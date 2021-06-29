Где в России нельзя отдохнуть без сертификата о вакцинации? Изучаем запреты для туристов в 12 курортных регионах

Российские регионы продолжают вводить ограничения из-за третьей волны. Некоторые запреты напрямую касаются туристов. Где-то без сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР нельзя поесть в ресторанах, где-то нельзя сходить в театр, а где-то — даже в библиотеку! Мы изучили, какие ограничения сейчас действуют в городах и регионах, куда этим летом едут туристы со всей страны.
Информация по ограничениям, связанным с коронавирусной инфекцией, меняется очень быстро: какие-то запреты отменяют, а какие-то оперативно добавляют, поэтому в любом случае перепроверяйте официальные документы региона, который хотите посетить.
Крым
Первым на прошлой неделе ввел ограничения для туристов губернатор Севастополя Михаил Развожаев: он подписал новый указ, согласно которому с 28 июня по 15 июля туристы смогут заселиться в местные отели только при наличии ПЦР-теста, справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19. А с 16 июля условия станут еще жестче — только по справке о вакцинации и наличии антител. Но в других городах Крыма, например в Ялте, Симферополе, подобные ограничения не действуют.
Правда, межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю рекомендовало при заселении в санатории гостям предоставлять справки об эпидокружении, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Но это необходимо уточнять непосредственно в каждом санатории, а на пансионаты, отели и подобные заведения эта рекомендация не распространяется.
Из-за обильных осадков и подтопления временно запрещено купание в акваториях городских округов Ялта и Керчь и запрещено купание на пляжах городского округа Ялта от Гурзуфа до Фороса.
Краснодарский край
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев тоже озвучил новые правила: для заселения в гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен будет отрицательный ПЦР на ковид, а с 1 августа — сертификат о вакцинации. Исключение — это те, кому прививку нельзя ставить по медицинским показаниям и дети в детских лагерях.
Республика Алтай
Пока сюда можно заехать беспрепятственно. Как и практически везде в стране, нужно соблюдать масочный режим. В республике запрещены массовые мероприятия.
Алтайский край
С Алтайским краем ситуация такая же, как и с Республикой Алтай: пока дополнительных ограничений нет. Здесь запрещены массовые мероприятия с более 1000 участников. Заполняемость театров, кинотеатров, клубов, спортивных объектов и концертных залов должна равняться 50%.
Республика Татарстан
В Республику Татарстан (и в Казань в частности) можно въехать без каких-либо справок: до 5 июня требования были жестче, с этой даты ограничения сняли и пока не вернули.
Калининградская область
Для Калининграда справки об антителах и вакцинация тоже не нужны, но, например, там приостановлена деятельность ночных клубов, запрещены массовые мероприятия, аттракционы, а заполняемость кинотеатров должна быть не более 70%. Деятельность объектов массового отдыха тоже приостановлена (Балтийск, Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск, Янтарный). Не менее 50% офисных сотрудников должны работать удаленно.
Санкт-Петербург
Питер пока принимает всех: к тому же в июне там и «Алые паруса», и Евро (для различных мероприятий требования нужно изучать отдельно). Но о справках туристам из других регионов пока думать не нужно. Дополнительные ограничения ввели, но они касаются работы разных организаций. Например, запрещено посещать аквапарки и аттракционы.
Ивановская область
Иногородние, приезжающие в Ивановскую область, должны предоставить ПЦР-тест, медицинскую справку, подтверждающую наличие антител, выданную не ранее 1 января 2021 года, или справку о вакцинации. Если этого нет, тогда придется посидеть на карантине в течение 14 дней. Это не касается тех, кто едет транзитом, но это нужно каким-либо образом доказать.
Москва
Въехать в столицу можно, но вот поесть в кафе и ресторанах без антител, отрицательного ПЦР или сертификата о вакцинации не получится. С 28 июня попасть в заведение или на мероприятие с участием более 500 человек можно будет только по QR-коду, который можно получить тем, у кого выполнено одно из названных условий.
Архангельская область
При въезде в Архангельскую область карантин соблюдать не нужно, справки не требуются. Но с 15 мая Соловецкие острова можно посещать при наличии одного из документов, подтверждающих отсутствие новой коронавирусной инфекции: отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия; справка с положительным результатом теста на антитела IgG, выданная не ранее чем за два месяца, или сертификат о вакцинации, выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня прибытия.
Республика Башкортостан
В Башкирии повторили за Москвой, но добавили и своего: тем, у кого нет справки о вакцинации (хотя бы первым компонентом), отрицательного ПЦР, действующего 72 часа, или справки об антителах, нельзя посещать не только кафе и рестораны (при количестве 10 и более посадочных мест), но и театры, кинотеатры, библиотеки, ночные клубы, концертные залы, spa, салоны красоты, фитнес-клубы — в общем, всего и не перечислить.
Республика Бурятия
В Бурятии ужесточили меры и ввели локдаун, которые не касаются привитых и случаев, попадающих под исключение, например обращение за медицинской помощью, поездки на работу и домой, если это разрешено, и так далее. С 27 июня приостановлен прием и размещение людей в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах и так далее, то есть, по сути, туристов не принимают, за некоторыми исключениями. И с 27 июня по 11 июля на озере Байкал и на других озерах выставлены посты для ограничения доступа отдыхающих.
Ранее мы писали о том, какая заболеваемость на популярных у новосибирцев курортах. А куда в Новосибирске нельзя попасть без отрицательного ПЦР? Публикуем список мест.