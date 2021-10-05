Регионы в России вводят доступ в общественные места по QR-кодам. Как будет в Новосибирске?

Оперштаб НСО рассматривает необходимость введения доступа по QR-кодам
Всё больше регионов в России вводят QR-коды, обязательные для посещения некоторых общественных мероприятий и мест. В Новосибирской области решение о доступе через коды рассматривает оперштаб по противодействию коронавирусу.
Код выдается тому, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19 за последние полгода. Такие коды уже используются в Пермском крае, Удмуртии, Челябинской области, в Свердловской области для обладателей сертификатов хотят сделать «зоны, свободные от коронавируса» в общественных местах, а в Самаре с 11 октября определенные заведения просто не будут пускать без такого сертификата.
— Вопросы введения в Новосибирской области дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, в частности, обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, а также о доступе на культурно-массовые, спортивные мероприятия, в организации общепита и сферы услуг, иных организаций по QR-кодам, вынесены на рассмотрение регионального оперативного штаба. Рассмотрение этих вопросов связано с необходимостью предотвращения осложнения эпидемиологической ситуации, а также в связи с недостаточными темпами вакцинации для достижения популяционного иммунитета. Решения о введении дополнительных мер принимаются на основании постановлений главного санитарного врача региона. Информация о принятых решениях будет своевременно доведена до граждан и средств массовой информации, — сообщили корреспонденту НГС в оперативном штабе региона.
О том, что Новосибирская область рассматривает возможность введения QR-кодов на входе в заведения, говорили этим летом. Тогда министр промышленности и торговли региона сказал, что «система уже разработана».
О том, как работают QR-коды, где их искать и что делать, если они не появляются, мы подробно рассказывали здесь.
Первыми систему QR-кодов ввела Москва этим летом. С 28 июня без них невозможно было попасть в заведения общепита (кроме летних веранд) и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Ограничение было введено для людей старше 18 лет, дети могли посещать кафе и мероприятия в сопровождении взрослых.
Через 3 недели систему отменили. Собянин в своем обращении рассказал, что система отменена, так как она выполнила свою задачу — большая часть московских компаний вакцинировала 60% сотрудников. Однако источники в мэрии Москвы связывали снятие ограничений с проблемами «задыхающегося» ресторанного бизнеса. Многие заведения с трудом пережили локдаун, а введение QR-кодов снизило поток посетителей. РБК со ссылкой на источник в мэрии писал, что «систему решили отменить из жалости и понимания».