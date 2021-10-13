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Зачем ввели QR-коды? Ждать ли других ограничений? Андрей Травников отвечает на вопросы журналистов — онлайн

Накануне власти НСО приняли новые меры по борьбе с коронавирусом

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Накануне правительство Новосибирской области объявило о новых ограничениях из-за коронавируса. Сегодня, 13 октября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответит на вопросы журналистов во время пресс-конференции в здании правительства. НГС запускает онлайн-трансляцию с мероприятия на сайте.

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НГС провел опрос среди читателей о том, как они относятся к введению QR-кодов и обязательной вакцинации. Поучаствуйте в нем — нам интересно ваше мнение. Также мы собрали комментарии наших читателей — почитайте, что думают они.

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Роспотребнадзор НСО опубликовал документ, в котором указано, сотрудники каких сфер должны сделать прививку от коронавируса. Среди них — общепит, индустрия красоты, торговля. Полный список можете посмотреть в нашем материале.

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Мы собрали для вас шесть полезных карточек о том, как будут использовать QR-коды и где их можно получить. Почитайте об этом в инструкции.

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Выступление губернатора начнется в 11:00

Выступление губернатора начнется в 11:00

В правительстве региона завершается подготовка к пресс-конференции.

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12 октября стало известно, что в Новосибирской области введут обязательную вакцинацию некоторых групп населения, а чтобы попасть на крупные спортивные и культурные мероприятия, нужно будет предоставить QR-код. Также он понадобится для входа в аквапарки, фитнес-центры и детские развлекательные центры и аттракционы.

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QR-кодАндрей Травниковпресс-конференциякоронавирусгубернатор НСОобязательная вакцинация
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