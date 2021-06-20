Топ-5 санаториев в Новосибирской области: как они выглядят и сколько стоит отдых (даже Египет обойдется дешевле)

Этот санаторий тоже расположен в одноименном районе — Краснозёрском, в 300 километрах от Новосибирска, и существует с 1965 года. У него есть сертифицированный уровень гостиничного сервиса — 3 звезды.



Цены за ночь без лечения с четырехразовым питанием от 1900 до 9200 рублей — это апартаменты. С лечением на две недели — от 32 200 до 144 200 .

На территории есть пять жилых корпусов, рыбацкие места, теренкур, детские и спортивные площадки, дом культуры и даже храм. Но особенно много лет санаторий известен своими лечебными грязями и рапой (озерная соль): крупнейшие в Зауралье грязевые месторождения у местных озер Островное и Горькое занесены в кадастр лечебных грязей России.