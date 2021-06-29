Появятся ли в Новосибирской области бесковидные заведения? Что говорит Минпром

В Новосибирской области разрабатывают план работы бесковидных заведений. Туда можно будет попасть по QR-коду тем, кто переболел коронавирусом или поставил прививку.



— Понятно, что многие регионы активно вводят эту систему. В Новосибирской области во вторую волну уже практически было принято решение о введении QR-кодов. Потом улучшилась обстановка, поэтому отпала необходимость. Эта система разработана. В прошлом году инициатива исходила от самого бизнеса, они говорили, что готовы вводить. Но тогда это было для незаболевших, то сейчас предполагается, что QR-коды будут для вакцинированных или переболевших, — рассказал сегодня, 29 июня, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров во время пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Сибирь».