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Как Новосибирск отреагировал на введение QR-кодов

20 случайных (но показательных) мнений простых горожан. Готовы ли они к обязательной вакцинации?

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А вы уже переболели коронавирусом? Расскажите в комментариях, много ли человек болеет в вашем окружении

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Новосибирцы разделились на два лагеря из-за введения QR-кодов

Оперштаб по коронавирусу и Роспотребнадзор приняли решение о новых ограничительных мерах в Новосибирской области. В их числе — обязательная вакцинация для некоторых групп населения и QR-коды для посещения общественных мероприятий. Что об этом думают новосибирцы? Мы выбрали 20 разных мнений. Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях.

Лагерь против

— Продолжение создания видимости борьбы. В автобусы и метро в час пик всё так же можно ездить непривитым, без ПЦР, больным, да поплотнее? — усмехается читатель под ником ALX.

— А основание? Нет роста заболевших. Есть рост смертности — может, лечить научиться правильно? На вызовы приезжать? — возмущается читательница под ником ЮлияВД.

— Они там точно должны лечиться. Еще с прошлого года есть требование в школах о вакцинации и во многих общепитах. По факту это постановление, за исключением QR-кодов, — просто порча бумаги, — удивляется читатель под ником Веник.

— Эпидемрасследования никто никогда не проводит. Все знакомые переболели уже за это время. Ни у кого не интересовались, с кем они общались. Для чего тогда QR-код? — размышляет читатель под гостевым ником.

— Какая-то очень навязчивая забота о нашем здоровье. В здоровье ли дело? Кого вообще волнует, вакцинировался я или нет? Можно требовать QR-коды о том, что я чищу зубы или регулярно принимаю пищу, не курю, не пью и так далее, — удивляется такому повороту читатель под ником Grape Reflection.

— QR-коды будут требовать только на массовых мероприятиях с большой численностью? Сколько помнится, за последние полтора года единственные, кому регулярно чинят препятствия под соусом COVID-19, — это ежесубботние гуляния на площади Ленина. Так что, похоже, что единственные, кого с этими кодами будут кошмарить,— это Яна Дробноход, Тимур Ханов, Андрей Кайгородцев и Светомир Юн. Все остальные могут продолжать кашлять друг на друга в маршрутках, — размышляет читатель под ником BlackAm.

— Регистрируетесь на госуслугах, делаете двухкомпонентную вакцинацию, на третий день после постановки второго компонента получаете в свой личный кабинет на госуслугах сертификат на двух языках. На нем будет и ваш персональный QR-квадрат. С какой стороны посмотреть на это действо — идиотизм. Я QR-код получил в июле, и вот только неделю как очухался от «дельты», сегодня утром сатурация была 93%, но QR-код у меня есть и будет действовать до следующего июля! Это я к тому, что если бы три недели назад со страшным кашлем я решил посетить какой-нибудь общепит, то никаких преград этому не было бы, — удивляется комментатор под ником Вождь Бармалеев.

— Ну окей, в общепит не буду ходить. Кому хуже-то, мне или общепиту? Хотя право на QR-код в теории у меня будет, как у переболевшей. Но пользоваться не буду из принципа, — пишет читательница под ником Lulu.

А другие читатели уже думают, кто может попасть под новые ограничения из-за коронавируса.

— Не трогайте фитнес! Он больше всех был закрыт в прошлом году! Там здоровые люди, в отличие от клубов всяких, — просит комментатор под ником С левого берега.

— Делаю ставку, что в ноябре на День единства сделают дополнительно еще несколько нерабочих дней «с сохранением заработной платы». Ну и новогодние каникулы начнут числа с 20-го, — выдал свои предположения читатель под ником ОЛЕГАА.

Лагерь за

— Это было очевидно. Уже половина регионов ввели эти меры. Наш большой город явно не стал бы исключением, — даже не удивляется читатель под ником Банный лист.

— Нужно ввести проверку QR-кодов, начиная с выхода из подъезда дома, при входе в общественный транспорт, во всех без исключения магазинах, автозаправках и учреждениях. Срок действия пропусков установить — не больше двух недель, а потом повторная вакцинация и никаких медотводов и прочих отмазок, — предлагает свои меры читатель под гостевым ником.

— Сделайте так. До 25 декабря все должны быть привиты. Все, кроме тех, кому не рекомендуют по медпоказаниям. Если не выполнили, дикие штрафы и нельзя выходить из дома. Хватить баловать антиваксеров, страна вымирает! — высказывается за жесткие меры и читатель под ником Мастроянни.

— Еще одна рациональная мысль для экономии бюджета. Лишить невакцинированных права на лечение ковида по программе ОМС. Если такие принципиальные антипрививочники, лечите ковид за свои деньги, в коммерческих клиниках. 10 дней — от 200 000 рублей, — предлагает читатель под ником Крузенштерн.

— Это правильно. Я привит. QR-код есть. Всё нормально. Вон, в Абу-Даби с 20 августа запрещено посещение общественных мест невакцинированным. И никто не воет. А у нас цацкаются. Давно пора. Кстати, еще и пора вакцинировать детей, — поддерживает такие меры читатель под ником Megaupload.

— Ну что, опять сейчас наплыв желающих попрет на вакцинацию, как весной перед отпусками. Что, как отдохнули-то? — пишет читатель под ником Гоблин.

— Обязательную вакцинацию нужно вводить не для отдельной категории граждан, а для всех граждан, кроме тех, кому нельзя по медпоказаниям, — считает читатель под ником НЛП.

— Правильное решение. На самом деле давно было пора. Когда же все люди поймут, что надо вакцинироваться? Ведь когда почти все будут вакцинированы, ну кроме тех, у кого медотвод, тогда и ограничения будут сняты, — рассуждает читательница под ником Виктория я.

— Ну что, довольны антимасочники и антипрививочники? А всего-то надо носить маски и соблюдать хоть немного правила личной безопасности. Видимо, у нас у большинства в крови нарушать правила и законы. Права мы свои знаем, а обязанности — нет! — возмущается Агая.

— Это ожидаемо. В статистике оперштаба можно смело верить цифре — количество обращений. В последние несколько дней там от 3500 до 5000 обращений в день. Это очень много, это примерно столько было в каждый пик предыдущих волн. Ну и штамм сейчас гуляет более агрессивный и непредсказуемый, — подводит итог читательница Маруся.

СЮЖЕТ

Все про QR-коды

В начале октября несколько российских регионов приняли решение о введении системы QR-кодов, которые дают доступ на некоторые мероприятия или в общественные заведения. Но Новосибирска в числе этих регионов не было. Что нас ждет и как вы к этому относитесь? Давайте обсуждать в комментариях.

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QR-кодкоронавирус в Новосибирскеобязательная вакцинация
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