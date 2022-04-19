Федеральный детский реабилитационный центр на 300 коек появится под Новосибирском

Под Новосибирском построят Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава России — администрация Новосибирского района выдала разрешение на строительство первого этапа. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая контролирует реализацию объекта.

Строительство первого этапа центра предполагает возведение газовой котельной, гаража, складов, инженерных сетей и других вспомогательных сооружений.

— Комплекс реабилитационного центра будет состоять из самостоятельных зданий, соединенных теплыми переходами. В него войдут стационар на 300 коек, лечебный корпус с клинико-диагностическим центром и дневным стационаром. Завершить строительство реабилитационного центра, в котором будет осуществляться лечение и восстановление детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, ревматологическими отклонениями, планируется в 2024 году, — сообщили в пресс-службе компании.