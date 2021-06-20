Топ-5 санаториев в Новосибирской области: как они выглядят и сколько стоит отдых (даже Египет обойдется дешевле)

В Новосибирской области нашелся санаторий с отдыхом за 144 тысячи рублей
Из-за обострившейся ситуации с коронавирусом и взлетевших цен на российские курорты для многих снова стал актуальным вопрос, где провести отпуск этим летом. Что, если отдохнуть, не выезжая за пределы Новосибирской области? Но где именно и сколько это стоит? А если совместить приятное с
Например, Pegas Touristik предлагает полететь в Турцию из Новосибирска (видимо, если она откроется с июля, как обсуждается) за 35–50 тысяч на 9 ночей. По таким же ценам есть путевки в Египет и Дубай. Все цены — в трехзвездочных отелях. То есть зарубежный отдых стоит столько же или гораздо меньше, чем санатории Новосибирска.
«Доволенский»
Санаторий находится возле села Доволенское — в 250 километрах от Новосибирска. Сайт и телефон:
Санаторий находится в одноименном районе — на берегу озера неподалеку от села Доволенское. На сайте его позиционируют как бальнеологический курорт — это тип курорта, где в качестве основных лечебных факторов используются минеральные воды. В 1984 году на территории санатория нашли источник минеральной воды.
Сегодня там есть: баня, беседки с мангалами, терренкур (тропа, на которой можно заниматься оздоровительной ходьбой), пляжная зона, пирс, волейбольная и детская площадки, бювет (специальное сооружение, павильон, устраиваемый над скважиной минерального или артезианского источника) и так далее.
Проживание здесь летом стоит от 2 до 5 тысяч за сутки в зависимости от категории номера. Есть стоимость без лечения за 10 дней — от
Лечение обсуждается непосредственно с врачом: пациенту могут назначить разные процедуры, например массаж, физиотерапию, лечебную физкультуру и так далее. Санаторий занимается заболеваниями нервной, костно-мышечной системы, ЖКТ, заболеваниями кожи, гинекологическими и так далее. По разным направлениям специалист сможет составить индивидуальную программу.
Для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, здесь есть отдельная программа, которая называется «Свободное дыхание». Цена на нее фиксированная — 15 тысяч. Если кто-то хочет поехать именно для такой цели, то нужно взять проживание без лечения и доплатить эту сумму. Кстати, как узнал журналист НГС, эту программу новосибирцы могут пройти и по ОМС (но только те, кто лежал в стационаре и получил соответствующее направление в течение определенного времени, лучше в течение двух недель после выписки).
«Краснозёрский»
Санаторий находится в рабочем поселке Краснозёрское — в 300 километрах от Новосибирска. Сайт и телефон:
Этот санаторий тоже расположен в одноименном районе — Краснозёрском, в 300 километрах от Новосибирска, и существует с 1965 года. У него есть сертифицированный уровень гостиничного сервиса — 3 звезды.
Цены за ночь без лечения с четырехразовым питанием от 1900 до 9200 рублей — это апартаменты. С лечением на две недели — от
На территории есть пять жилых корпусов, рыбацкие места, теренкур, детские и спортивные площадки, дом культуры и даже храм. Но особенно много лет санаторий известен своими лечебными грязями и рапой (озерная соль): крупнейшие в Зауралье грязевые месторождения у местных озер Островное и Горькое занесены в кадастр лечебных грязей России.
Здесь лечат ЛОР-заболевания, кожи, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой и нервной систем и так далее. В том числе есть оздоровительные программы для детей с трех лет. Здесь также есть программа для пациентов после пневмонии и ковида, только
Помимо отдыха и лечения, здесь ведется научная деятельность совместно с учеными ФГУ Томского НИИ курортологии и физиотерапии — более
«Озеро Карачи»
Санаторий находится в курортном поселке Озеро Карачи в Чановском районе — в 380 километрах от Новосибирска. Сайт и телефон:
Этот курорт тоже знаменит, как, например, Краснозерский, но основан еще раньше — в 1880 году. Он расположен в центре экологически чистой зоны Барабинской степи. И, конечно же, здесь есть лечебно-столовая минеральная вода «Карачинская», по которой так тоскуют те, кто уехал из Сибири. Кроме того, здесь есть лечебная сульфидно-иловая грязь озера Карачи, рапа и лечебная йодобромная минеральная вода.
В ноябре 2017 года на базе санатория открылся водно-развлекательный комплекс «Фламинго» площадью 1700 квадратов — с бассейнами, горками, банями и кафе. Кроме того, там есть киноконцертный зал, спортзал, библиотека, кафе, храм. Для желающих предусмотрены экскурсии в ближайшие музеи, мастер-классы, спортивные мероприятия.
В санатории занимаются лечением разных заболеваний, в том числе, как указано на сайте, бесплодия. По показаниям проживающим могут назначить фитотерапию, массажи, озонотерапию, рефлексотерапию и так далее. Здесь также есть программа для восстановления после коронавируса.
Стандартный двухместный номер с лечением на человека стоит 5 тысяч в день, то есть на
«Crona Medical & SPA 4*»
Санаторий расположен в 30 километрах от Новосибирска, в Бердске. Сайт и телефон:
Более роскошный отдых расположен ближе к Новосибирску: «Crona Medical & SPA 4*» находится в Бердске. Здесь есть лобби-бар с зимним садом, фитобар, тренажерный зал и аквацентр, беседки на берегу моря, два бассейна, зона с шезлонгами. Для любителей активного отдыха есть аренда велосипедов, самокатов, ракеток для бадминтона, мячей, плюшек и санок.
Для здоровья здесь есть соляная пещера, гидромассаж, кедровая бочка, гирудотерапия и так далее. Если кто-то хочет процедуры вне основной программы, то можно сделать их платно. При стандартном размещении с лечением на человека путевка на
«Сибиряк»
Санаторий расположен в 30 километрах от Новосибирска, в Бердске. Сайт и телефон:
Изначально, в 1982 году, в «Сибиряке» отдыхали работники издательства «Советская Сибирь». В 2012 году здесь провели полную реструктуризацию, обновили всё медицинское оборудование, поэтому его стали рассматривать уже как респектабельное место отдыха. Санаторий находится в
В «Сибиряке» делают массажи, маникюр и педикюр и различные SPA-процедуры. Есть разные программы оздоровления для позвоночника, сердца, снижения веса и антистресс.
Сейчас стандартные номера, которые стоят значительно дешевле, свободны только на конец августа, а на ближайшее время можно выбрать только улучшенные. Сутки на двоих в стандартном номере с лечением обойдутся в
В этом санатории тоже есть варианты для более дорогого отдыха, например отдельно стоящие дома у реки с панорамными окнами или шале за
Многие из этих санаториев напоминают у себя на сайте, что возможен кешбэк при оплате картой «Мир».
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