Зачем ввели QR-коды? Ждать ли других ограничений? Андрей Травников отвечает на вопросы журналистов — онлайн

НГС провел опрос среди читателей о том, как они относятся к введению QR-кодов и обязательной вакцинации. Поучаствуйте в нем — нам интересно ваше мнение. Также мы собрали комментарии наших читателей — почитайте, что думают они.
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Роспотребнадзор НСО опубликовал документ, в котором указано, сотрудники каких сфер должны сделать прививку от коронавируса. Среди них — общепит, индустрия красоты, торговля. Полный список можете посмотреть в нашем материале.
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Мы собрали для вас шесть полезных карточек о том, как будут использовать QR-коды и где их можно получить. Почитайте об этом в инструкции.
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В правительстве региона завершается подготовка к пресс-конференции.
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12 октября стало известно, что в Новосибирской области введут обязательную вакцинацию некоторых групп населения, а чтобы попасть на крупные спортивные и культурные мероприятия, нужно будет предоставить QR-код. Также он понадобится для входа в аквапарки, фитнес-центры и детские развлекательные центры и аттракционы.
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