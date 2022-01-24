В Новосибирске открыли дневной стационар для паллиативных больных. Это второе подобное отделение в России

В Новосибирске открыли дневной стационар для паллиативных больных на 15 человек на базе городской клинической поликлиники № 2 (улица Чехова, 76) — это второе подобное отделение в России. Еще одно находится в Москве.



Паллиативная помощь оказывается при жизнеугрожающих заболеваниях и направлена больше на улучшение качества жизни пациентов и членов их семей. В том числе на облегчение болевого синдрома, оказание психосоциальной и духовной поддержки. Есть паллиативная помощь в учреждениях и на дому.