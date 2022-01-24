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В Новосибирске открыли дневной стационар для паллиативных больных. Это второе подобное отделение в России

Оно рассчитано на 15 человек, сейчас там 6 пациентов

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На открытии были не только медики, но и представители церкви

На открытии были не только медики, но и представители церкви

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В Новосибирске открыли дневной стационар для паллиативных больных на 15 человек на базе городской клинической поликлиники № 2 (улица Чехова, 76) — это второе подобное отделение в России. Еще одно находится в Москве.

Паллиативная помощь оказывается при жизнеугрожающих заболеваниях и направлена больше на улучшение качества жизни пациентов и членов их семей. В том числе на облегчение болевого синдрома, оказание психосоциальной и духовной поддержки. Есть паллиативная помощь в учреждениях и на дому.

Заведующий отметил, что одно из основных направлений паллиативной помощи — это психологическая поддержка

Заведующий отметил, что одно из основных направлений паллиативной помощи — это психологическая поддержка

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Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина пояснила, что паллиативная помощь на территории региона развивается с 2013 года: сначала появилось стационарное отделение для онкологических пациентов, потом для детей, неврологических пациентов, для пациентов с нарушением дыхательных функций.

— В процессе работы мы поняли, что пациенты, которые имеют паллиативный статус, могут получать не только круглосуточное лечение, но и лечение в дневном стационаре, — добавила она.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим также присутствовал на открытии

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим также присутствовал на открытии

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Лада Шалыгина также отметила, что сейчас, с января, увеличилось количество бригад паллиативной помощи — до 7. В 2022 году еще планируют сделать 6 бригад — по 3 для детей и взрослых. Пока в регионе в целом паллиативная помощь нужна около 250 детям и 1500 взрослым (списки пока не до конца сформированы. — Прим. ред.), но не всем нужен стационар.

В отделении есть пациенты с онкологическими заболеваниями, постковидным синдромом, сердечно-сосудистыми патологиями

В отделении есть пациенты с онкологическими заболеваниями, постковидным синдромом, сердечно-сосудистыми патологиями

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Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Новосибирской области по паллиативной помощи и заведующий новым отделением Дмитрий Лайвин рассказал, что оно рассчитано на пациентов из Новосибирска — с правого и левого берега. Они могут приезжать в 8 утра и уезжать в 8 вечера. Для пациентов из области такой режим менее подходящий из-за удаленности.

Сейчас в отделении находятся 6 человек

Сейчас в отделении находятся 6 человек

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По словам заведующего Дмитрия Лайвина, сейчас есть тенденция оказания паллиативной помощи на более раннем этапе, когда врачи не выявили отрицательную динамику. Чтобы специалисты оказывали дополнительную помощь по ведению заболевания, например, снятия болевого синдрома.

В одной из палат сейчас с пациентом разместили его жену для моральной поддержки

В одной из палат сейчас с пациентом разместили его жену для моральной поддержки

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Паллиативная помощь нужна пациентам с онкологическими заболеваниями, с постковидным синдромом с поражением бронхолегочной системы. Сейчас в отделении находятся 6 пациентов.

Отделение открылось на базе Городской клинической поликлиники <nobr class="_">№ 2</nobr>

Отделение открылось на базе Городской клинической поликлиники № 2

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Ранее мы рассказывали о том, что в октябре 2021 года в Новосибирске открыли первое за Уралом паллиативное отделение для туберкулезных больных.

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