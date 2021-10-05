Регионы в России вводят доступ в общественные места по QR-кодам. Как будет в Новосибирске?

Всё больше регионов в России вводят QR-коды, обязательные для посещения некоторых общественных мероприятий и мест. В Новосибирской области решение о доступе через коды рассматривает оперштаб по противодействию коронавирусу.

Код выдается тому, кто сделал прививку от коронавируса или переболел COVID-19 за последние полгода. Такие коды уже используются в Пермском крае, Удмуртии, Челябинской области, в Свердловской области для обладателей сертификатов хотят сделать «зоны, свободные от коронавируса» в общественных местах, а в Самаре с 11 октября определенные заведения просто не будут пускать без такого сертификата.