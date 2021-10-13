Насморк, выпадение волос и расстройство ЖКТ: какие новые симптомы появились у коронавируса

Новосибирский врач назвала новые симптомы коронавируса
У новосибирцев с ковидом чаще всего стали фиксировать новые симптомы заболевания. Среди них — насморк, выпадение волос и проблемы с желудочно-кишечным трактом.
— Каждый новый подтип приносит какой-то новый симптом. Когда начиналась пандемия, то в 99% случаях пациенты теряли обоняние. Сейчас только в 57% случаев имеются нарушения вкуса и обоняния. Основные симптомы сейчас — сухой кашель, одышка, заложенность носа, высокая температура, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Овсянникова, главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1».
По данным врача, сейчас больше 200 вирусов вызывают симптомы ОРВИ.
— «Дельта»-вирус индийский принес нам еще один симптом — насморк. Без лабораторных исследований не отдифференцировать ОРВИ с таким симптомом от коронавируса. Поэтому, если вы приходите к врачу с насморком, — нужно обязательно сделать ПЦР-тест, — советует Татьяна Овсянникова. — Мы все боремся сейчас с индийским штаммом, который часто может вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта — 38%. Среди наиболее редких проявлений головная боль и головокружение — 10–12%. Сыпь — 7–10%. Выпадение волос видим примерно у 30% пациентов. Но не всегда бывает ухудшение дыхания.
У коронавируса, по данным врача, сейчас, согласно исследованиям, около 16 тысяч мутаций.
— Они меняют его — это значит, что антитела, которые есть сейчас, — не работают. Каждые 16 месяцев мы будем болеть с разной степенью тяжести. Согласно исследованиям, иммунитет может быть от 63 дней до 28 лет. Прививка обеспечит нас хотя бы не тяжелым течением заболевания. То, что мы будем сезонно болеть, — вне сомнения. Основная наша задача — учиться жить с ковидом.
Накануне правительство Новосибирской области объявило о новых ограничениях из-за коронавируса. Сегодня, 13 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции в здании правительства. НГС ведет онлайн-трансляцию с мероприятия на сайте.
Прямой эфир с Татьяной Овсянниковой вы можете посмотреть в нашей группе во «ВКонтакте».