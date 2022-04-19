Федеральный детский реабилитационный центр на 300 коек появится под Новосибирском
Там будут восстанавливать детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата
Под Новосибирском построят Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава России — администрация Новосибирского района выдала разрешение на строительство первого этапа. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая контролирует реализацию объекта.
Строительство первого этапа центра предполагает возведение газовой котельной, гаража, складов, инженерных сетей и других вспомогательных сооружений.
— Комплекс реабилитационного центра будет состоять из самостоятельных зданий, соединенных теплыми переходами. В него войдут стационар на 300 коек, лечебный корпус с клинико-диагностическим центром и дневным стационаром. Завершить строительство реабилитационного центра, в котором будет осуществляться лечение и восстановление детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, ревматологическими отклонениями, планируется в 2024 году, — сообщили в пресс-службе компании.
Журналисту НГС в компании уточнили, что центр будет расположен на территории Барышевского сельсовета.
По данным сервиса «Контур.Фокус», публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» образована в феврале 2021 года. У нее указаны 6 предшественников, среди которых, например, Дирекция единого заказчика-застройщика объектов здравоохранения Министерства Строительства и ЖКХ РФ. Компания выступает заказчиком на госзакупках и уже заключила 597 контрактов на 158 млрд рублей.
Федеральный детский реабилитационный центр в Новосибирской области будет построен в рамках исполнения перечня поручений президента России, данных в 2019 году, о создании в 2020–2024 годах двух детских реабилитационных центров мирового уровня — в Новосибирске и Евпатории.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске открыли дневной стационар для паллиативных больных. Это второе подобное отделение в России.