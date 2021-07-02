Добро пожаловать или где ваш QR-код: как выжить в электронном лагере имени Собянина в 3-ю волну

Уже 50 % заведений общепита в Москве заявили о работе в «бесковидном» режиме. И там теперь довольно свободно — рестораны сообщили о падении выручки с новым режимом работы на 50–95 % .



Теперь в Москве нигде не поесть без QR-кода?



Есть доставка, работа навынос. А если хочется посидеть, то летние веранды и сезонные кафе Москвы пока открыты для посещения без предъявления QR-кодов. Их гости даже имеют право пройти в заведение, помыть руки, надев маску и перчатки. Но с 12 июля и там понадобится QR-код.



Есть еще лазейки — проживающим в отелях, при посещении общепита в гостиницах, хостелах и других объектах размещения, QR-код не нужен. То есть можно поесть там, где остановились. Аналогично в офисной столовой или студенческом кафе, если они работают только для сотрудников и обучающихся.

