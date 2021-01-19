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«Я переболел коронавирусом. Что мне положено?» Как попасть на бесплатную реабилитацию в Новосибирске

Рассказываем, что ждет бывших пациентов ковидных госпиталей, которым нужно восстановить здоровье после сильной болезни

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В среднем реабилитация продолжается 14 дней, но по необходимости пациента могут оставить и на 21

В среднем реабилитация продолжается 14 дней, но по необходимости пациента могут оставить и на 21

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В Новосибирске больница № 19 начала реабилитировать пациентов после коронавируса

В Новосибирске городская клиническая больница № 19 начала принимать пациентов для восстановления после ковида с 11 января. Как проходит реабилитация, кто и когда на нее может попасть, какие процедуры она включает — узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.

Реабилитация для пациентов бесплатна — по полису ОМС

Реабилитация для пациентов бесплатна — по полису ОМС

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Когда можно попасть на реабилитацию и на сколько

Направить на реабилитацию могут врачи сразу из стационара или участковый терапевт в течение 14 дней после выписки из стационара. Именно врачи решают, требуется ли реабилитация или нет, если да, то в каком объеме. Реабилитация продолжается от двух до трех недель. Она бесплатна для пациентов — по полису ОМС.

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Каждый пациент в своем порядке проходит разные процедуры

Каждый пациент в своем порядке проходит разные процедуры

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Сейчас в больнице находятся 11 пациентов, сегодня поступят еще трое. В целом больница рассчитана на 50 человек.

Кто может это сделать

Реабилитация после коронавирусной инфекции нужна всем пациентам, но в условиях круглосуточного стационара должны реабилитироваться пациенты, нуждающиеся в круглосуточном наблюдении, перенесшие COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме.

— Главное, чтобы у такого пациента был реабилитационный потенциал, — подчеркивает главный врач городской клинической больницы № 19 Галина Давидович.

По словам заведующего отделением восстановительного лечения и реабилитации Александра Абрамова, у пациентов уже не должно быть высокой температуры в течение трех дней, они должны быть отлучены от аппарата ИВЛ в течение 72 часов и способны без посторонней поддержки пройти 150 метров.

При поступлении пациенты проходят ряд тестов, чтобы им подобрали индивидуальную программу с учетом всех противопоказаний

При поступлении пациенты проходят ряд тестов, чтобы им подобрали индивидуальную программу с учетом всех противопоказаний

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На всякий случай в больнице есть палата интенсивной терапии с кислородным концентратором

На всякий случай в больнице есть палата интенсивной терапии с кислородным концентратором

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Александр Абрамов объясняет, что есть заболевания, при которых противопоказаны физиопроцедуры, есть такие, при которых нельзя делать массаж — именно поэтому план реабилитации индивидуален, нет единой схемы для всех.

Старшая медицинская сестра Наталья Тузикова показывает глину, которую используют в лечении

Старшая медицинская сестра Наталья Тузикова показывает глину, которую используют в лечении

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Какие процедуры проводятся

У пациентов после коронавируса сохраняются проблемы с дыханием, возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, обостряются хронические заболевания, нарушается микроциркуляция.

— В нашем отделении работают терапевт, кардиолог, врач мануальной терапии, физиотерапевт, психотерапевт. Программу подбираем индивидуально: сначала пациент осматривается, определяется его реабилитационный потенциал и проводится психологическое тестирование. Пациентам делают массаж, физиотерапию, ингаляции, водные и тепловые процедуры в умеренном количестве. Например, низкотемпературная сауна (36–38 градусов), глинотерапия, они ходят на ЛФК, — отмечает Галина Давидович.

Главный врач больницы <nobr class="_">№ 19</nobr> Галина Давидович замечает, что для пациентов разработано специальное сбалансированное питание<br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]-->

Главный врач больницы № 19 Галина Давидович замечает, что для пациентов разработано специальное сбалансированное питание

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По такой солевой дорожке нужно ходить, но некоторые пациенты могут только стоять — из-за чувствительности, а кто-то может только сидеть на стуле, постепенно привыкая

По такой солевой дорожке нужно ходить, но некоторые пациенты могут только стоять — из-за чувствительности, а кто-то может только сидеть на стуле, постепенно привыкая

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Пациентам дают лечебное питание с подбором микроэлементов, продуктов для восстановления желудочно-кишечного тракта.

Александр Абрамов говорит, что&nbsp;есть специальная шкала, по которой определяется реабилитационный потенциал пациента

Александр Абрамов говорит, что есть специальная шкала, по которой определяется реабилитационный потенциал пациента

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Задача отделения, по словам главного врача Галины Давидович, — настроить, поднять мотивацию человека на то, что он возвращается к обычной жизни и ведет здоровый образ жизни.

В больницу привезли пациентов из инфекционного стационара на базе больницы <nobr class="_">№ 25</nobr>

В больницу привезли пациентов из инфекционного стационара на базе больницы № 25

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Эта больница занимается восстановительным лечением с 2003 года, с 2009 — реабилитацией пациентов кардиологического профиля, перенесших инфаркт миокарда, операции на крупных сосудах. С сентября 2020 года больница принимала пациентов с коронавирусом на долечивание и обсервацию, а когда ситуация в регионе улучшилась, это учреждение Минздрав отдал под реабилитацию для пациентов, переболевших коронавирусом.

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Ранее НГС поговорил с теми, кто болел весной и у кого был положительный мазок на коронавирусную инфекцию. Они рассказали, как себя чувствуют. Также новосибирские врачи рассказали в беседе с НГС, как убрать последствия коронавируса.

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реабилитациякоронавирускоронавирус в Новосибирскегородская клиническая больница № 19
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