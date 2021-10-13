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Насморк, выпадение волос и расстройство ЖКТ: какие новые симптомы появились у коронавируса

Потеря обоняния теперь фиксируется только у половины заболевших

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По данным врача, сейчас больше 200 вирусов вызывают симптомы ОРВИ, поэтому отличить коронавирус не так просто

По данным врача, сейчас больше 200 вирусов вызывают симптомы ОРВИ, поэтому отличить коронавирус не так просто

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Новосибирский врач назвала новые симптомы коронавируса

У новосибирцев с ковидом чаще всего стали фиксировать новые симптомы заболевания. Среди них — насморк, выпадение волос и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

— Каждый новый подтип приносит какой-то новый симптом. Когда начиналась пандемия, то в 99% случаях пациенты теряли обоняние. Сейчас только в 57% случаев имеются нарушения вкуса и обоняния. Основные симптомы сейчас — сухой кашель, одышка, заложенность носа, высокая температура, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Овсянникова, главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1».

По данным врача, сейчас больше 200 вирусов вызывают симптомы ОРВИ.

— «Дельта»-вирус индийский принес нам еще один симптом — насморк. Без лабораторных исследований не отдифференцировать ОРВИ с таким симптомом от коронавируса. Поэтому, если вы приходите к врачу с насморком, — нужно обязательно сделать ПЦР-тест, — советует Татьяна Овсянникова. — Мы все боремся сейчас с индийским штаммом, который часто может вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта — 38%. Среди наиболее редких проявлений головная боль и головокружение — 10–12%. Сыпь — 7–10%. Выпадение волос видим примерно у 30% пациентов. Но не всегда бывает ухудшение дыхания.

У коронавируса, по данным врача, сейчас, согласно исследованиям, около 16 тысяч мутаций.

СЮЖЕТ

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— Они меняют его — это значит, что антитела, которые есть сейчас, — не работают. Каждые 16 месяцев мы будем болеть с разной степенью тяжести. Согласно исследованиям, иммунитет может быть от 63 дней до 28 лет. Прививка обеспечит нас хотя бы не тяжелым течением заболевания. То, что мы будем сезонно болеть, — вне сомнения. Основная наша задача — учиться жить с ковидом.

Накануне правительство Новосибирской области объявило о новых ограничениях из-за коронавируса. Сегодня, 13 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции в здании правительства. НГС ведет онлайн-трансляцию с мероприятия на сайте.

Прямой эфир с Татьяной Овсянниковой вы можете посмотреть в нашей группе во «ВКонтакте».

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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