«Я переболел коронавирусом. Что мне положено?» Как попасть на бесплатную реабилитацию в Новосибирске

Сейчас в больнице находятся 11 пациентов, сегодня поступят еще трое. В целом больница рассчитана на 50 человек.

Кто может это сделать



Реабилитация после коронавирусной инфекции нужна всем пациентам, но в условиях круглосуточного стационара должны реабилитироваться пациенты, нуждающиеся в круглосуточном наблюдении, перенесшие COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме.

— Главное, чтобы у такого пациента был реабилитационный потенциал, — подчеркивает главный врач городской клинической больницы № 19 Галина Давидович.

По словам заведующего отделением восстановительного лечения и реабилитации Александра Абрамова, у пациентов уже не должно быть высокой температуры в течение трех дней, они должны быть отлучены от аппарата ИВЛ в течение 72 часов и способны без посторонней поддержки пройти 150 метров.