Как Новосибирск отреагировал на введение QR-кодов

— А основание? Нет роста заболевших. Есть рост смертности — может, лечить научиться правильно? На вызовы приезжать? — возмущается читательница под ником ЮлияВД.

— Они там точно должны лечиться. Еще с прошлого года есть требование в школах о вакцинации и во многих общепитах. По факту это постановление, за исключением QR-кодов, — просто порча бумаги, — удивляется читатель под ником Веник.

— Эпидемрасследования никто никогда не проводит. Все знакомые переболели уже за это время. Ни у кого не интересовались, с кем они общались. Для чего тогда QR-код? — размышляет читатель под гостевым ником.

— Какая-то очень навязчивая забота о нашем здоровье. В здоровье ли дело? Кого вообще волнует, вакцинировался я или нет? Можно требовать QR-коды о том, что я чищу зубы или регулярно принимаю пищу, не курю, не пью и так далее, — удивляется такому повороту читатель под ником Grape Reflection.

— QR-коды будут требовать только на массовых мероприятиях с большой численностью? Сколько помнится, за последние полтора года единственные, кому регулярно чинят препятствия под соусом COVID-19, — это ежесубботние гуляния на площади Ленина. Так что, похоже, что единственные, кого с этими кодами будут кошмарить,— это Яна Дробноход, Тимур Ханов, Андрей Кайгородцев и Светомир Юн. Все остальные могут продолжать кашлять друг на друга в маршрутках, — размышляет читатель под ником BlackAm.