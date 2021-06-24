Куда не пустят без прививки от ковида? Правила посещений отелей, больниц и детских лагерей в Новосибирске

На сам борт попасть, видимо, можно, а дальше всё зависит от правил, действующих в какой-то стране или даже в каком-то регионе России. Например, губернатор Севастополя подписал новый указ — с 16 июля условия становятся жестче: заселение в отели возможно только по справке о вакцинации и наличии антител, отрицательные ПЦР-тесты уже не будут котироваться.



— На сайте Федерального агентства по туризму есть не только информация о том, в какие страны можно вылететь россиянам, на нем присутствуют также сведения о действующих ограничениях и условиях по въезду в эти иностранные государства, — уточнили в Роспотребнадзоре.



А тем, кто прилетает на территорию РФ, в частности в Новосибирск, из других стран (иностранным гражданам и лицам без гражданства), при посадке на борт воздушного судна нужно обеспечить наличие отрицательного ПЦР на COVID-19, действующий в течение трех дней. Кроме того, нужно заранее заполнить анкету.



— В случае невозможности предоставить медицинский документ на русском или английском языке допускается его предоставление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом РФ, — уточнили в Роспотребнадзоре.



А те, кто въезжает в страну из-за трудовой деятельности, должны сначала изолироваться на две недели.



Подобные правила касаются и граждан России, которые возвращаются в страну: нужно заполнить анкету (не позднее регистрации на рейс) и сдать в течение трех календарных дней мазок, а потом разместить результат на «Госуслугах». Если состояние ухудшится, то в течение 14 календарных дней со дня прибытия нужно обратиться за медицинской помощью.



Правда, после 1 мая 2021 года правила для россиян, вернувшихся из зарубежных стран, ужесточились: нужно сделать второй тест на ковид в срок до 5 календарных дней со дня въезда и снова загрузить на «Госуслуги». Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием методом ПЦР должен составлять не мeнee суток.

