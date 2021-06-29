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Появятся ли в Новосибирской области бесковидные заведения? Что говорит Минпром

Детали проекта сейчас обсуждаются

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План работы по QR-кодам обсудят с новосибирскими бизнесменами

План работы по QR-кодам обсудят с новосибирскими бизнесменами

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В Новосибирске готовят проект работы бесковидных заведений

В Новосибирской области разрабатывают план работы бесковидных заведений. Туда можно будет попасть по QR-коду тем, кто переболел коронавирусом или поставил прививку.

— Понятно, что многие регионы активно вводят эту систему. В Новосибирской области во вторую волну уже практически было принято решение о введении QR-кодов. Потом улучшилась обстановка, поэтому отпала необходимость. Эта система разработана. В прошлом году инициатива исходила от самого бизнеса, они говорили, что готовы вводить. Но тогда это было для незаболевших, то сейчас предполагается, что QR-коды будут для вакцинированных или переболевших, — рассказал сегодня, 29 июня, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Сибирь».

Глава Минпромторга отметил, что на этой неделе правительство проведет встречи с представителями бизнес-сообщества. На них обсудят возможность введения QR-кодов. Предполагается, что в этой программе примут участие отдельные организации, однако министерство будет призывать как можно больше предприятий стать бесковидными.

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QR-кодобщепиткоронавирус
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