциона. Также продали движимое имущество ООО «Торговый квартал — Новосибирск». Покупателем стала компания ЗАО «Глобус», которая предложила 3,7 миллиарда рублей. Торги состоялись 16 февраля.
ЗАО «Глобус» учредили в 2012 году Александр Бойко и его жена Маргарита Риттер. С 2021 года компания стала закрытым акционерным обществом. Директором «Глобуса» сейчас является Марьяна Бойко. Корреспондент НГС не смогла связаться с Александром Бойко. В 2021 году, по данным «Контур.Фокус», выручка «Глобуса» была 602 миллиона рублей, а чистая прибыль —
Александр Бойко — известный в Новосибирске девелопер, построивший в Новосибирске отель Marriott, бизнес-центр «Гринвич» и жилой комплекс «Жуковка». В октябре 2022 года стало известно, что Александр Бойко собирается построить на границе Новосибирска еще один микрорайон.
По данным из итогового протокола помимо ООО «Глобус», в аукционе принимала участие «Сибирская высота», но вторая компания не сделала ни одного шага. Торги проводились по формату английского аукциона.
Управляющая компания «Сибирского Молла» и «Новой высоты» — «Торговый квартал — Новосибирск». Учредитель «ТкН» — Внешнеэкономический банк, конечным владельцем которого, по данным «Контур.Фокус», является правительство Российской Федерации. Выручка компании за
В 2022 году владелец супермаркета «Универсам» на улице Ленина поделился планами его реконструкции в жилой комплекс. Новость вызвала широкое обсуждение. Корреспонденты НГС следят за развитием событий в сюжете.