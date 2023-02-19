89,5 миллиарда рублей выделяет на строительство и реконструкцию шести объектов в Новосибирской области

Правительство России распоряжением № 267-р утвердило перечень объектов, на которые Новосибирская область получит федеральное финансирование. Общая стоимость их строительства или реконструкции обойдется в 97 миллиардов рублей.
На строительство федерального детского реабилитационного центра на 300 коек регион получит 15,8 миллиарда рублей. Там будут восстанавливать детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата. По планам объект введут в эксплуатацию в 2027 году.
На завершение реконструкции аэропорта Толмачево правительство выделяет 13,2 миллиарда рублей. Вдобавок к этому ранее сообщалось о том, что Сбер и ВЭБ.РФ выделяют на проект 13,9 миллиарда в виде синдицированного кредита. Дата завершения работ — 2028 год.
На развитие и реконструкцию клиники имени Мешалкина выделяется почти 12,5 миллиарда рублей. К медцентру пристроят два 8-этажных корпуса, а старые здания отремонтируют. Объекты будут вводиться в эксплуатацию в 2029 году. Еще 427 миллионов рублей добавит сама клиника из собственных средств.
Стоимость строительства «СКИФа» для ФБУ Институт катализа им. Борескова СО РАН оценивается в 47 миллиардов рублей, 2 из них — изыскало само учреждение, 45 же выделяет правительство РФ. Ввод в эксплуатацию — 2025 год.
На строительство нового кампуса Новосибирского национального исследовательского государственного университета выделяется 35 миллиардов рублей, еще 5 — собственные средства учреждения. Ввод кампуса в эксплуатацию запланирован в 2027 году.
На строительство экопромышленного парка в Новосибирской области площадью 12 га правительство выделяет 10 миллиардов. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2024 год.