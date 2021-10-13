«30–40% останутся глубочайшими инвалидами»: кто и почему попадает в паллиативное отделение после коронавируса?

Новосибирский реаниматолог рассказал, как ковид делает из людей инвалидов
Новосибирский реаниматолог Дмитрий Лайвин заявил, что пациенты после коронавируса попадают в паллиативные отделения из-за поражений трех основных органов: мозга, сердца и легких.
Дмитрий Лайвин — главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Новосибирской области по паллиативной помощи, а также реаниматолог больницы
По словам Дмитрия Лайвина, паллиативная медицина рассматривает случаи, когда «классическая медицина не может предложить никаких методик лечения». В первую волну коронавируса специалисты были больше сосредоточены на проявлениях вируса, а не на его последствиях.
— Все говорили о пневмонии и о бронхолегочных осложнениях, которые прошли после ковидной инфекции. И в основном в первую волну все так это видели. Все думали о фиброзе легких и о том, что он так или иначе проходит. Но пришла вторая волна, и вдруг мы увидели, что ситуация с точки зрения осложнений даже тех, кто переболел в легкой форме, достаточно серьезная, — рассказал Дмитрий Лайвин.
Паллиативную помощь в новосибирских больницах в основном получают люди, которые имеют три диагноза.
Поведение пациента меняется
Во-первых, это люди с энцефалопатией, то есть хронической церебральной недостаточностью. В тех случаях, когда после болезни пациенту требуется коррекция церебральных функций. Цель паллиативной помощи в этом случае — вернуть людям возможность нормально общаться.
Хронические нарушения мозгового кровообращения (церебральная сосудистая недостаточность) характеризуются снижением кровоснабжения головного мозга, которое влечет за собой отмирание нейронов, что приводит к нарушению основных функций мозга, ведь погибшие нейроны уже не поддаются восстановлению, что в свою очередь значительно снижает ресурсы организма. Такое определение дают на сайте медицинского центра Baby Luck.
— Суть заключается в том, что человек перестает общаться нормально с окружающими людьми. Изменяется его поведенческие функции. Психиатры наши увидели, что ряд препаратов, которые работали раньше, не работают. И им приходится менять схему подхода. Это проблема, — поделился внештатный специалист Министерства здравоохранения Новосибирской области.
«Максимально может пройти два-три шага»
Вторая проблема — тяжелая дыхательная недостаточность.
— Она требует длительного времени, чтобы человек восстановился. Пациент долго остается на кислородной поддержке. Но проблема даже не в том, что он на кислородной поддержке находится, проблема в том, что у него физическая нагрузка идет к минимуму. И максимально он может пройти два-три шага и останавливается. Возможность физического полноценного действия у него сводится к нулю. Ему надо дать определенное время, чтобы он либо восстановился, либо стабилизировался. К сожалению, коронавирус, проходя по легким, вызывает изменения, после которых легкие больше не восстанавливаются, — поделился Дмитрий Лайвин.
Он уточнил, что при обычной пневмонии восстанавливается больший процент людей. Но при пневмонии из-за коронавируса процент людей, которые полностью восстанавливаются, намного меньше. Врач сообщил, что только 70% восстанавливаются после тяжелой пневмонии.
— 30–40% людей будут оставаться глубочайшими инвалидами. Легкие не восстановятся. Основная задача легочной ткани — это насыщение легких кислородом. У легких есть определенный объем. После коронавирусной инфекции, если вирус захватывает объем легких больше 70–80%, это та ткань, которая перестает функционировать. И с 30% оставшейся живой ткани человеку приходится жить, — сообщил Дмитрий Лайвин.
Сердце изнашивается
Третья патология, из-за которой попадают пациенты после коронавируса в паллиативное отделение, — это сердечная недостаточность.
— Развивается быстропрогрессирующая сердечная недостаточность. Она приводит к тому, что человек тоже становится глубоким инвалидом. Два-три шага — он начинает задыхаться, — рассказал Дмитрий Лайвин.
Дмитрий Лайвин говорит, что коронавирус ускоряет жизнь человека, тем самым сокращая ее.
— Он заставляет его проживать то же самое, но за короткое время. И мы после ковидной инфекции видим глубоко пожилых людей, даже если они достаточно молодые. Работу, которую они раньше могли делать, теперь не могут. Мы вдруг увидели молодых людей с потенциалом стариков. Биологический возраст и по паспорту катастрофически расходятся, — подвел итог Дмитрий Лайвин.
У новосибирцев с ковидом чаще всего стали фиксировать новые симптомы заболевания. Среди них — насморк, выпадение волос и проблемы с желудочно-кишечным трактом.