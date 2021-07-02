Добро пожаловать или где ваш QR-код: как выжить в электронном лагере имени Собянина в 3-ю волну

«Еду в Москву. Нужен ли мне QR-код?» — задаются теперь вопросом россияне. «Фонтанка» внимательно изучила заявления и объяснения мэрии столицы для иногородних и попробовала сама применить их на практике. Вот краткие ответы на основные вопросы.
Кому нужен QR-код в Москве?
Если вы собираетесь ходить в столице в кафе или рестораны, то с 28 июня, то есть с минувшего понедельника, для входа понадобится QR-код и паспорт, либо другое удостоверение личности. Аналогично при походе на мероприятия с участием более 500 человек.
Уже
Теперь в Москве нигде не поесть без QR-кода?
Есть доставка, работа навынос. А если хочется посидеть, то летние веранды и сезонные кафе Москвы пока открыты для посещения без предъявления QR-кодов. Их гости даже имеют право пройти в заведение, помыть руки, надев маску и перчатки. Но с 12 июля и там понадобится QR-код.
Есть еще лазейки — проживающим в отелях, при посещении общепита в гостиницах, хостелах и других объектах размещения, QR-код не нужен. То есть можно поесть там, где остановились. Аналогично в офисной столовой или студенческом кафе, если они работают только для сотрудников и обучающихся.
Как узнать, работает ли заведение по QR-кодам?
В «Яндекс.Картах» появится список кафе и ресторанов, работающих с QR-кодами.
«Найти места можно, нажав на кнопку «Вход по QR» на главном экране приложения и в десктопной версии «Карт». Также такие рестораны находятся по запросу «Где поесть», если применить фильтр «Вход по QR», — сообщили в «Яндексе».
Туда же добавят кафе и рестораны, которые работают навынос или открыли летние террасы и веранды.
А в магазинах и транспорте в Москве QR-код нужен?
Пока нет, но историю могут распространить и на другие отрасли, разговоры идут. Например, на работу по QR-кодам в Москве думают перевести магазины и общественный транспорт, хотя «может быть, не совсем в ближайшее время», — заявила столичная мэрия.
Кто может получить QR-код?
— Вакцинированные вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной. Что важно — зарегистрированной в России.
— Переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, но если это зафиксировано врачами.
— Граждане со свежим отрицательным ПЦР-тестом.
Как получить QR-код, если я иногородний?
Если вы без московского полиса ОМС, не прикреплены к московским поликлиникам, то через портал мэрии Москвы mos.ru. Он автоматически сверит данные с федеральными регистрами вакцинированных и переболевших и с московским единым лабораторным сервисом, чтобы найти результат ПЦР-теста.
Вот инструкция с сайта:
— зайдите на форму получения QR-кода;
— пройдите авторизацию, используя логин и пароль от портала mos.ru или от портала «Госуслуги»;
— фамилия, имя и отчество, дата рождения, СНИЛС, контактные данные загрузятся автоматически из личного кабинета (если СНИЛС не был сохранен в личном кабинете, его нужно будет ввести вручную);
— подтвердите согласие с условиями получения сервиса;
— «вы сразу получите QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19 или наличие отрицательного результата пройденного ПЦР-теста».
Насчет «сразу». «Фонтанка» ждала несколько дней перед тем, как появился заветный код. До этого система предупреждала, что ждет данных от Минздрава, и просила повторить запрос через два часа.
Что делать с кодом?
После появления QR-кода его можно распечатать на принтере или сохранить на свой смартфон. Гордо демонстрировать по требованию вместе с удостоверением личности.
Подойдет ли QR-код из сертификата о вакцинации с «Госуслуг»?
Да. В мэрии Москвы сказали, что QR-коды в сертификатах о вакцинации, полученные до 25 июня на портале госуслуг или через мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус», также действительны.
Справку о наличии антител или отрицательный тест можно показывать? А если медотвод?
Никакие бумажные и прочие документы без QR-кодов приниматься не будут. Остается только делать ПЦР-тест и после получать код по инструкции выше.
Важно: тест должен быть сделан только в одной из городских поликлиник или лабораторий Москвы, передающих данные в столичную систему ЕМИАС. Их список опубликован на сайте Депздрава.
Как долго действует код?
Зависит от получателя. Сдавший ПЦР-тест получит код, действительный 72 часа после выдачи результата. Код переболевшего актуален 180 дней после болезни. Код вакцинированного дается на год после введения второй дозы.
Детям тоже нужен QR-код?
Если ребенку меньше 18 лет, то вместе с родителями, обеспеченными QR-кодами, его обязаны впустить.
Если дети хотят посещать кафе и мероприятия самостоятельно, то им придется получить QR-коды — сдать ПЦР-тесты или подтвердить факт заболевания коронавирусом в течение последних шести месяцев через регистр заболевших.
А подделать коды можно?
Поддельные QR-коды для посещения столичных кафе и ресторанов появились в даркнете еще до запуска системы. Средняя цена — 11 тысяч рублей. За фальшивые QR-коды власти обещают наказывать сурово — вплоть до двух лет тюрьмы.
Если заболею — код отберут?
Если вы заболеете ковидом, и это заметит система, то ваш QR-код могут аннулировать, — сообщили в мэрии.
Могут ли ввести коды в других городах?
Гуляя в Москве с QR-кодами, возможно, жители других городов смотрят в свое будущее. Вводить или не вводить подобную систему — каждый регион решит по-своему.