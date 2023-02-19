89,5 миллиарда рублей выделяет на строительство и реконструкцию шести объектов в Новосибирской области

На строительство нового кампуса Новосибирского национального исследовательского государственного университета выделяется 35 миллиардов рублей, еще 5 — собственные средства учреждения. Ввод кампуса в эксплуатацию запланирован в 2027 году.



На строительство экопромышленного парка в Новосибирской области площадью 12 га правительство выделяет 10 миллиардов. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2024 год.

