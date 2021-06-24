Куда не пустят без прививки от ковида? Правила посещений отелей, больниц и детских лагерей в Новосибирске

1
Можно ли родителям посещать детей в лагерях
В Роспотребнадзоре сообщили, что родительских дней сейчас нет — независимо от наличия сертификата о вакцинации у родителей. То есть посещения в принципе запрещены.
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2
Можно ли посещать больницы
В Минздраве пояснили, что наличие сертификата о вакцинации против COVID-19 не является основанием для посещения родственников, которые лежат в стационарах. Пока в медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, введен ограничительный режим посещений. Есть прививка, нет прививка — навещать близких и знакомых нельзя.
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3
Нужен ли сертификат или ПЦР при заселении в отель
В Роспотребнадзоре ответили, что в методических рекомендациях пока ничего не сказано о том, что путешественники должны предоставлять при заселении в отель отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
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4
А в санаторий?
Согласно методическими рекомендациям, которые касаются организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, отдыхающих принимают исключительно при наличии отрицательных результатов ПЦР, полученных не позднее чем за двое суток, и информации об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда (здесь мы рассказывали о топ-5 санаториях в Новосибирской области).
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5
Можно ли попасть на борт самолета без прививки
На сам борт попасть, видимо, можно, а дальше всё зависит от правил, действующих в какой-то стране или даже в каком-то регионе России. Например, губернатор Севастополя подписал новый указ — с 16 июля условия становятся жестче: заселение в отели возможно только по справке о вакцинации и наличии антител, отрицательные ПЦР-тесты уже не будут котироваться.
— На сайте Федерального агентства по туризму есть не только информация о том, в какие страны можно вылететь россиянам, на нем присутствуют также сведения о действующих ограничениях и условиях по въезду в эти иностранные государства, — уточнили в Роспотребнадзоре.
А тем, кто прилетает на территорию РФ, в частности в Новосибирск, из других стран (иностранным гражданам и лицам без гражданства), при посадке на борт воздушного судна нужно обеспечить наличие отрицательного ПЦР на COVID-19, действующий в течение трех дней. Кроме того, нужно заранее заполнить анкету.
— В случае невозможности предоставить медицинский документ на русском или английском языке допускается его предоставление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом РФ, — уточнили в Роспотребнадзоре.
А те, кто въезжает в страну из-за трудовой деятельности, должны сначала изолироваться на две недели.
Подобные правила касаются и граждан России, которые возвращаются в страну: нужно заполнить анкету (не позднее регистрации на рейс) и сдать в течение трех календарных дней мазок, а потом разместить результат на «Госуслугах». Если состояние ухудшится, то в течение 14 календарных дней со дня прибытия нужно обратиться за медицинской помощью.
Правда, после 1 мая 2021 года правила для россиян, вернувшихся из зарубежных стран, ужесточились: нужно сделать второй тест на ковид в срок до 5 календарных дней со дня въезда и снова загрузить на «Госуслуги». Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием методом ПЦР должен составлять не мeнee суток.
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