«30–40% останутся глубочайшими инвалидами»: кто и почему попадает в паллиативное отделение после коронавируса?

По словам Дмитрия Лайвина, паллиативная медицина рассматривает случаи, когда «классическая медицина не может предложить никаких методик лечения». В первую волну коронавируса специалисты были больше сосредоточены на проявлениях вируса, а не на его последствиях.

— Все говорили о пневмонии и о бронхолегочных осложнениях, которые прошли после ковидной инфекции. И в основном в первую волну все так это видели. Все думали о фиброзе легких и о том, что он так или иначе проходит. Но пришла вторая волна, и вдруг мы увидели, что ситуация с точки зрения осложнений даже тех, кто переболел в легкой форме, достаточно серьезная, — рассказал Дмитрий Лайвин.



Паллиативную помощь в новосибирских больницах в основном получают люди, которые имеют три диагноза.



Поведение пациента меняется

Во-первых, это люди с энцефалопатией, то есть хронической церебральной недостаточностью. В тех случаях, когда после болезни пациенту требуется коррекция церебральных функций. Цель паллиативной помощи в этом случае — вернуть людям возможность нормально общаться.