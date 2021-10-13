Насморк, выпадение волос и расстройство ЖКТ: какие новые симптомы появились у коронавируса

У новосибирцев с ковидом чаще всего стали фиксировать новые симптомы заболевания. Среди них — насморк, выпадение волос и проблемы с желудочно-кишечным трактом.



— Каждый новый подтип приносит какой-то новый симптом. Когда начиналась пандемия, то в 99% случаях пациенты теряли обоняние. Сейчас только в 57% случаев имеются нарушения вкуса и обоняния. Основные симптомы сейчас — сухой кашель, одышка, заложенность носа, высокая температура, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Овсянникова, главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1».

