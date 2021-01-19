«Я переболел коронавирусом. Что мне положено?» Как попасть на бесплатную реабилитацию в Новосибирске

В Новосибирске больница
В Новосибирске городская клиническая больница
Когда можно попасть на реабилитацию и на сколько
Направить на реабилитацию могут врачи сразу из стационара или участковый терапевт в течение 14 дней после выписки из стационара. Именно врачи решают, требуется ли реабилитация или нет, если да, то в каком объеме. Реабилитация продолжается от двух до трех недель. Она бесплатна для пациентов — по полису ОМС.
Сейчас в больнице находятся 11 пациентов, сегодня поступят еще трое. В целом больница рассчитана на 50 человек.
Кто может это сделать
Реабилитация после коронавирусной инфекции нужна всем пациентам, но в условиях круглосуточного стационара должны реабилитироваться пациенты, нуждающиеся в круглосуточном наблюдении, перенесшие COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме.
— Главное, чтобы у такого пациента был реабилитационный потенциал, — подчеркивает главный врач городской клинической больницы
По словам заведующего отделением восстановительного лечения и реабилитации Александра Абрамова, у пациентов уже не должно быть высокой температуры в течение трех дней, они должны быть отлучены от аппарата ИВЛ в течение 72 часов и способны без посторонней поддержки пройти 150 метров.
Александр Абрамов объясняет, что есть заболевания, при которых противопоказаны физиопроцедуры, есть такие, при которых нельзя делать массаж — именно поэтому план реабилитации индивидуален, нет единой схемы для всех.
Какие процедуры проводятся
У пациентов после коронавируса сохраняются проблемы с дыханием, возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, обостряются хронические заболевания, нарушается микроциркуляция.
— В нашем отделении работают терапевт, кардиолог, врач мануальной терапии, физиотерапевт, психотерапевт. Программу подбираем индивидуально: сначала пациент осматривается, определяется его реабилитационный потенциал и проводится психологическое тестирование. Пациентам делают массаж, физиотерапию, ингаляции, водные и тепловые процедуры в умеренном количестве. Например, низкотемпературная сауна (36–38 градусов), глинотерапия, они ходят на ЛФК, — отмечает Галина Давидович.
Пациентам дают лечебное питание с подбором микроэлементов, продуктов для восстановления желудочно-кишечного тракта.
Задача отделения, по словам главного врача Галины Давидович, — настроить, поднять мотивацию человека на то, что он возвращается к обычной жизни и ведет здоровый образ жизни.
Эта больница занимается восстановительным лечением с 2003 года, с 2009 — реабилитацией пациентов кардиологического профиля, перенесших инфаркт миокарда, операции на крупных сосудах. С сентября 2020 года больница принимала пациентов с коронавирусом на долечивание и обсервацию, а когда ситуация в регионе улучшилась, это учреждение Минздрав отдал под реабилитацию для пациентов, переболевших коронавирусом.
Ранее НГС поговорил с теми, кто болел весной и у кого был положительный мазок на коронавирусную инфекцию. Они рассказали, как себя чувствуют. Также новосибирские врачи рассказали в беседе с НГС, как убрать последствия коронавируса.