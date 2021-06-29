Где в России нельзя отдохнуть без сертификата о вакцинации? Изучаем запреты для туристов в 12 курортных регионах

Крым

Первым на прошлой неделе ввел ограничения для туристов губернатор Севастополя Михаил Развожаев: он подписал новый указ, согласно которому с 28 июня по 15 июля туристы смогут заселиться в местные отели только при наличии ПЦР-теста, справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19. А с 16 июля условия станут еще жестче — только по справке о вакцинации и наличии антител. Но в других городах Крыма, например в Ялте, Симферополе, подобные ограничения не действуют.

Правда, межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю рекомендовало при заселении в санатории гостям предоставлять справки об эпидокружении, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Но это необходимо уточнять непосредственно в каждом санатории, а на пансионаты, отели и подобные заведения эта рекомендация не распространяется.

Из-за обильных осадков и подтопления временно запрещено купание в акваториях городских округов Ялта и Керчь и запрещено купание на пляжах городского округа Ялта от Гурзуфа до Фороса.